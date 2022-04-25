https://ria.ru/20220425/zhurnalisty-1785369416.html

Журналисты "России сегодня" сталкиваются с преследованием за рубежом

Журналисты "России сегодня" сталкиваются с преследованием за рубежом - РИА Новости, 25.04.2022

Журналисты "России сегодня" сталкиваются с преследованием за рубежом

Журналисты МИА "Россия сегодня" сталкиваются с преследованиями за рубежом, сообщил директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов на заседании... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:52

2022-04-25T17:52

2022-04-25T17:53

медиавойны

елена черышева

урсула фон дер ляйен

владимир соловьев (телеведущий)

франция

россия

евросоюз

эстония

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Журналисты МИА "Россия сегодня" сталкиваются с преследованиями за рубежом, сообщил директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.Лидов проинформировал, что основная проблема, с которой столкнулось МИА "Россия сегодня", как в станах Запада, так и в странах Восточной Европы - это блокировка социальных сетей. Он напомнил, что Google, YouTube, Facebook* - это источник информации для огромного количества людей, а "Россия сегодня" и RT там заблокированы."Мы, естественно, сталкиваемся довольно давно с преследованием наших журналистов. Сегодня мы видели новость про Соловьева, это уже вообще ни в какие ворота не лезет... Полезно следить за странами Прибалтики, обычно то, что там начинается, впоследствии реализуется и в других странах", - сказал Лидов.Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Он напомнил о задержании шеф-редактора Sputnik Meedia, гражданки России Елены Черышевой в Эстонии, в настоящее время она под подпиской о невыезде. Лидов отметил, что ей вменяют нарушение санкционного режима - это уголовная статья."То есть там уже дошло до уголовных дел, уголовные дела против наших журналистов в Латвии в стадии проработки, суда ждут они и так далее. Понятно, что проблемы у нас есть и в странах, которые не являются официально недружественными. Например, из-за того, что, предположим, МИА "Россия Сегодня" попадает под санкционный режим, кто-то например перекрывает трафик, идущий через Европу, и приходится искать обходные пути просто для обмена данными. Где-то банки отказываются с нами работать, причем страны это довольно экзотические, например, Мексика", - рассказал Лидов.Он сообщил, что, к сожалению, с сотрудниками офисов Sputnik в Германии, Франции пришлось попрощаться, в том числе из-за угроз."Мы, безусловно, не сдаемся, привыкли работать под различным давлением. У нас по-прежнему работают наши сайты, мы по-прежнему выпускаем новости и на английском, и на других языках, но, к сожалению, их распространение становится более сложным", - добавил Лидов.В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. Как заявляла тогда шеф-редактор Елена Черышева, на протяжении года банки в Эстонии замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя". Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с порталом, а в адрес шеф-редактора и сотрудников стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей".Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два года назад из-за угроз эстонской полиции.Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram*, Meta* в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220425/solovev-1785359054.html

https://ria.ru/20220425/solovev-1785350529.html

https://ria.ru/20220425/solovev-1785333242.html

https://ria.ru/20220425/solovev-1785325731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

елена черышева, урсула фон дер ляйен, владимир соловьев (телеведущий), франция, россия, евросоюз, эстония, google, в мире, миа "россия сегодня"