https://ria.ru/20220425/zhertva-1785406186.html

Мирная жительница погибла при обстреле поселка Калиново в ЛНР

Мирная жительница погибла при обстреле поселка Калиново в ЛНР - РИА Новости, 25.04.2022

Мирная жительница погибла при обстреле поселка Калиново в ЛНР

Одна мирная жительница погибла и трое человек получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Калиново в Луганской народной... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T21:29

2022-04-25T21:29

2022-04-25T21:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

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ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Одна мирная жительница погибла и трое человек получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Калиново в Луганской народной республике, сообщает в понедельник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики выпустили по Калиново 20 ракет из РСЗО "Град"."В результате обстрела населенного пункта Калиново погибла женщина 1985 года рождения, три мирных жителя получили ранения, разрушено и повреждено девять жилых домов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

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украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, украина, россия, сцкк, ситуация в днр и лнр