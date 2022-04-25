Мирная жительница погибла при обстреле поселка Калиново в ЛНР
ЛНР в СЦКК: мирная жительница погибла при обстреле поселка Калиново украинскими войсками
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Одна мирная жительница погибла и трое человек получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Калиново в Луганской народной республике, сообщает в понедельник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Калиново погибла женщина 1985 года рождения, три мирных жителя получили ранения, разрушено и повреждено девять жилых домов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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