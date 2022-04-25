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В Нидерландах заинтересовались происхождением доходов Зеленского - РИА Новости, 25.04.2022
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В Нидерландах заинтересовались происхождением доходов Зеленского
В Нидерландах заинтересовались происхождением доходов Зеленского - РИА Новости, 25.04.2022
В Нидерландах заинтересовались происхождением доходов Зеленского
Нидерландская партия "Форум за демократию" (FVD) заинтересовалась происхождением 850-миллионного состояния президента Украины Владимира Зеленского, следует из... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:20
2022-04-25T16:39
в мире
технологии
владимир зеленский
нидерланды
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 25 апр — РИА Новости. Нидерландская партия "Форум за демократию" (FVD) заинтересовалась происхождением 850-миллионного состояния президента Украины Владимира Зеленского, следует из сообщения в партийном аккаунте в Twitter.Так, в прошлом году семья Зеленского задекларировала 817 тысяч долларов доходов за 2020 год, из которых зарплата главы государства составила 12 тысяч. Помимо этого, Зеленский указал роялти в размере 166,4 тысячи долларов и новый объект недвижимости на правах временного пользования — госдачу.В октябре 2021 года президент Украины оказался в центре скандала, связанного с так называемым "досье Пандоры". В нем упоминаются порядка 35 действующих и бывших политиков и более 300 чиновников из сотни стран, которых обвиняют в причастности к офшорным схемам. Украинские журналисты заподозрили Зеленского в использовании офшоров для того, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это. "Форум за демократию" уже напоминал, что президент Украины фигурирует в весьма сомнительных финансовых делах. В марте партия отказалась слушать его онлайн-выступление в нидерландском парламенте, заявив, что неуместно делать из Зеленского "полусвятого" и принимать его сторону в конфликте, основываясь на эмоциях. Кроме того, депутаты напомнили, что украинские силовики часто позируют с нацистской символикой, и ужаснулись кадрам в соцсетях с актами насилия над российскими военнопленными.
https://ria.ru/20220422/kadyrov-1784835742.html
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в мире, технологии, владимир зеленский, нидерланды, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
15:20 25.04.2022 (обновлено: 16:39 25.04.2022)
 
В Нидерландах заинтересовались происхождением доходов Зеленского

Голландская партия заинтересовалась происхождением 850 миллионов долларов у Зеленского

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 апр — РИА Новости. Нидерландская партия "Форум за демократию" (FVD) заинтересовалась происхождением 850-миллионного состояния президента Украины Владимира Зеленского, следует из сообщения в партийном аккаунте в Twitter.

"По разным оценкам, состояние Зеленского оценивается в 850 миллионов долларов. Большую часть этой суммы он не получил, пока не стал президентом. Так откуда же взялись эти деньги? И что еще более важно — на что они идут?" — задались вопросом в FVD.

Так, в прошлом году семья Зеленского задекларировала 817 тысяч долларов доходов за 2020 год, из которых зарплата главы государства составила 12 тысяч. Помимо этого, Зеленский указал роялти в размере 166,4 тысячи долларов и новый объект недвижимости на правах временного пользования — госдачу.
В октябре 2021 года президент Украины оказался в центре скандала, связанного с так называемым "досье Пандоры". В нем упоминаются порядка 35 действующих и бывших политиков и более 300 чиновников из сотни стран, которых обвиняют в причастности к офшорным схемам. Украинские журналисты заподозрили Зеленского в использовании офшоров для того, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это.
"Форум за демократию" уже напоминал, что президент Украины фигурирует в весьма сомнительных финансовых делах. В марте партия отказалась слушать его онлайн-выступление в нидерландском парламенте, заявив, что неуместно делать из Зеленского "полусвятого" и принимать его сторону в конфликте, основываясь на эмоциях. Кроме того, депутаты напомнили, что украинские силовики часто позируют с нацистской символикой, и ужаснулись кадрам в соцсетях с актами насилия над российскими военнопленными.
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