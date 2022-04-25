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В Харьковской области задержали сорвавших российский флаг со здания
В Харьковской области задержали сорвавших российский флаг со здания - РИА Новости, 25.04.2022
В Харьковской области задержали сорвавших российский флаг со здания
Сотрудники МВД ЛНР задержали в Купянске Харьковской области двух подозреваемых в поджоге автомобиля и срыве флага России с городского здания, передает с места... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:39
2022-04-25T12:39
2022-04-25T12:39
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КУПЯНСК (Харьковская обл.), 25 апр – РИА Новости. Сотрудники МВД ЛНР задержали в Купянске Харьковской области двух подозреваемых в поджоге автомобиля и срыве флага России с городского здания, передает с места событий корреспондент РИА Новости.В Купянске по "горячим следам" задержаны двое мужчин, которые подозреваются в поджоге машины, а также в попытках поджога военной техники и других объектов. Также они успели сорвать российских флаг, который висит на одном из городских зданий.У одного из задержанных при досмотре были найдены документы на имя Сергея Викторовича Мараховского и фотография в военной форме. По словам задержанного, он был призван, служил в охране, в Донбассе не воевал. На его теле обнаружена татуировка с "рунами", подобные рисунки распространены у членов запрещённых украинских националистических бандформирований. От задержанного исходил запах горюче-смазочных материалов.
https://ria.ru/20220421/tets-1784619117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, луганская народная республика, харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр
В Харьковской области задержали сорвавших российский флаг со здания
МВД ЛНР задержало в Харьковской области двоих мужчин по подозрению в поджоге техники