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В Харьковской области задержали сорвавших российский флаг со здания - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/zaderzhanie-1785293169.html
В Харьковской области задержали сорвавших российский флаг со здания
В Харьковской области задержали сорвавших российский флаг со здания - РИА Новости, 25.04.2022
В Харьковской области задержали сорвавших российский флаг со здания
Сотрудники МВД ЛНР задержали в Купянске Харьковской области двух подозреваемых в поджоге автомобиля и срыве флага России с городского здания, передает с места... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:39
2022-04-25T12:39
обострение ситуации в днр и лнр
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донбасс
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украина
ситуация в днр и лнр
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КУПЯНСК (Харьковская обл.), 25 апр – РИА Новости. Сотрудники МВД ЛНР задержали в Купянске Харьковской области двух подозреваемых в поджоге автомобиля и срыве флага России с городского здания, передает с места событий корреспондент РИА Новости.В Купянске по "горячим следам" задержаны двое мужчин, которые подозреваются в поджоге машины, а также в попытках поджога военной техники и других объектов. Также они успели сорвать российских флаг, который висит на одном из городских зданий.У одного из задержанных при досмотре были найдены документы на имя Сергея Викторовича Мараховского и фотография в военной форме. По словам задержанного, он был призван, служил в охране, в Донбассе не воевал. На его теле обнаружена татуировка с "рунами", подобные рисунки распространены у членов запрещённых украинских националистических бандформирований. От задержанного исходил запах горюче-смазочных материалов.
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в мире, донбасс, луганская народная республика, харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр
12:39 25.04.2022
 
В Харьковской области задержали сорвавших российский флаг со здания

МВД ЛНР задержало в Харьковской области двоих мужчин по подозрению в поджоге техники

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей
Боец МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей. Архивное фото
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КУПЯНСК (Харьковская обл.), 25 апр – РИА Новости. Сотрудники МВД ЛНР задержали в Купянске Харьковской области двух подозреваемых в поджоге автомобиля и срыве флага России с городского здания, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
В Купянске по "горячим следам" задержаны двое мужчин, которые подозреваются в поджоге машины, а также в попытках поджога военной техники и других объектов. Также они успели сорвать российских флаг, который висит на одном из городских зданий.
У одного из задержанных при досмотре были найдены документы на имя Сергея Викторовича Мараховского и фотография в военной форме. По словам задержанного, он был призван, служил в охране, в Донбассе не воевал. На его теле обнаружена татуировка с "рунами", подобные рисунки распространены у членов запрещённых украинских националистических бандформирований. От задержанного исходил запах горюче-смазочных материалов.
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