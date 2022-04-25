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Опубликовано видео задержания исламиста, планировавшего теракт в Ставрополе - РИА Новости, 25.04.2022
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Видео задержания исламиста, планировавшего теракт в Ставрополе
Опубликовано видео задержания исламиста, планировавшего теракт в Ставрополе - РИА Новости, 25.04.2022
Видео задержания исламиста, планировавшего теракт в Ставрополе
ФСБ опубликовала видео задержания исламиста, планировавшего теракт на Ставрополье. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:46
2022-04-25T12:29
происшествия
ставрополь
исламское государство
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания исламиста, планировавшего теракт на Ставрополье.На записи подозреваемый признается, что намеревался вступить в ИГ* и совершить теракт в Ставрополе.При обыске у него нашли взрывчатку и поражающие элементы.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту". Задержанному грозит до 15 лет заключения.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220422/terakt-1784846413.html
ставрополь
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Задержание террориста в Ставрополе
Видео ЦОС ФСБ России о пресечении деятельности сторонника МТО Исламское государство в г. Ставрополе.
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происшествия, ставрополь, исламское государство, следственный комитет россии (ск рф)
11:46 25.04.2022 (обновлено: 12:29 25.04.2022)
 
Опубликовано видео задержания исламиста, планировавшего теракт в Ставрополе

ФСБ опубликовала видео задержания исламиста, планировавшего теракт на Ставрополье

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания исламиста, планировавшего теракт на Ставрополье.
На записи подозреваемый признается, что намеревался вступить в ИГ* и совершить теракт в Ставрополе.
При обыске у него нашли взрывчатку и поражающие элементы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту". Задержанному грозит до 15 лет заключения.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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ПроисшествияСтавропольИсламское государствоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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