https://ria.ru/20220425/zaderzhanie-1785279060.html

Видео задержания исламиста, планировавшего теракт в Ставрополе

Опубликовано видео задержания исламиста, планировавшего теракт в Ставрополе - РИА Новости, 25.04.2022

Видео задержания исламиста, планировавшего теракт в Ставрополе

ФСБ опубликовала видео задержания исламиста, планировавшего теракт на Ставрополье. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:46

2022-04-25T11:46

2022-04-25T12:29

происшествия

ставрополь

исламское государство

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания исламиста, планировавшего теракт на Ставрополье.На записи подозреваемый признается, что намеревался вступить в ИГ* и совершить теракт в Ставрополе.При обыске у него нашли взрывчатку и поражающие элементы.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту". Задержанному грозит до 15 лет заключения.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220422/terakt-1784846413.html

ставрополь

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Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание террориста в Ставрополе Видео ЦОС ФСБ России о пресечении деятельности сторонника МТО Исламское государство в г. Ставрополе. 2022-04-25T11:46 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

происшествия, ставрополь, исламское государство, следственный комитет россии (ск рф)