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Юрист объяснил, когда банк может забрать доход россиян от торговли валютой - РИА Новости, 25.04.2022
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Юрист объяснил, когда банк может забрать доход россиян от торговли валютой
Юрист объяснил, когда банк может забрать доход россиян от торговли валютой - РИА Новости, 25.04.2022
Юрист объяснил, когда банк может забрать доход россиян от торговли валютой
Насколько правомочны действия банков по списанию со счетов клиентов “несправедливо заработанных” доходов от конвертации валют? Суды уже рассматривали подобные... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T03:15
2022-04-25T03:15
общество
россия
деньги
банки
saunin law practice
андрей саунин
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Насколько правомочны действия банков по списанию со счетов клиентов “несправедливо заработанных” доходов от конвертации валют? Суды уже рассматривали подобные дела и выносили разные решения, рассказал агентству “Прайм” адвокат, руководитель SAUNIN Law Practice Андрей Саунин.Он напомнил, что по договору между банком и клиентом последний обязан вернуть ошибочно зачисленные на его счет деньги. В некоторых случаях банк сам может списать их.Однако банк при этом обязан доказать необоснованность обогащения. Например, это может быть выписка по счету, заключение о техническом сбое и т.п. Тот факт, что клиент не знал о сбоях в программе, в расчет не берется. Как правило, суды удовлетворяют требования банков в случае ошибочно начисленных бонусов, технического овердрафта и т.п., добавил собеседник агентства.А вот в случаях с конвертацией валют нередко отказывают, ссылаясь на то, что это предпринимательская сделка, которая априори влечет определенный риск, пояснил он.
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общество, россия, деньги, банки, saunin law practice, андрей саунин
03:15 25.04.2022
 
Юрист объяснил, когда банк может забрать доход россиян от торговли валютой

Юрист Саунин: клиент банка обязан вернуть ошибочно зачисленные на его счет деньги

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры и монеты евро . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Насколько правомочны действия банков по списанию со счетов клиентов “несправедливо заработанных” доходов от конвертации валют? Суды уже рассматривали подобные дела и выносили разные решения, рассказал агентству “Прайм” адвокат, руководитель SAUNIN Law Practice Андрей Саунин.
Он напомнил, что по договору между банком и клиентом последний обязан вернуть ошибочно зачисленные на его счет деньги. В некоторых случаях банк сам может списать их.

“К таким спорам применяется статья 1102 Гражданского кодекса России — взыскание неосновательного обогащения”, — отметил эксперт.

Однако банк при этом обязан доказать необоснованность обогащения. Например, это может быть выписка по счету, заключение о техническом сбое и т.п. Тот факт, что клиент не знал о сбоях в программе, в расчет не берется. Как правило, суды удовлетворяют требования банков в случае ошибочно начисленных бонусов, технического овердрафта и т.п., добавил собеседник агентства.
А вот в случаях с конвертацией валют нередко отказывают, ссылаясь на то, что это предпринимательская сделка, которая априори влечет определенный риск, пояснил он.
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