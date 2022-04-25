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В Японии умерла самая пожилая жительница планеты - РИА Новости, 25.04.2022
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В Японии умерла самая пожилая жительница планеты
В Японии умерла самая пожилая жительница планеты - РИА Новости, 25.04.2022
В Японии умерла самая пожилая жительница планеты
Японка Канэ Танака, признанная самым пожилым человеком на Земле, умерла в возрасте 119 лет, передает телеканал NHK. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:42
2022-04-25T12:02
в мире
канэ танака
нарухито
япония
фукуока (город)
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ТОКИО, 25 апр — РИА Новости. Японка Канэ Танака, признанная самым пожилым человеком на Земле, умерла в возрасте 119 лет, передает телеканал NHK.Канэ Танака родилась в 1903 году, еще до русско-японской войны. Она пережила две мировые войны и увидела пять императоров, начиная с императора-реформатора Мэйдзи и заканчивая его праправнуком, нынешним императором Нарухито.В последние годы Танака жила в доме престарелых в префектуре Фукуока и в январе отметила 119-й день рождения. Больше всего женщина любила газированные напитки и шоколад.В марте 2019-го Канэ Танаку внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого пожилого жителя планеты. Она установила и рекорд по продолжительности жизни в самой Японии.
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в мире, канэ танака, нарухито, япония, фукуока (город)
09:42 25.04.2022 (обновлено: 12:02 25.04.2022)
 
В Японии умерла самая пожилая жительница планеты

Самая пожилая жительница Земли Канэ Танака умерла в Японии на 120-м году жизни

© AFP 2022 / Fukuoka Prefectural GovernmentЯпонская долгожительница Канэ Танака
Японская долгожительница Канэ Танака - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AFP 2022 / Fukuoka Prefectural Government
Японская долгожительница Канэ Танака. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 апр — РИА Новости. Японка Канэ Танака, признанная самым пожилым человеком на Земле, умерла в возрасте 119 лет, передает телеканал NHK.
Канэ Танака родилась в 1903 году, еще до русско-японской войны. Она пережила две мировые войны и увидела пять императоров, начиная с императора-реформатора Мэйдзи и заканчивая его праправнуком, нынешним императором Нарухито.
© Фото : Public DomainКанэ Танака в 20 лет в 1923-м
Канэ Танака в 20 лет в 1923 - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : Public Domain
Канэ Танака в 20 лет в 1923-м
В последние годы Танака жила в доме престарелых в префектуре Фукуока и в январе отметила 119-й день рождения. Больше всего женщина любила газированные напитки и шоколад.
В марте 2019-го Канэ Танаку внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого пожилого жителя планеты. Она установила и рекорд по продолжительности жизни в самой Японии.
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