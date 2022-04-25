https://ria.ru/20220425/yaponiya-1785250514.html

В Японии умерла самая пожилая жительница планеты

В Японии умерла самая пожилая жительница планеты - РИА Новости, 25.04.2022

В Японии умерла самая пожилая жительница планеты

Японка Канэ Танака, признанная самым пожилым человеком на Земле, умерла в возрасте 119 лет, передает телеканал NHK. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:42

2022-04-25T09:42

2022-04-25T12:02

в мире

канэ танака

нарухито

япония

фукуока (город)

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ТОКИО, 25 апр — РИА Новости. Японка Канэ Танака, признанная самым пожилым человеком на Земле, умерла в возрасте 119 лет, передает телеканал NHK.Канэ Танака родилась в 1903 году, еще до русско-японской войны. Она пережила две мировые войны и увидела пять императоров, начиная с императора-реформатора Мэйдзи и заканчивая его праправнуком, нынешним императором Нарухито.В последние годы Танака жила в доме престарелых в префектуре Фукуока и в январе отметила 119-й день рождения. Больше всего женщина любила газированные напитки и шоколад.В марте 2019-го Канэ Танаку внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого пожилого жителя планеты. Она установила и рекорд по продолжительности жизни в самой Японии.

https://ria.ru/20220131/zemlekop-1769809583.html

япония

фукуока (город)

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Мадина Моргоева

в мире, канэ танака, нарухито, япония, фукуока (город)