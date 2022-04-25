https://ria.ru/20220425/yaponiya-1785240572.html

Токио раскритиковал Киев за ролик со сравнением императора Сева с Гитлером

Токио раскритиковал Киев за ролик со сравнением императора Сева с Гитлером - РИА Новости, 25.04.2022

Токио раскритиковал Киев за ролик со сравнением императора Сева с Гитлером

Правительство Японии сделало представление правительству Украины в связи с публикацией ролика, где император Хирохито был поставлен в один ряд с Адольфом... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T08:36

2022-04-25T08:36

2022-04-25T09:39

в мире

япония

украина

хиросима (префектура)

признание днр и лнр в россии

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ТОКИО, 25 апр - РИА Новости. Правительство Японии сделало представление правительству Украины в связи с публикацией ролика, где император Хирохито был поставлен в один ряд с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини, заявил в ходе пресс-конференции заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Ёсихико Исодзаки."Постановка императора Сёва в один ряд с Гитлером и Муссолини является совершенно некорректной и прискорбной. Через посольство Украины в Японии мы сделали представление правительству Украины с требованием удалить материал", - отметил он.Заместитель генсека добавил, что украинская сторона удалила видеоролик и принесла извинения.Правление императора Хирохито (1901-1989), которое получило название Сёва, продолжалось с 1926 по 1989 годы. На это правление пришлись и трагические страницы японской истории эпохи тоталитаризма, начало и поражение Японии в войне, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, но и время экономического расцвета страны и укрепления ее международного значения.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782804957.html

япония

украина

хиросима (префектура)

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, япония, украина, хиросима (префектура), признание днр и лнр в россии