https://ria.ru/20220425/yaponiya-1785240572.html
Токио раскритиковал Киев за ролик со сравнением императора Сева с Гитлером
Токио раскритиковал Киев за ролик со сравнением императора Сева с Гитлером - РИА Новости, 25.04.2022
Токио раскритиковал Киев за ролик со сравнением императора Сева с Гитлером
Правительство Японии сделало представление правительству Украины в связи с публикацией ролика, где император Хирохито был поставлен в один ряд с Адольфом... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T08:36
2022-04-25T08:36
2022-04-25T09:39
в мире
япония
украина
хиросима (префектура)
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785249798_286:203:707:440_1920x0_80_0_0_6d3cc783722235a9767be58902d2cfd9.jpg
ТОКИО, 25 апр - РИА Новости. Правительство Японии сделало представление правительству Украины в связи с публикацией ролика, где император Хирохито был поставлен в один ряд с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини, заявил в ходе пресс-конференции заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Ёсихико Исодзаки."Постановка императора Сёва в один ряд с Гитлером и Муссолини является совершенно некорректной и прискорбной. Через посольство Украины в Японии мы сделали представление правительству Украины с требованием удалить материал", - отметил он.Заместитель генсека добавил, что украинская сторона удалила видеоролик и принесла извинения.Правление императора Хирохито (1901-1989), которое получило название Сёва, продолжалось с 1926 по 1989 годы. На это правление пришлись и трагические страницы японской истории эпохи тоталитаризма, начало и поражение Японии в войне, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, но и время экономического расцвета страны и укрепления ее международного значения.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782804957.html
япония
украина
хиросима (префектура)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785249798_0:0:933:701_1920x0_80_0_0_8f06967b95ac3f249d22982beeed6b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, украина, хиросима (префектура), признание днр и лнр в россии
08:36 25.04.2022 (обновлено: 09:39 25.04.2022)
Токио раскритиковал Киев за ролик со сравнением императора Сева с Гитлером
Япония раскритиковала Украину за ролик со сравнением императора Сева с Гитлером