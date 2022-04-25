https://ria.ru/20220425/yaponiya-1785236189.html

В Японии погиб ребенок с затонувшего круизного судна

В Японии погиб ребенок с затонувшего круизного судна - РИА Новости, 25.04.2022

В Японии погиб ребенок с затонувшего круизного судна

Медики подтвердили гибель ребенка с затонувшего японского круизного судна "KAZU 1", передает телеканал NHK. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T06:28

2022-04-25T06:28

2022-04-25T16:26

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ТОКИО, 25 апр – РИА Новости. Медики подтвердили гибель ребенка с затонувшего японского круизного судна "KAZU 1", передает телеканал NHK.Судно "KAZU 1" вышло утром в субботу из порта Уторо на северном острове Хоккайдо и направилось в район поселка Сяри, где расположены живописные водопады. Сигнал бедствия поступил около 13.15 по местному времени (07.15 мск). По данным Управления безопасности на море, на борту судна находились 24 пассажира, включая двоих детей, и двое членов экипажа.К предполагаемому месту нахождения судна были направлены вертолеты, патрульные самолеты и суда. Спустя несколько часов к поискам присоединились служащие сил самообороны Японии. Примерно через сутки были найдены 10 человек. Позже их гибель была подтверждена медиками. В районе инцидента продолжается поисково-спасательная операция.Ребенок был найден в ночь на понедельник рыбаками, которые присоединились к поискам, в 14 километрах к востоку от мыса Сирэтоко.Таким образом, спустя почти трое суток из 26 человек, которые были на борту в момент инцидента, были найдены тела всего 11. Специалисты отмечают, что глубина в данном регионе местами достигает 100 метров, в связи с чем не исключается, что как только будет установлено предполагаемое место затопления судна, к поисковым работам подключатся дайверы.О причинах инцидента до сих пор неизвестно.

https://ria.ru/20210812/sudno-1745455685.html

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в мире, япония, хоккайдо