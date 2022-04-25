На Украине разработали механизм взыскания замороженных российских средств
Офис Зеленского и Минюст разработали механизм взыскания замороженных российских средств
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Украинский минюст и офис Владимира Зеленского разработали механизм взыскания замороженных за границей средств РФ, их планируется направить на компенсацию пострадавшим в ходе российской спецоперации на Украине, сообщил замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов.
"Офисом президента совместно с министерством юстиции разработан механизм взыскания средств РФ, замороженных за границей в счет компенсации убытков. У нас есть несколько планов достижения этого. Основной – подписание международного договора, который предусматривает снятие иммунитета со средств РФ и направление их пострадавшим", - сообщил Смирнов в Telegram-канале офиса Зеленского.
По его словам, еще один вариант – это принятие каждой страной, в которой есть замороженные средства России, специального закона.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.