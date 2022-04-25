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Глава Минэнерго Алжира Мохамед Аркаб может принять участие в работе ПМЭФ

Глава Минэнерго Алжира Мохамед Аркаб может принять участие в работе ПМЭФ - РИА Новости, 25.04.2022

Глава Минэнерго Алжира Мохамед Аркаб может принять участие в работе ПМЭФ

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Алжирской Народной Демократической... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:25

2022-04-25T17:25

2022-04-25T17:25

пресс-релизы

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МОСКВА, 25 апр – Пресс-служба Фонда Росконгресс. В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Алжирской Народной Демократической Республики в Российской Федерации Смаилом Бенамарой.В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения российско-алжирского взаимодействия в торгово-экономическом направлении, реализацию совместных инфраструктурных проектов, укрепление сотрудничества в области образования и культуры, а также участие Алжира в крупных международных проектах, проходящих в Российской Федерации, прежде всего в Петербургском международном экономическом форуме и в рамках форматов Форума "Россия – Африка". Было отмечено динамичное развитие торгово-экономических отношений. Алжир входит в число ведущих торговых партнеров России в Африке, объем торговли за прошлый год составил 3 млрд. долларов США. Кроме того, Россия и Алжир тесно взаимодействуют в рамках ОПЕК+ и Форума стран – экспортеров газа.Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков поздравил Посла Алжирской Народной Демократической Республики в Российской Федерации Смаила Бенамара с вступлением в должность и подчеркнул, что между странами отмечается укрепление разностороннего стратегического сотрудничества: "В последние годы отношения между нашими странами продолжают динамично развиваться по всему спектру направлений. Они основаны на долгой истории совместной работы, принципах дружбы и доверия. Интенсивный диалог ведется на уровне глав министерств и ведомств России и Алжира. Мы заинтересованы в расширении нашего партнерства, в том числе в вопросах реализации совместных инфраструктурных проектов. Важно также выстраивать диалог на уровне бизнес-сообщества, мы приглашаем представителей бизнеса Алжира принять активное участие в Петербургском международном экономическом форуме".Одним из гостей Форума может стать Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мохамед Аркаб, также обсуждалась возможность приезда глав провинций Алжира для проведения встреч с главами регионов России с целью развития межрегиональных связей. С целью укрепления взаимодействия в области организации и проведения совместных деловых и выставочных мероприятий, рассматривается возможность подписания соглашений о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и торговыми и бизнес-ассоциациями Алжира на площадке юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума."Алжир настроен на развитие всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией. Мы надеемся, что наше участие в Петербургском экономическом форуме в этом году позволит найти новые точки взаимодействия, в том числе по реализации совместных инвестиционных проектов. Придаем значительное внимание и сотрудничеству в области образования и исследований (research). Мы видим большой интерес со стороны наших студентов на обучение в российских вузах, особенно по таким направлениям, как медицина, технологии, авиация и т.д.", - подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Алжирской Народной Демократической Республики в Российской Федерации Смаил Бенамара.Особое значение принимает отмечаемое в этом году 60-летие установления дипломатических отношений. В рамках встречи обсудили проведение ряда деловых российско-алжирских мероприятий, приуроченных к этой юбилейной дате, в том числе организацию Дней Алжира в России и Дней России в Алжире.25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года. Регистрация представителей СМИ продлится до 13 мая 2022 года.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 166 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы