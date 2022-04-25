https://ria.ru/20220425/vysylka-1785373198.html

Бербок назвала высылку из России 40 немецких дипломатов необоснованной

Бербок назвала высылку из России 40 немецких дипломатов необоснованной - РИА Новости, 25.04.2022

Бербок назвала высылку из России 40 немецких дипломатов необоснованной

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала необоснованной высылку из России 40 немецких дипломатов. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:04

2022-04-25T18:04

2022-04-25T18:04

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид германии

россия

германия

в мире

анналена бербок

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БЕРЛИН, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала необоснованной высылку из России 40 немецких дипломатов.Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона в порядке симметричного ответа объявила 40 сотрудников германских дипведомств в России персонами нон грата. В этой связи в понедельник в МИД России был вызван посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр."Мы ожидали сегодняшний шаг, он никоим образом не обоснован. Сорок сотрудников российских представительств в Германии, которых мы выслали три недели назад, во время пребывания в Германии не провели и дня на дипломатической службе. Более того, эти люди годами и систематически работали против нашей свободы и против сплоченности нашего общества. Их работа к тому же угрожала тем, кто искал у нас защиты, мы не могли более с этим мириться и не будем терпеть это так же и в будущем. Наши сотрудницы и сотрудники, мои коллеги в МИД, которых теперь Россия высылает из страны, вообще ни в чем не провинились. Они, несмотря на постоянно неблагоприятные условия, отправились в Россию в духе открытости, интереса и с высокой отдачей для того, чтобы вносить вклад в наши двусторонние отношения. Поэтому сегодняшней высылкой Россия наносит дальнейший ущерб самой себе", - говорится в заявлении Бербок, которое распространил МИД ФРГ

https://ria.ru/20220425/diplomaty-1785357490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид германии, россия, германия, в мире, анналена бербок