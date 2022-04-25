Бербок назвала высылку из России 40 немецких дипломатов необоснованной
Глава МИД Германии Бербок назвала высылку из России 40 немецких дипломатов необоснованной
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала необоснованной высылку из России 40 немецких дипломатов.
Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона в порядке симметричного ответа объявила 40 сотрудников германских дипведомств в России персонами нон грата. В этой связи в понедельник в МИД России был вызван посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр.
"Мы ожидали сегодняшний шаг, он никоим образом не обоснован. Сорок сотрудников российских представительств в Германии, которых мы выслали три недели назад, во время пребывания в Германии не провели и дня на дипломатической службе. Более того, эти люди годами и систематически работали против нашей свободы и против сплоченности нашего общества. Их работа к тому же угрожала тем, кто искал у нас защиты, мы не могли более с этим мириться и не будем терпеть это так же и в будущем. Наши сотрудницы и сотрудники, мои коллеги в МИД, которых теперь Россия высылает из страны, вообще ни в чем не провинились. Они, несмотря на постоянно неблагоприятные условия, отправились в Россию в духе открытости, интереса и с высокой отдачей для того, чтобы вносить вклад в наши двусторонние отношения. Поэтому сегодняшней высылкой Россия наносит дальнейший ущерб самой себе", - говорится в заявлении Бербок, которое распространил МИД ФРГ