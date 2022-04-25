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Бербок назвала высылку из России 40 немецких дипломатов необоснованной - РИА Новости, 25.04.2022
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Бербок назвала высылку из России 40 немецких дипломатов необоснованной
Бербок назвала высылку из России 40 немецких дипломатов необоснованной - РИА Новости, 25.04.2022
Бербок назвала высылку из России 40 немецких дипломатов необоснованной
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала необоснованной высылку из России 40 немецких дипломатов. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:04
2022-04-25T18:04
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид германии
россия
германия
в мире
анналена бербок
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БЕРЛИН, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала необоснованной высылку из России 40 немецких дипломатов.Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона в порядке симметричного ответа объявила 40 сотрудников германских дипведомств в России персонами нон грата. В этой связи в понедельник в МИД России был вызван посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр."Мы ожидали сегодняшний шаг, он никоим образом не обоснован. Сорок сотрудников российских представительств в Германии, которых мы выслали три недели назад, во время пребывания в Германии не провели и дня на дипломатической службе. Более того, эти люди годами и систематически работали против нашей свободы и против сплоченности нашего общества. Их работа к тому же угрожала тем, кто искал у нас защиты, мы не могли более с этим мириться и не будем терпеть это так же и в будущем. Наши сотрудницы и сотрудники, мои коллеги в МИД, которых теперь Россия высылает из страны, вообще ни в чем не провинились. Они, несмотря на постоянно неблагоприятные условия, отправились в Россию в духе открытости, интереса и с высокой отдачей для того, чтобы вносить вклад в наши двусторонние отношения. Поэтому сегодняшней высылкой Россия наносит дальнейший ущерб самой себе", - говорится в заявлении Бербок, которое распространил МИД ФРГ
https://ria.ru/20220425/diplomaty-1785357490.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид германии, россия, германия, в мире, анналена бербок
18:04 25.04.2022
 
Бербок назвала высылку из России 40 немецких дипломатов необоснованной

Глава МИД Германии Бербок назвала высылку из России 40 немецких дипломатов необоснованной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала необоснованной высылку из России 40 немецких дипломатов.
Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона в порядке симметричного ответа объявила 40 сотрудников германских дипведомств в России персонами нон грата. В этой связи в понедельник в МИД России был вызван посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр.
"Мы ожидали сегодняшний шаг, он никоим образом не обоснован. Сорок сотрудников российских представительств в Германии, которых мы выслали три недели назад, во время пребывания в Германии не провели и дня на дипломатической службе. Более того, эти люди годами и систематически работали против нашей свободы и против сплоченности нашего общества. Их работа к тому же угрожала тем, кто искал у нас защиты, мы не могли более с этим мириться и не будем терпеть это так же и в будущем. Наши сотрудницы и сотрудники, мои коллеги в МИД, которых теперь Россия высылает из страны, вообще ни в чем не провинились. Они, несмотря на постоянно неблагоприятные условия, отправились в Россию в духе открытости, интереса и с высокой отдачей для того, чтобы вносить вклад в наши двусторонние отношения. Поэтому сегодняшней высылкой Россия наносит дальнейший ущерб самой себе", - говорится в заявлении Бербок, которое распространил МИД ФРГ
Здание Генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 17:15
МИД: с начала спецоперации из 28 стран выслали 400 российских дипломатов
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ГерманииРоссияГерманияВ миреАнналена Бербок
 
 
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