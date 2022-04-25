https://ria.ru/20220425/vskrytie-1785336111.html

МВД утвердило порядок информирования владельца о вскрытии машин и квартир

МВД утвердило порядок информирования владельца о вскрытии машин и квартир - РИА Новости, 25.04.2022

МВД утвердило порядок информирования владельца о вскрытии машин и квартир

МВД России утвердило порядок информирования собственников жилых помещений и автомобилей о вскрытии, которое было совершенно в их отсутствие, соответствующие... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:57

2022-04-25T15:57

2022-04-25T15:57

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849321_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_65f021d665cb0654ff2ad2eaa42a1716.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. МВД России утвердило порядок информирования собственников жилых помещений и автомобилей о вскрытии, которое было совершенно в их отсутствие, соответствующие приказы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Приказываю: утвердить прилагаемый порядок информирования полицией собственника транспортного средства о вскрытии сотрудником полиции транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие", - говорится в приказе.Согласно документу, если проникновение в транспортное средство было произведено в отсутствие собственника, необходимо проинформировать его в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов. Полиция информирует собственника путем вручения или направления уведомления о вскрытии, которое может быть направлено заказным письмом, факсом, телефонограммой или по электронной почте – в этом случае скан подписанного экземпляра должен быть отправлен с адреса органов внутренних дел. Отмечается, что в последних трех случаях собственнику направляется уведомление на бумажном носителе через почту.Также был подписан приказ об утверждении порядка информирования собственников жилых помещений о проникновении сотрудников полиции во время отсутствия собственников."Приказываю: утвердить прилагаемый порядок информирования полицией собственника жилого помещения и (или) проживающих там граждан о случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение, если такое проникновение было осуществлено в их отсутствие", - отмечается в приказе.Как и в предыдущем приказе, необходимо информировать о проникновении, которое было совершено в отсутствии собственников или проживающих в помещении лиц, в возможно короткий срок, но не более 24 часов. Также возможно направление уведомления с помощью электронной почты.Закон о расширении полномочий полиции был подписан президентом 21 декабря.

https://ria.ru/20220419/mvd-1784234155.html

https://ria.ru/20220415/pereselenie-1783637769.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия