https://ria.ru/20220425/vskrytie-1785336111.html
МВД утвердило порядок информирования владельца о вскрытии машин и квартир
МВД утвердило порядок информирования владельца о вскрытии машин и квартир - РИА Новости, 25.04.2022
МВД утвердило порядок информирования владельца о вскрытии машин и квартир
МВД России утвердило порядок информирования собственников жилых помещений и автомобилей о вскрытии, которое было совершенно в их отсутствие, соответствующие... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:57
2022-04-25T15:57
2022-04-25T15:57
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. МВД России утвердило порядок информирования собственников жилых помещений и автомобилей о вскрытии, которое было совершенно в их отсутствие, соответствующие приказы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Приказываю: утвердить прилагаемый порядок информирования полицией собственника транспортного средства о вскрытии сотрудником полиции транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие", - говорится в приказе.Согласно документу, если проникновение в транспортное средство было произведено в отсутствие собственника, необходимо проинформировать его в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов. Полиция информирует собственника путем вручения или направления уведомления о вскрытии, которое может быть направлено заказным письмом, факсом, телефонограммой или по электронной почте – в этом случае скан подписанного экземпляра должен быть отправлен с адреса органов внутренних дел. Отмечается, что в последних трех случаях собственнику направляется уведомление на бумажном носителе через почту.Также был подписан приказ об утверждении порядка информирования собственников жилых помещений о проникновении сотрудников полиции во время отсутствия собственников."Приказываю: утвердить прилагаемый порядок информирования полицией собственника жилого помещения и (или) проживающих там граждан о случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение, если такое проникновение было осуществлено в их отсутствие", - отмечается в приказе.Как и в предыдущем приказе, необходимо информировать о проникновении, которое было совершено в отсутствии собственников или проживающих в помещении лиц, в возможно короткий срок, но не более 24 часов. Также возможно направление уведомления с помощью электронной почты.Закон о расширении полномочий полиции был подписан президентом 21 декабря.
https://ria.ru/20220419/mvd-1784234155.html
https://ria.ru/20220415/pereselenie-1783637769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
МВД утвердило порядок информирования владельца о вскрытии машин и квартир
МВД утвердило порядок информирования владельца о вскрытии машин и квартир в его отсутствие
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
МВД России утвердило порядок информирования собственников жилых помещений и автомобилей о вскрытии, которое было совершенно в их отсутствие, соответствующие приказы
опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Приказываю: утвердить прилагаемый порядок информирования полицией собственника транспортного средства о вскрытии сотрудником полиции транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие", - говорится в приказе.
Согласно документу, если проникновение в транспортное средство было произведено в отсутствие собственника, необходимо проинформировать его в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов. Полиция информирует собственника путем вручения или направления уведомления о вскрытии, которое может быть направлено заказным письмом, факсом, телефонограммой или по электронной почте – в этом случае скан подписанного экземпляра должен быть отправлен с адреса органов внутренних дел. Отмечается, что в последних трех случаях собственнику направляется уведомление на бумажном носителе через почту.
Также был подписан приказ об утверждении порядка информирования собственников жилых помещений о проникновении сотрудников полиции во время отсутствия собственников.
"Приказываю: утвердить прилагаемый порядок информирования полицией собственника жилого помещения и (или) проживающих там граждан о случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение, если такое проникновение было осуществлено в их отсутствие", - отмечается в приказе.
Как и в предыдущем приказе, необходимо информировать о проникновении, которое было совершено в отсутствии собственников или проживающих в помещении лиц, в возможно короткий срок, но не более 24 часов. Также возможно направление уведомления с помощью электронной почты.
Закон о расширении полномочий полиции был подписан президентом 21 декабря.