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"Известия" сообщили о введении режима простоя для сотрудников Внуково - РИА Новости, 25.04.2022
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"Известия" сообщили о введении режима простоя для сотрудников Внуково
"Известия" сообщили о введении режима простоя для сотрудников Внуково - РИА Новости, 25.04.2022
"Известия" сообщили о введении режима простоя для сотрудников Внуково
Аэропорт Внуково ввел режим простоя для своих сотрудников, начал предлагать им неполный рабочий график, а также закрыл прием на работу персонала, сообщили... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T02:09
2022-04-25T02:09
россия
общество
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Аэропорт Внуково ввел режим простоя для своих сотрудников, начал предлагать им неполный рабочий график, а также закрыл прием на работу персонала, сообщили газете "Известия" в пресс-службе авиагавани.Изданию рассказали, что часть работников уже работает по урезанному графику: четыре или три дня в неделю вместо пяти. Зарплату выплачивают персоналу исходя из отработанного времени.Неназванные собеседники издания заявили, что 30 процентам штата Внуково выдали предписания о последующем сокращении. Такой сценарий возможен при дальнейшем уменьшении объема работ. По словам топ-менеджер одного из аэропортов, сокращения могут начаться уже осенью.В пресс-службе Внуково уточнили, что, по состоянию на 19 апреля, решений о сокращении штата не принималось.
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россия, общество, внуково (аэропорт)
02:09 25.04.2022
 
"Известия" сообщили о введении режима простоя для сотрудников Внуково

"Известия": аэропорт Внуково ввел режим простоя для сотрудников и закрыл прием персонала

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе над международным аэропортом Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Аэропорт Внуково ввел режим простоя для своих сотрудников, начал предлагать им неполный рабочий график, а также закрыл прием на работу персонала, сообщили газете "Известия" в пресс-службе авиагавани.
Изданию рассказали, что часть работников уже работает по урезанному графику: четыре или три дня в неделю вместо пяти. Зарплату выплачивают персоналу исходя из отработанного времени.

"Сейчас аэропорт работает в штатном режиме", — подчеркнули в пресс-службе Внуково в беседе с газетой.

Неназванные собеседники издания заявили, что 30 процентам штата Внуково выдали предписания о последующем сокращении. Такой сценарий возможен при дальнейшем уменьшении объема работ. По словам топ-менеджер одного из аэропортов, сокращения могут начаться уже осенью.
В пресс-службе Внуково уточнили, что, по состоянию на 19 апреля, решений о сокращении штата не принималось.
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