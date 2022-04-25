https://ria.ru/20220425/vnukovo-1785232132.html
"Известия" сообщили о введении режима простоя для сотрудников Внуково
"Известия" сообщили о введении режима простоя для сотрудников Внуково - РИА Новости, 25.04.2022
"Известия" сообщили о введении режима простоя для сотрудников Внуково
Аэропорт Внуково ввел режим простоя для своих сотрудников, начал предлагать им неполный рабочий график, а также закрыл прием на работу персонала, сообщили... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T02:09
2022-04-25T02:09
2022-04-25T02:09
россия
общество
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Аэропорт Внуково ввел режим простоя для своих сотрудников, начал предлагать им неполный рабочий график, а также закрыл прием на работу персонала, сообщили газете "Известия" в пресс-службе авиагавани.Изданию рассказали, что часть работников уже работает по урезанному графику: четыре или три дня в неделю вместо пяти. Зарплату выплачивают персоналу исходя из отработанного времени.Неназванные собеседники издания заявили, что 30 процентам штата Внуково выдали предписания о последующем сокращении. Такой сценарий возможен при дальнейшем уменьшении объема работ. По словам топ-менеджер одного из аэропортов, сокращения могут начаться уже осенью.В пресс-службе Внуково уточнили, что, по состоянию на 19 апреля, решений о сокращении штата не принималось.
https://ria.ru/20220423/aeroporty-1785050509.html
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россия, общество, внуково (аэропорт)
"Известия" сообщили о введении режима простоя для сотрудников Внуково
"Известия": аэропорт Внуково ввел режим простоя для сотрудников и закрыл прием персонала