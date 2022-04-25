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В Мурманской области ветеранов освободят от оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 25.04.2022
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Мурманская область
https://ria.ru/20220425/veterany-1785251493.html
В Мурманской области ветеранов освободят от оплаты услуг ЖКХ
В Мурманской области ветеранов освободят от оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 25.04.2022
В Мурманской области ветеранов освободят от оплаты услуг ЖКХ
Власти Мурманской области приняли решение освободить с 1 мая ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий от оплаты жилищно-коммунальных РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:46
2022-04-25T09:46
мурманская область
общество
мурманская область
ленинград
мурманск
жкх
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МУРМАНСК, 25 апр – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение освободить с 1 мая ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий от оплаты жилищно-коммунальных услуг, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник."Одна из наших задач – поддерживать ветеранов, и целый набор социальных услуг действует. Мы приняли решение, что с 1 мая ветераны Великой Отечественной войны, которые проживают на территории Мурманской области, а также приравненные к ним категории будут полностью освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг", - сказал губернатор.Он также сообщил, что единовременная выплата ветеранам к празднику составит 15 тысяч рублей. По словам замгубернатора Елены Дягилевой, сегодня в регионе проживает 61участник войны, 85 жителей блокадного Ленинграда, 239 узников концлагерей и 766 тружеников тыла.Ряд мероприятий пройдет в Мурманской области в преддверии Дня Победы, в том числе 7 мая состоится торжественный митинг в Долине Славы, а 9 мая в Мурманске и Североморске пройдут парады. Также в городе-герое состоится шествие "Бессмертного полка", торжественный митинг у памятника Защитникам Отечества.
https://ria.ru/20220422/turisty-1785000066.html
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общество, мурманская область, ленинград, мурманск, жкх
09:46 25.04.2022
 
В Мурманской области ветеранов освободят от оплаты услуг ЖКХ

В Мурманской области ветеранов Великой Отечественной войны освободят от оплаты услуг ЖКХ

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МУРМАНСК, 25 апр – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение освободить с 1 мая ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий от оплаты жилищно-коммунальных услуг, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
"Одна из наших задач – поддерживать ветеранов, и целый набор социальных услуг действует. Мы приняли решение, что с 1 мая ветераны Великой Отечественной войны, которые проживают на территории Мурманской области, а также приравненные к ним категории будут полностью освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг", - сказал губернатор.
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Он также сообщил, что единовременная выплата ветеранам к празднику составит 15 тысяч рублей. По словам замгубернатора Елены Дягилевой, сегодня в регионе проживает 61участник войны, 85 жителей блокадного Ленинграда, 239 узников концлагерей и 766 тружеников тыла.
Ряд мероприятий пройдет в Мурманской области в преддверии Дня Победы, в том числе 7 мая состоится торжественный митинг в Долине Славы, а 9 мая в Мурманске и Североморске пройдут парады. Также в городе-герое состоится шествие "Бессмертного полка", торжественный митинг у памятника Защитникам Отечества.
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