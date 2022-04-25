https://ria.ru/20220425/veterany-1785251493.html

В Мурманской области ветеранов освободят от оплаты услуг ЖКХ

В Мурманской области ветеранов освободят от оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 25.04.2022

В Мурманской области ветеранов освободят от оплаты услуг ЖКХ

Власти Мурманской области приняли решение освободить с 1 мая ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий от оплаты жилищно-коммунальных РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:46

2022-04-25T09:46

2022-04-25T09:46

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мурманская область

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жкх

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МУРМАНСК, 25 апр – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение освободить с 1 мая ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий от оплаты жилищно-коммунальных услуг, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник."Одна из наших задач – поддерживать ветеранов, и целый набор социальных услуг действует. Мы приняли решение, что с 1 мая ветераны Великой Отечественной войны, которые проживают на территории Мурманской области, а также приравненные к ним категории будут полностью освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг", - сказал губернатор.Он также сообщил, что единовременная выплата ветеранам к празднику составит 15 тысяч рублей. По словам замгубернатора Елены Дягилевой, сегодня в регионе проживает 61участник войны, 85 жителей блокадного Ленинграда, 239 узников концлагерей и 766 тружеников тыла.Ряд мероприятий пройдет в Мурманской области в преддверии Дня Победы, в том числе 7 мая состоится торжественный митинг в Долине Славы, а 9 мая в Мурманске и Североморске пройдут парады. Также в городе-герое состоится шествие "Бессмертного полка", торжественный митинг у памятника Защитникам Отечества.

https://ria.ru/20220422/turisty-1785000066.html

https://ria.ru/20211130/port-1761469687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, мурманская область, ленинград, мурманск, жкх