https://ria.ru/20220425/ukreprayon-1785259428.html
Минобороны показало кадры украинского укрепрайона в жилом секторе
Минобороны показало кадры украинского укрепрайона в жилом секторе - РИА Новости, 25.04.2022
Минобороны показало кадры украинского укрепрайона в жилом секторе
Минобороны РФ показало уничтоженный укрепрайон вооруженных формирований Украины, располагавшийся в жилом секторе одного из населенных пунктов. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:29
2022-04-25T10:29
2022-04-25T11:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785274266_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_40f5c23815ae40167204b8b6cf9a72c7.jpg
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Минобороны РФ показало уничтоженный укрепрайон вооруженных формирований Украины, располагавшийся в жилом секторе одного из населенных пунктов.По данным ведомства, здесь стояли подразделения войск и националистических батальонов Украины."Отступая, подразделения ВСУ и националистические батальоны бросили не только оружие, но и оставили десятки тел погибших сослуживцев", - отмечают в министерстве. В видеоролике ведомства показана система укреплений, а также тела ликвидированных боевиков.В Минобороны добавили, что в домах мирных жителей националисты оборудовали огневые точки, а на приусадебных участках, между хозяйственными строениями, была сеть окопов и блиндажей, которые соединяли огневые точки в жилых домах. Погреба и жилые помещения националистами были приспособлены под укрытия, оружейные комнаты и склады боеприпасов.
https://ria.ru/20220425/mi-8-1785254579.html
https://ria.ru/20220424/ukraina-1785153001.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785274266_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_480c35ca2834bbe72b24e4862cb4e104.jpg
Кадры с места уничтожения укрепрайона ВСУ
Кадры с места уничтожения укрепрайона ВСУ
2022-04-25T10:29
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:29 25.04.2022 (обновлено: 11:30 25.04.2022)
Минобороны показало кадры украинского укрепрайона в жилом секторе
Минобороны показало уничтоженный украинский укрепрайон, располагавшийся в жилом секторе