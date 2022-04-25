https://ria.ru/20220425/ukreprayon-1785259428.html

Минобороны показало кадры украинского укрепрайона в жилом секторе

Минобороны показало кадры украинского укрепрайона в жилом секторе - РИА Новости, 25.04.2022

Минобороны показало кадры украинского укрепрайона в жилом секторе

Минобороны РФ показало уничтоженный укрепрайон вооруженных формирований Украины, располагавшийся в жилом секторе одного из населенных пунктов. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:29

2022-04-25T10:29

2022-04-25T11:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Минобороны РФ показало уничтоженный укрепрайон вооруженных формирований Украины, располагавшийся в жилом секторе одного из населенных пунктов.По данным ведомства, здесь стояли подразделения войск и националистических батальонов Украины."Отступая, подразделения ВСУ и националистические батальоны бросили не только оружие, но и оставили десятки тел погибших сослуживцев", - отмечают в министерстве. В видеоролике ведомства показана система укреплений, а также тела ликвидированных боевиков.В Минобороны добавили, что в домах мирных жителей националисты оборудовали огневые точки, а на приусадебных участках, между хозяйственными строениями, была сеть окопов и блиндажей, которые соединяли огневые точки в жилых домах. Погреба и жилые помещения националистами были приспособлены под укрытия, оружейные комнаты и склады боеприпасов.

https://ria.ru/20220425/mi-8-1785254579.html

https://ria.ru/20220424/ukraina-1785153001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)