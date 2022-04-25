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Минобороны показало кадры украинского укрепрайона в жилом секторе - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/ukreprayon-1785259428.html
Минобороны показало кадры украинского укрепрайона в жилом секторе
Минобороны показало кадры украинского укрепрайона в жилом секторе - РИА Новости, 25.04.2022
Минобороны показало кадры украинского укрепрайона в жилом секторе
Минобороны РФ показало уничтоженный укрепрайон вооруженных формирований Украины, располагавшийся в жилом секторе одного из населенных пунктов. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:29
2022-04-25T11:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Минобороны РФ показало уничтоженный укрепрайон вооруженных формирований Украины, располагавшийся в жилом секторе одного из населенных пунктов.По данным ведомства, здесь стояли подразделения войск и националистических батальонов Украины."Отступая, подразделения ВСУ и националистические батальоны бросили не только оружие, но и оставили десятки тел погибших сослуживцев", - отмечают в министерстве. В видеоролике ведомства показана система укреплений, а также тела ликвидированных боевиков.В Минобороны добавили, что в домах мирных жителей националисты оборудовали огневые точки, а на приусадебных участках, между хозяйственными строениями, была сеть окопов и блиндажей, которые соединяли огневые точки в жилых домах. Погреба и жилые помещения националистами были приспособлены под укрытия, оружейные комнаты и склады боеприпасов.
https://ria.ru/20220425/mi-8-1785254579.html
https://ria.ru/20220424/ukraina-1785153001.html
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Кадры с места уничтожения укрепрайона ВСУ
Кадры с места уничтожения укрепрайона ВСУ
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в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:29 25.04.2022 (обновлено: 11:30 25.04.2022)
 
Минобороны показало кадры украинского укрепрайона в жилом секторе

Минобороны показало уничтоженный украинский укрепрайон, располагавшийся в жилом секторе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Минобороны РФ показало уничтоженный укрепрайон вооруженных формирований Украины, располагавшийся в жилом секторе одного из населенных пунктов.
По данным ведомства, здесь стояли подразделения войск и националистических батальонов Украины.
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Вчера, 10:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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"Отступая, подразделения ВСУ и националистические батальоны бросили не только оружие, но и оставили десятки тел погибших сослуживцев", - отмечают в министерстве. В видеоролике ведомства показана система укреплений, а также тела ликвидированных боевиков.
В Минобороны добавили, что в домах мирных жителей националисты оборудовали огневые точки, а на приусадебных участках, между хозяйственными строениями, была сеть окопов и блиндажей, которые соединяли огневые точки в жилых домах. Погреба и жилые помещения националистами были приспособлены под укрытия, оружейные комнаты и склады боеприпасов.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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