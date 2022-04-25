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ВСУ дали задание военным заминировать объекты Николаева, заявил Кива - РИА Новости, 25.04.2022
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ВСУ дали задание военным заминировать объекты Николаева, заявил Кива
ВСУ дали задание военным заминировать объекты Николаева, заявил Кива - РИА Новости, 25.04.2022
ВСУ дали задание военным заминировать объекты Николаева, заявил Кива
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива, заявил, что украинским войскам поставили задачу заминировать все стратегические объекты инфраструктуры Николаева. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T21:14
2022-04-25T21:14
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива, заявил, что украинским войскам поставили задачу заминировать все стратегические объекты инфраструктуры Николаева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, донбасс
21:14 25.04.2022
 
ВСУ дали задание военным заминировать объекты Николаева, заявил Кива

Экс-депутат Рады Кива: украинские войска получили задание заминировать объекты Николаева

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива, заявил, что украинским войскам поставили задачу заминировать все стратегические объекты инфраструктуры Николаева.
"Вы лучше меня знаете, что происходит на подступах города, но мне стало известно, что командованием ВФУ (вооруженных сил Украины - ред.) и СБУ (Службы безопасности Украины - ред.) была поставлена задача заминировать все стратегические объекты инфраструктуры Николаева", - написал Кива в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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