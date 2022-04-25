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Полянский заявил, что не видит смысла в прекращении огня на Украине - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785353813.html
Полянский заявил, что не видит смысла в прекращении огня на Украине
Полянский заявил, что не видит смысла в прекращении огня на Украине - РИА Новости, 25.04.2022
Полянский заявил, что не видит смысла в прекращении огня на Украине
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил журналистам, что не видит смысла в прекращении огня на Украине сейчас, так как Киев использует это для... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:00
2022-04-25T17:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
оон
совет безопасности оон
дмитрий полянский
ситуация в днр и лнр
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ООН, 25 апр – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил журналистам, что не видит смысла в прекращении огня на Украине сейчас, так как Киев использует это для постановки очередных провокаций.Комментируя призыв генсека ООН организовать пасхальное перемирие, он заявил, что РФ открыла гуманитарные коридоры, которые Украина не использует. "Украина подрывает наши усилия по открытию гуманитарных коридоров. Так что мы не считаем, что прекращение огня хороший вариант сейчас, потому что единственное преимущество, которое оно даст – будет возможность для украинских сил перегруппироваться и устроить больше провокаций, подобных Буче", - сказал Полянский. "Я не вижу каких-либо причин для этого (прекращения огня – ред.) сейчас", - добавил он.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/azovstal-1784994290.html
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в мире, россия, украина, оон, совет безопасности оон, дмитрий полянский, ситуация в днр и лнр
17:00 25.04.2022 (обновлено: 17:28 25.04.2022)
 
Полянский заявил, что не видит смысла в прекращении огня на Украине

Зампостпреда при ООН Полянский: Киев может использовать прекращение огня для провокаций

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 25 апр – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил журналистам, что не видит смысла в прекращении огня на Украине сейчас, так как Киев использует это для постановки очередных провокаций.
Комментируя призыв генсека ООН организовать пасхальное перемирие, он заявил, что РФ открыла гуманитарные коридоры, которые Украина не использует. "Украина подрывает наши усилия по открытию гуманитарных коридоров. Так что мы не считаем, что прекращение огня хороший вариант сейчас, потому что единственное преимущество, которое оно даст – будет возможность для украинских сил перегруппироваться и устроить больше провокаций, подобных Буче", - сказал Полянский. "Я не вижу каких-либо причин для этого (прекращения огня – ред.) сейчас", - добавил он.
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 18:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаООНСовет Безопасности ООНДмитрий ПолянскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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