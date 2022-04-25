https://ria.ru/20220425/udmurtiya-1785396467.html

В Удмуртии отремонтируют 115 участков дорог

В Удмуртии отремонтируют 115 участков дорог - РИА Новости, 25.04.2022

В Удмуртии отремонтируют 115 участков дорог

Дорожные службы в 2022 году отремонтируют 115 участков дорог Удмуртии по нацпроекту, работа уже началась, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T19:58

2022-04-25T19:58

2022-04-25T19:58

удмуртская республика

общество

россия

ижевск

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УФА, 25 апр – РИА Новости. Дорожные службы в 2022 году отремонтируют 115 участков дорог Удмуртии по нацпроекту, работа уже началась, сообщил глава региона Александр Бречалов."В республике стартовал дорожный сезон. Всего в этом сезоне по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" приведем в нормативное состояние 115 объектов", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".По его словам, в Завьяловском районе рабочие вышли на ремонт улицы Тукмакова и Пирогово в райцентре, на очереди – улица Торговая. Работы также начались и на улице Тепличной в деревне Хохряки."На автодороге Ижевск-Сарапул дорожники срезают покрытие. Будем реконструировать – расширим, уложим дополнительные полосы на подъем и переходно-скоростные полосы на пересечениях, примыканиях и остановках", - сообщил глава региона.Бречалов рассказал, что ремонтные работы начались и на дороге "Большая Докья-Каменный Ключ", которая является основной транспортной артерией для четырех деревень и трех сельхозпредприятий в Вавожском районе. Кроме того, рабочие продолжают реконструкцию дороги "Костино-Камбарка", которая является выездом в соседнюю Башкирию. Протяженность этого обновленного дорожного полотна составит 12,8 километра.

https://ria.ru/20220329/udmurtiya-1780697216.html

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россия

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, россия, ижевск