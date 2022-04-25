https://ria.ru/20220425/udmurtiya-1785396467.html
В Удмуртии отремонтируют 115 участков дорог
В Удмуртии отремонтируют 115 участков дорог - РИА Новости, 25.04.2022
В Удмуртии отремонтируют 115 участков дорог
Дорожные службы в 2022 году отремонтируют 115 участков дорог Удмуртии по нацпроекту, работа уже началась, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:58
2022-04-25T19:58
2022-04-25T19:58
удмуртская республика
общество
россия
ижевск
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УФА, 25 апр – РИА Новости. Дорожные службы в 2022 году отремонтируют 115 участков дорог Удмуртии по нацпроекту, работа уже началась, сообщил глава региона Александр Бречалов."В республике стартовал дорожный сезон. Всего в этом сезоне по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" приведем в нормативное состояние 115 объектов", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".По его словам, в Завьяловском районе рабочие вышли на ремонт улицы Тукмакова и Пирогово в райцентре, на очереди – улица Торговая. Работы также начались и на улице Тепличной в деревне Хохряки."На автодороге Ижевск-Сарапул дорожники срезают покрытие. Будем реконструировать – расширим, уложим дополнительные полосы на подъем и переходно-скоростные полосы на пересечениях, примыканиях и остановках", - сообщил глава региона.Бречалов рассказал, что ремонтные работы начались и на дороге "Большая Докья-Каменный Ключ", которая является основной транспортной артерией для четырех деревень и трех сельхозпредприятий в Вавожском районе. Кроме того, рабочие продолжают реконструкцию дороги "Костино-Камбарка", которая является выездом в соседнюю Башкирию. Протяженность этого обновленного дорожного полотна составит 12,8 километра.
https://ria.ru/20220329/udmurtiya-1780697216.html
https://ria.ru/20220323/doma-1779631998.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, ижевск
В Удмуртии отремонтируют 115 участков дорог
Губернатор Бречалов: в Удмуртии отремонтируют 115 участков дорог
УФА, 25 апр – РИА Новости.
Дорожные службы в 2022 году отремонтируют
115 участков дорог Удмуртии по нацпроекту, работа уже началась, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"В республике стартовал дорожный сезон. Всего в этом сезоне по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" приведем в нормативное состояние 115 объектов", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
По его словам, в Завьяловском районе
рабочие вышли на ремонт улицы Тукмакова и Пирогово в райцентре, на очереди – улица Торговая. Работы также начались и на улице Тепличной в деревне Хохряки.
"На автодороге Ижевск-Сарапул дорожники срезают покрытие. Будем реконструировать – расширим, уложим дополнительные полосы на подъем и переходно-скоростные полосы на пересечениях, примыканиях и остановках", - сообщил глава региона.
Бречалов рассказал, что ремонтные работы начались и на дороге "Большая Докья-Каменный Ключ", которая является основной транспортной артерией для четырех деревень и трех сельхозпредприятий в Вавожском районе. Кроме того, рабочие продолжают реконструкцию дороги "Костино-Камбарка", которая является выездом в соседнюю Башкирию. Протяженность этого обновленного дорожного полотна составит 12,8 километра.