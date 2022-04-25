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В Москве до октября пройдет около 20 уборок на берегах водоемов
В Москве до октября пройдет около 20 уборок на берегах водоемов - РИА Новости, 25.04.2022
В Москве до октября пройдет около 20 уборок на берегах водоемов
На природных территориях Москвы до октября пройдет около 20 волонтерских уборок по очистке береговой линии водоемов, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:05
2022-04-25T16:05
2022-04-25T16:05
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На природных территориях Москвы до октября пройдет около 20 волонтерских уборок по очистке береговой линии водоемов, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."С апреля по октябрь на природных территориях, подведомственных Мосприроде, будут организованы мероприятия по очистке волонтерами берегов водных объектов от бытовых отходов и прочего сора. В этом году предполагается, что участие в акции примут около 350 человек и будет проведено около 20 волонтерских уборок. Планируется очистить от отходов более 12 километров береговой линии водоемов природных территорий Москвы", - говорится в сообщении.В апреле – мае мероприятия пройдут на природных территориях "Тропарево" и "Теплый Стан", "Царицыно", "Битцевский лес", "Москворецкий", ЗелАО, "Долина реки Сетунь", САО, СВАО и Сокольники, "Измайлово" и "Косинский" ГПБУ "Мосприрода".
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, городское хозяйство москвы, москва, мусор