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В Москве до октября пройдет около 20 уборок на берегах водоемов

В Москве до октября пройдет около 20 уборок на берегах водоемов - РИА Новости, 25.04.2022

В Москве до октября пройдет около 20 уборок на берегах водоемов

На природных территориях Москвы до октября пройдет около 20 волонтерских уборок по очистке береговой линии водоемов, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:05

2022-04-25T16:05

2022-04-25T16:05

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На природных территориях Москвы до октября пройдет около 20 волонтерских уборок по очистке береговой линии водоемов, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."С апреля по октябрь на природных территориях, подведомственных Мосприроде, будут организованы мероприятия по очистке волонтерами берегов водных объектов от бытовых отходов и прочего сора. В этом году предполагается, что участие в акции примут около 350 человек и будет проведено около 20 волонтерских уборок. Планируется очистить от отходов более 12 километров береговой линии водоемов природных территорий Москвы", - говорится в сообщении.В апреле – мае мероприятия пройдут на природных территориях "Тропарево" и "Теплый Стан", "Царицыно", "Битцевский лес", "Москворецкий", ЗелАО, "Долина реки Сетунь", САО, СВАО и Сокольники, "Измайлово" и "Косинский" ГПБУ "Мосприрода".

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мосприрода, городское хозяйство москвы, москва, мусор