https://ria.ru/20220425/tver-1785290403.html
Тверские власти окажут помощь семьям погибших на пожаре в Твери
Тверские власти окажут помощь семьям погибших на пожаре в Твери - РИА Новости, 25.04.2022
Тверские власти окажут помощь семьям погибших на пожаре в Твери
Пострадавшим и семьям погибших при пожаре в здании Центрального Научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической Обороны (НИИ ВКО) в Твери будут... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:44
2022-04-25T12:44
2022-04-25T12:44
тверская область
тверь
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 25 апр – РИА Новости. Пострадавшим и семьям погибших при пожаре в здании Центрального Научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической Обороны (НИИ ВКО) в Твери будут оказаны меры поддержки, соответствующее поручение дал губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба областного правительства.Огонь вспыхнул в четверг на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери, пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь, о его ликвидации было объявлено в 07.33 мск пятницы."На данный момент официально подтверждённое число погибших увеличилось до 17 человек, опознаны пятеро из них.Продолжается разбор завалов. На сегодняшний день в работах задействованы 75 человек и 9 единиц техники. Специалисты обследуют внутренние помещения здания. Со стороны правительства региона оказывается все необходимое содействие", - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.В пресс-службе также отметили, что у находящихся на лечении в медучреждениях пациентов, пострадавших от пожара, – положительная динамика.
https://ria.ru/20220418/klimatsistemy-1784139085.html
тверь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, игорь руденя
ТВЕРЬ, 25 апр – РИА Новости. Пострадавшим и семьям погибших при пожаре в здании Центрального Научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической Обороны (НИИ ВКО) в Твери будут оказаны меры поддержки, соответствующее поручение дал губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба областного правительства.
Огонь вспыхнул в четверг на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России
в Твери
, пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь, о его ликвидации было объявлено в 07.33 мск пятницы.
"На данный момент официально подтверждённое число погибших увеличилось до 17 человек, опознаны пятеро из них.
Продолжается разбор завалов. На сегодняшний день в работах задействованы 75 человек и 9 единиц техники. Специалисты обследуют внутренние помещения здания. Со стороны правительства региона оказывается все необходимое содействие", - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
В пресс-службе также отметили, что у находящихся на лечении в медучреждениях пациентов, пострадавших от пожара, – положительная динамика.