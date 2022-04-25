https://ria.ru/20220425/tver-1785290403.html

Тверские власти окажут помощь семьям погибших на пожаре в Твери

Тверские власти окажут помощь семьям погибших на пожаре в Твери - РИА Новости, 25.04.2022

Тверские власти окажут помощь семьям погибших на пожаре в Твери

Пострадавшим и семьям погибших при пожаре в здании Центрального Научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической Обороны (НИИ ВКО) в Твери будут... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:44

2022-04-25T12:44

2022-04-25T12:44

тверская область

тверь

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 25 апр – РИА Новости. Пострадавшим и семьям погибших при пожаре в здании Центрального Научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической Обороны (НИИ ВКО) в Твери будут оказаны меры поддержки, соответствующее поручение дал губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба областного правительства.Огонь вспыхнул в четверг на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери, пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь, о его ликвидации было объявлено в 07.33 мск пятницы."На данный момент официально подтверждённое число погибших увеличилось до 17 человек, опознаны пятеро из них.Продолжается разбор завалов. На сегодняшний день в работах задействованы 75 человек и 9 единиц техники. Специалисты обследуют внутренние помещения здания. Со стороны правительства региона оказывается все необходимое содействие", - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.В пресс-службе также отметили, что у находящихся на лечении в медучреждениях пациентов, пострадавших от пожара, – положительная динамика.

https://ria.ru/20220418/klimatsistemy-1784139085.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя