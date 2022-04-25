Рейтинг@Mail.ru
При крушении самолета в Турции погибли два человека - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785342089.html
При крушении самолета в Турции погибли два человека
При крушении самолета в Турции погибли два человека - РИА Новости, 25.04.2022
При крушении самолета в Турции погибли два человека
Пилот и курсант погибли при крушении учебного самолета в турецкой Бурсе, сообщили местные власти. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:24
2022-04-25T16:24
в мире
турция
бурса (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_dc9becd4b8d6de5c113630c0486664d5.jpg
АНКАРА, 25 апр – РИА Новости. Пилот и курсант погибли при крушении учебного самолета в турецкой Бурсе, сообщили местные власти.Одномоторный самолет разбился недалеко от аэропорта Юнусели в турецкой Бурсе, сообщил ранее телеканал NTV."В результате крушения учебного самолета погибли пилот и пилот-курсант. По предварительным данным, (других) пострадавших нет", - заявил губернатор Бурсы Якуп Джанболат.
https://ria.ru/20220425/posadka-1785243433.html
турция
бурса (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3213c37ff817b876beb5d0973eb3c37b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, бурса (провинция)
16:24 25.04.2022
 
При крушении самолета в Турции погибли два человека

Пилот и курсант погибли при крушении учебного самолета в турецкой Бурсе

© Depositphotos / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Depositphotos / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 25 апр – РИА Новости. Пилот и курсант погибли при крушении учебного самолета в турецкой Бурсе, сообщили местные власти.
Одномоторный самолет разбился недалеко от аэропорта Юнусели в турецкой Бурсе, сообщил ранее телеканал NTV.
"В результате крушения учебного самолета погибли пилот и пилот-курсант. По предварительным данным, (других) пострадавших нет", - заявил губернатор Бурсы Якуп Джанболат.
Самолет Piper PA-28 - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 09:05
В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
 
В миреТурцияБурса (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала