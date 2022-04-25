https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785342089.html
При крушении самолета в Турции погибли два человека
При крушении самолета в Турции погибли два человека - РИА Новости, 25.04.2022
При крушении самолета в Турции погибли два человека
Пилот и курсант погибли при крушении учебного самолета в турецкой Бурсе, сообщили местные власти. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:24
2022-04-25T16:24
2022-04-25T16:24
в мире
турция
бурса (провинция)
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АНКАРА, 25 апр – РИА Новости. Пилот и курсант погибли при крушении учебного самолета в турецкой Бурсе, сообщили местные власти.Одномоторный самолет разбился недалеко от аэропорта Юнусели в турецкой Бурсе, сообщил ранее телеканал NTV."В результате крушения учебного самолета погибли пилот и пилот-курсант. По предварительным данным, (других) пострадавших нет", - заявил губернатор Бурсы Якуп Джанболат.
https://ria.ru/20220425/posadka-1785243433.html
турция
бурса (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, бурса (провинция)
При крушении самолета в Турции погибли два человека
Пилот и курсант погибли при крушении учебного самолета в турецкой Бурсе