https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785240823.html

Турция заявила о завершении первой фазы операции на севере Ирака

Турция заявила о завершении первой фазы операции на севере Ирака - РИА Новости, 25.04.2022

Турция заявила о завершении первой фазы операции на севере Ирака

Первая фаза операции на севере Ирака завершилась, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T08:41

2022-04-25T08:41

2022-04-25T12:30

в мире

турция

ирак

мевлют чавушоглу

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 25 апр — РИА Новости. Первая фаза операции на севере Ирака завершилась, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар."В зоне "Коготь-Замок" есть много пещер, убежищ, укрытий и так называемых штабов, поэтому завершена только наша первая фаза", — сказал он.По словам министра, турецкие военные достигли территорий, которые собирались контролировать, и захватили намеченные цели."Позже эта активность будет продолжаться путем входа во все их логова, пещеры, убежища и бункеры один за другим и будет продолжаться до тех пор, пока террористы не будут нейтрализованы. До тех пор пока не будет никакой террористической угрозы для нас из северного Ирака. Поэтому у нас есть только одна цель — террористы <...> Где террористы, там и мы. Это наша цель", — подчеркнул Акар.Турция 18 апреля начала на севере Ирака военную операцию "Коготь-замок", направленную против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. В ней принимают участие силы спецназа и ВВС. По словам главы МИД Мевлюта Чавушоглу, цель операции — обеспечить безопасность границ Турции. В Багдаде заявляют, что действия Анкары представляют угрозу для национальной безопасности.На севере Ирака располагаются базы Рабочей партии Курдистана, конфликт с которой продолжается в Турции почти 40 лет (начался в 1984 году и возобновился в 2015-м). Как заявлял президент Реджеп Тайип Эрдоган, с июля 2015 года уничтожены шесть тысяч членов РПК в самой Турции и 6,9 тысячи за ее пределами, а потери силовиков составили более 1,2 тысячи человек.

https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785238316.html

турция

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, турция, ирак, мевлют чавушоглу, рабочая партия курдистана