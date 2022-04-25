https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785240823.html
Турция заявила о завершении первой фазы операции на севере Ирака
Турция заявила о завершении первой фазы операции на севере Ирака - РИА Новости, 25.04.2022
Турция заявила о завершении первой фазы операции на севере Ирака
Первая фаза операции на севере Ирака завершилась, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T08:41
2022-04-25T08:41
2022-04-25T12:30
в мире
турция
ирак
мевлют чавушоглу
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 25 апр — РИА Новости. Первая фаза операции на севере Ирака завершилась, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар."В зоне "Коготь-Замок" есть много пещер, убежищ, укрытий и так называемых штабов, поэтому завершена только наша первая фаза", — сказал он.По словам министра, турецкие военные достигли территорий, которые собирались контролировать, и захватили намеченные цели."Позже эта активность будет продолжаться путем входа во все их логова, пещеры, убежища и бункеры один за другим и будет продолжаться до тех пор, пока террористы не будут нейтрализованы. До тех пор пока не будет никакой террористической угрозы для нас из северного Ирака. Поэтому у нас есть только одна цель — террористы <...> Где террористы, там и мы. Это наша цель", — подчеркнул Акар.Турция 18 апреля начала на севере Ирака военную операцию "Коготь-замок", направленную против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. В ней принимают участие силы спецназа и ВВС. По словам главы МИД Мевлюта Чавушоглу, цель операции — обеспечить безопасность границ Турции. В Багдаде заявляют, что действия Анкары представляют угрозу для национальной безопасности.На севере Ирака располагаются базы Рабочей партии Курдистана, конфликт с которой продолжается в Турции почти 40 лет (начался в 1984 году и возобновился в 2015-м). Как заявлял президент Реджеп Тайип Эрдоган, с июля 2015 года уничтожены шесть тысяч членов РПК в самой Турции и 6,9 тысячи за ее пределами, а потери силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785238316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, ирак, мевлют чавушоглу, рабочая партия курдистана
08:41 25.04.2022 (обновлено: 12:30 25.04.2022)
Турция заявила о завершении первой фазы операции на севере Ирака
Минобороны Турции заявило о завершении первой фазы операции на севере Ирака
АНКАРА, 25 апр — РИА Новости. Первая фаза операции на севере Ирака завершилась, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
"В зоне "Коготь-Замок" есть много пещер, убежищ, укрытий и так называемых штабов, поэтому завершена только наша первая фаза", — сказал он.
По словам министра, турецкие военные достигли территорий, которые собирались контролировать, и захватили намеченные цели.
"Позже эта активность будет продолжаться путем входа во все их логова, пещеры, убежища и бункеры один за другим и будет продолжаться до тех пор, пока террористы не будут нейтрализованы. До тех пор пока не будет никакой террористической угрозы для нас из северного Ирака. Поэтому у нас есть только одна цель — террористы <...> Где террористы, там и мы. Это наша цель", — подчеркнул Акар.
Турция 18 апреля начала на севере Ирака военную операцию "Коготь-замок", направленную против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана
. В ней принимают участие силы спецназа и ВВС. По словам главы МИД Мевлюта Чавушоглу
, цель операции — обеспечить безопасность границ Турции. В Багдаде заявляют, что действия Анкары представляют угрозу для национальной безопасности.
На севере Ирака располагаются базы Рабочей партии Курдистана, конфликт с которой продолжается в Турции почти 40 лет (начался в 1984 году и возобновился в 2015-м). Как заявлял президент Реджеп Тайип Эрдоган, с июля 2015 года уничтожены шесть тысяч членов РПК в самой Турции и 6,9 тысячи за ее пределами, а потери силовиков составили более 1,2 тысячи человек.