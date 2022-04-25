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Корабль космических туристов отстыковался от МКС и возвращается на Землю - РИА Новости, 25.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220425/turisty-1785234555.html
Корабль космических туристов отстыковался от МКС и возвращается на Землю
Корабль космических туристов отстыковался от МКС и возвращается на Землю - РИА Новости, 25.04.2022
Корабль космических туристов отстыковался от МКС и возвращается на Землю
Корабль четверки космических туристов после длительной задержки отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается на Землю, трансляция... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T04:19
2022-04-25T10:53
космос - риа наука
сша
флорида
канада
spacex
наса
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Корабль четверки космических туристов после длительной задержки отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается на Землю, трансляция ведется на сайте НАСА.Корабль Crew Dragon завершает свой первый полностью коммерческий рейс на пять дней позже, чем планировалось, из-за неблагоприятных погодных условий в расчетном районе посадки.Приземление планируется в понедельник примерно в 13.00 по времени восточного побережья США (20.00 мск) у побережья штата Флорида. Crew Dragon, выпущенный частной компанией SpaceX, находится в полете с 8 апреля.Оператором миссии выступает Axiom Space. Для компании это первый из двух туристических рейсов на МКС, закрепленных контрактом с НАСА.В состав экипажа входят бывший астронавт НАСА и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор из Канады Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе. Миссия Ax-1 заявлена как первый чисто коммерческий рейс на МКС - без представителей официальных структур.
https://ria.ru/20220226/kosmos-1775253590.html
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космос - риа наука, сша, флорида, канада, spacex, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, в мире, новости - туризм
04:19 25.04.2022 (обновлено: 10:53 25.04.2022)
 
Корабль космических туристов отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Корабль космических туристов отстыковался от МКС и возвращается на Землю

© Фото : Роскосмос/Федор ЮрчихинРоссийские космические корабли "Союз" и "Прогресс" на фоне нашей планеты
Российские космические корабли Союз и Прогресс на фоне нашей планеты - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : Роскосмос/Федор Юрчихин
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Корабль четверки космических туристов после длительной задержки отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается на Землю, трансляция ведется на сайте НАСА.
"Физическое отделение подтверждено", — сообщили в центре управления полетом.
Корабль Crew Dragon завершает свой первый полностью коммерческий рейс на пять дней позже, чем планировалось, из-за неблагоприятных погодных условий в расчетном районе посадки.
Приземление планируется в понедельник примерно в 13.00 по времени восточного побережья США (20.00 мск) у побережья штата Флорида. Crew Dragon, выпущенный частной компанией SpaceX, находится в полете с 8 апреля.
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Оператором миссии выступает Axiom Space. Для компании это первый из двух туристических рейсов на МКС, закрепленных контрактом с НАСА.
В состав экипажа входят бывший астронавт НАСА и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор из Канады Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе. Миссия Ax-1 заявлена как первый чисто коммерческий рейс на МКС - без представителей официальных структур.
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ТуризмКосмос - РИА НаукаСШАФлоридаКанадаSpaceXНАСАМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXВ миреНовости - Туризм
 
 
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