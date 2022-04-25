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Биография Владислава Третьяка

Биография Владислава Третьяка - РИА Новости, 25.04.2022

Биография Владислава Третьяка

Заслуженный мастер спорта, советский хоккеист, президент Федерации хоккея России, депутат Государственной Думы РФ Владислав Александрович Третьяк родился 25... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T05:03

2022-04-25T05:03

2022-04-25T05:03

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Заслуженный мастер спорта, советский хоккеист, президент Федерации хоккея России, депутат Государственной Думы РФ Владислав Александрович Третьяк родился 25 апреля 1952 года в селе Орудьево Дмитровского района Московской области.В 1976 году окончил Смоленский государственный институт физической культуры (ныне Смоленский государственный университет спорта), в 1983 году он завершил обучение в Военно-политической академии им. В.И. Ленина (ныне Военный университет Министерства обороны РФ). Хоккеем начал заниматься в 11 лет в ДЮСШ ЦСКА под руководством Виталия Ерфилова.После победы в составе молодежной сборной команды СССР на чемпионате мира (1967/68) был приглашен Анатолием Тарасовым в мужскую команду ЦСКА.В 1969-1984 годах выступал за команду мастеров ЦСКА. В матчах чемпионата СССР сыграл 482 матча. В составе команды стал 13-кратным чемпионом СССР (1970-1973, 1975, 1977-1984), серебряным призером чемпионатов СССР (1974, 1976). Обладатель Кубка СССР (1969, 1973).В сборной СССР дебютировал в 1969 году в турнире на приз газеты "Известия" в матче с Финляндией, с 1972 года – основной вратарь сборной (1970-1984). В чемпионатах мира, Европы, Олимпийских турнирах и турнирах Кубка Канады сыграл 128 матчей.Трехкратный олимпийский чемпион (1972, 1976, 1984), серебряный призер Олимпийских игр (1980); многократный чемпион мира (1970, 1971, 1973-1975, 1978, 1979, 1981-1983), серебряный (1972, 1976) и бронзовый (1977) призер мировых первенств; многократный чемпион Европы (1970, 1973-1975, 1978, 1979, 1981-1983), серебряный (1971, 1972, 1976) и бронзовый (1977) призер чемпионатов Европы. Обладатель Кубка Канады 1981, участник розыгрыша Кубка Канады 1976. Участник Суперсерии-72, Суперсерии-74 и Суперсерии-76. Обладатель Кубка Вызова 1979.Третьяк пять раз признавался лучшим хоккеистом СССР, трижды лучшим хоккеистом Европы, четырежды лучшим вратарем мировых первенств.Он единственный советский игрок, участвовавший в четырех Олимпиадах, и первый и единственный спортсмен, выносивший советский флаг на двух зимних Олимпийских играх (Инсбрук-1976 и Сараево-1984). В 1984 году он завершил свою спортивную карьеру.С 1984 по 1986 год – сотрудник международного отдела ЦСКА. С 1986 года – заместитель начальника отдела спортивных игр. Во второй половине 1980-х годов, впервые стал депутатом Моссовета.В начале 1990-х годов он принял предложение команды НХЛ Chicago Black Hawks, которая пригласила его на должность тренера вратарей.Позже тренировал детей во вратарских школах в США, Финляндии, Норвегии. В 1998 году им был основан фонд "Международная спортивная академия Владислава Третьяка", который ежегодно проводит детско-юношеские турниры "Кубок Владислава Третьяка". В 1998 и 2002 годах Третьяк входил в тренерский штаб сборной России по хоккею, выигравшей на XVIII зимних Олимпийских играх в Нагано (Япония) серебряные и на XIX зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (США) бронзовые медали. В 2000 году являлся одним из тренеров национальной команды на чемпионате мира в Санкт-Петербурге.В декабре 2003 года Владислав Третьяк был избран депутатом Государственной Думы. Переизбирался в 2007, 2011, 2016 и 2021 годах. Член фракции "Единая Россия". Входит в комитет по физической культуре и спорту Госдумы РФ. С апреля 2006 года Владислав Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России. Он также входит в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА. Является членом совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Полковник ВС РФ запаса.Заслуженный мастер спорта СССР (1971), заслуженный тренер России (2002), заслуженный работник физической культуры РФ (2006). Он стал первым европейским хоккеистом, представленным в Зале хоккейной славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Торонто (1989), в числе первых был введен в Зал славы Международной федерации хоккея (1997).Лучший хоккеист XX века по версии Международной федерации хоккея.Вошел в символическую сборную столетия Centennial All-Star Team Международной федерации хоккея. Почетный член Совета Международной федерации хоккея. Владислав Третьяк награжден орденами СССР "Знак Почета" (1975), Ленина (1978), Дружбы народов (1981), Трудового Красного Знамени (1984); российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (2002), III (2012) и II (2017) степеней, орденом Почета (2010), медалями.Имеет Благодарности президента России (2007, 2011, 2012, 2016). Владислав Третьяк женат. У него есть сын и дочь. Внук Максим Третьяк (1996) пошел по стопам деда, он вратарь ХК "Сочи", выступающего в КХЛ. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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