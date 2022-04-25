https://ria.ru/20220425/tretyak-1784930751.html
Биография Владислава Третьяка
Биография Владислава Третьяка - РИА Новости, 25.04.2022
Биография Владислава Третьяка
Заслуженный мастер спорта, советский хоккеист, президент Федерации хоккея России, депутат Государственной Думы РФ Владислав Александрович Третьяк родился 25... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T05:03
2022-04-25T05:03
2022-04-25T05:03
справки
владислав третьяк
россия
ссср
канада
госдума рф
единая россия
максим третьяк
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Заслуженный мастер спорта, советский хоккеист, президент Федерации хоккея России, депутат Государственной Думы РФ Владислав Александрович Третьяк родился 25 апреля 1952 года в селе Орудьево Дмитровского района Московской области.В 1976 году окончил Смоленский государственный институт физической культуры (ныне Смоленский государственный университет спорта), в 1983 году он завершил обучение в Военно-политической академии им. В.И. Ленина (ныне Военный университет Министерства обороны РФ). Хоккеем начал заниматься в 11 лет в ДЮСШ ЦСКА под руководством Виталия Ерфилова.После победы в составе молодежной сборной команды СССР на чемпионате мира (1967/68) был приглашен Анатолием Тарасовым в мужскую команду ЦСКА.В 1969-1984 годах выступал за команду мастеров ЦСКА. В матчах чемпионата СССР сыграл 482 матча. В составе команды стал 13-кратным чемпионом СССР (1970-1973, 1975, 1977-1984), серебряным призером чемпионатов СССР (1974, 1976). Обладатель Кубка СССР (1969, 1973).В сборной СССР дебютировал в 1969 году в турнире на приз газеты "Известия" в матче с Финляндией, с 1972 года – основной вратарь сборной (1970-1984). В чемпионатах мира, Европы, Олимпийских турнирах и турнирах Кубка Канады сыграл 128 матчей.Трехкратный олимпийский чемпион (1972, 1976, 1984), серебряный призер Олимпийских игр (1980); многократный чемпион мира (1970, 1971, 1973-1975, 1978, 1979, 1981-1983), серебряный (1972, 1976) и бронзовый (1977) призер мировых первенств; многократный чемпион Европы (1970, 1973-1975, 1978, 1979, 1981-1983), серебряный (1971, 1972, 1976) и бронзовый (1977) призер чемпионатов Европы. Обладатель Кубка Канады 1981, участник розыгрыша Кубка Канады 1976. Участник Суперсерии-72, Суперсерии-74 и Суперсерии-76. Обладатель Кубка Вызова 1979.Третьяк пять раз признавался лучшим хоккеистом СССР, трижды лучшим хоккеистом Европы, четырежды лучшим вратарем мировых первенств.Он единственный советский игрок, участвовавший в четырех Олимпиадах, и первый и единственный спортсмен, выносивший советский флаг на двух зимних Олимпийских играх (Инсбрук-1976 и Сараево-1984). В 1984 году он завершил свою спортивную карьеру.С 1984 по 1986 год – сотрудник международного отдела ЦСКА. С 1986 года – заместитель начальника отдела спортивных игр. Во второй половине 1980-х годов, впервые стал депутатом Моссовета.В начале 1990-х годов он принял предложение команды НХЛ Chicago Black Hawks, которая пригласила его на должность тренера вратарей.Позже тренировал детей во вратарских школах в США, Финляндии, Норвегии. В 1998 году им был основан фонд "Международная спортивная академия Владислава Третьяка", который ежегодно проводит детско-юношеские турниры "Кубок Владислава Третьяка". В 1998 и 2002 годах Третьяк входил в тренерский штаб сборной России по хоккею, выигравшей на XVIII зимних Олимпийских играх в Нагано (Япония) серебряные и на XIX зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (США) бронзовые медали. В 2000 году являлся одним из тренеров национальной команды на чемпионате мира в Санкт-Петербурге.В декабре 2003 года Владислав Третьяк был избран депутатом Государственной Думы. Переизбирался в 2007, 2011, 2016 и 2021 годах. Член фракции "Единая Россия". Входит в комитет по физической культуре и спорту Госдумы РФ. С апреля 2006 года Владислав Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России. Он также входит в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА. Является членом совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Полковник ВС РФ запаса.Заслуженный мастер спорта СССР (1971), заслуженный тренер России (2002), заслуженный работник физической культуры РФ (2006). Он стал первым европейским хоккеистом, представленным в Зале хоккейной славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Торонто (1989), в числе первых был введен в Зал славы Международной федерации хоккея (1997).Лучший хоккеист XX века по версии Международной федерации хоккея.Вошел в символическую сборную столетия Centennial All-Star Team Международной федерации хоккея. Почетный член Совета Международной федерации хоккея. Владислав Третьяк награжден орденами СССР "Знак Почета" (1975), Ленина (1978), Дружбы народов (1981), Трудового Красного Знамени (1984); российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (2002), III (2012) и II (2017) степеней, орденом Почета (2010), медалями.Имеет Благодарности президента России (2007, 2011, 2012, 2016). Владислав Третьяк женат. У него есть сын и дочь. Внук Максим Третьяк (1996) пошел по стопам деда, он вратарь ХК "Сочи", выступающего в КХЛ. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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справки, владислав третьяк, россия, ссср, канада, госдума рф, единая россия, максим третьяк
Заслуженный мастер спорта, советский хоккеист, президент Федерации хоккея России, депутат Государственной Думы РФ Владислав Александрович Третьяк родился 25 апреля 1952 года
в селе Орудьево Дмитровского района Московской области.
В 1976 году окончил
Смоленский государственный институт физической культуры (ныне Смоленский государственный университет спорта), в 1983 году он завершил обучение в Военно-политической академии им. В.И. Ленина (ныне Военный университет Министерства обороны РФ).
Хоккеем начал заниматься
в 11 лет в ДЮСШ ЦСКА под руководством Виталия Ерфилова.
После победы в составе молодежной сборной команды СССР на чемпионате мира (1967/68) был приглашен Анатолием Тарасовым в мужскую команду ЦСКА.
В 1969-1984 годах
выступал за команду мастеров ЦСКА. В матчах чемпионата СССР сыграл 482 матча. В составе команды стал 13-кратным чемпионом СССР (1970-1973, 1975, 1977-1984), серебряным призером чемпионатов СССР (1974, 1976). Обладатель Кубка СССР (1969, 1973).
В сборной СССР дебютировал в 1969 году в турнире на приз газеты "Известия" в матче с Финляндией, с 1972 года – основной вратарь сборной (1970-1984). В чемпионатах мира, Европы, Олимпийских турнирах и турнирах Кубка Канады сыграл 128 матчей.
Трехкратный олимпийский чемпион (1972, 1976, 1984), серебряный призер Олимпийских игр (1980); многократный чемпион мира (1970, 1971, 1973-1975, 1978, 1979, 1981-1983), серебряный (1972, 1976) и бронзовый (1977) призер мировых первенств; многократный чемпион Европы (1970, 1973-1975, 1978, 1979, 1981-1983), серебряный (1971, 1972, 1976) и бронзовый (1977) призер чемпионатов Европы. Обладатель Кубка Канады 1981, участник розыгрыша Кубка Канады 1976. Участник Суперсерии-72, Суперсерии-74 и Суперсерии-76. Обладатель Кубка Вызова 1979.
Третьяк пять раз признавался лучшим хоккеистом СССР, трижды лучшим хоккеистом Европы, четырежды лучшим вратарем мировых первенств.
Он единственный советский игрок
, участвовавший в четырех Олимпиадах, и первый и единственный спортсмен, выносивший советский флаг на двух зимних Олимпийских играх (Инсбрук-1976 и Сараево-1984).
В 1984 году он завершил свою спортивную карьеру.
С 1984 по 1986 год – сотрудник международного отдела ЦСКА. С 1986 года – заместитель начальника отдела спортивных игр. Во второй половине 1980-х годов, впервые стал депутатом Моссовета.
В начале 1990-х годов он принял предложение команды НХЛ Chicago Black Hawks, которая пригласила его на должность тренера вратарей.
Позже тренировал детей
во вратарских школах в США, Финляндии, Норвегии.
В 1998 году им был основан фонд
"Международная спортивная академия Владислава Третьяка", который ежегодно проводит детско-юношеские турниры "Кубок Владислава Третьяка".
В 1998 и 2002 годах Третьяк входил в тренерский штаб сборной России по хоккею, выигравшей на XVIII зимних Олимпийских играх в Нагано (Япония) серебряные и на XIX зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (США) бронзовые медали. В 2000 году являлся одним из тренеров национальной команды на чемпионате мира в Санкт-Петербурге.
В декабре 2003 года Владислав Третьяк был избран депутатом
Государственной Думы. Переизбирался в 2007, 2011, 2016 и 2021 годах. Член фракции "Единая Россия". Входит в комитет по физической культуре и спорту Госдумы РФ.
С апреля 2006 года Владислав Третьяк возглавляет
Федерацию хоккея России. Он также входит в наблюдательный совет
хоккейного клуба ЦСКА.
Является
членом совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
Заслуженный мастер спорта СССР (1971), заслуженный тренер России (2002), заслуженный работник физической культуры РФ (2006
).
Он стал первым европейским хоккеистом, представленным в Зале хоккейной славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Торонто (1989), в числе первых был введен в Зал славы Международной федерации хоккея (1997).
Лучший хоккеист XX века по версии Международной федерации хоккея.
Вошел в символическую сборную столетия
Centennial All-Star Team Международной федерации хоккея.
Почетный член
Совета Международной федерации хоккея.
Владислав Третьяк награжден орденами СССР "Знак Почета" (1975), Ленина (1978), Дружбы народов (1981), Трудового Красного Знамени (1984); российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (2002
), III (2012
) и II (2017
) степеней, орденом Почета (2010
), медалями.
Имеет Благодарности президента России (2007
, 2011
, 2012
, 2016
).
Владислав Третьяк женат. У него есть сын и дочь. Внук Максим Третьяк (1996
) пошел по стопам деда, он вратарь ХК "Сочи", выступающего в КХЛ.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников