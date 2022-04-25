https://ria.ru/20220425/svalki-1785388574.html

Более 30 незаконных свалок устранили в Подмосковье с начала года

Более 30 незаконных свалок устранили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 25.04.2022

Более 30 незаконных свалок устранили в Подмосковье с начала года

Инспекторы обнаружили 31 незаконную свалку на территории Подмосковья с начала 2022 года. Места хранения отходов располагались в 16 городских округах. Такой... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T19:07

2022-04-25T19:07

2022-04-25T19:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Инспекторы обнаружили 31 незаконную свалку на территории Подмосковья с начала 2022 года. Места хранения отходов располагались в 16 городских округах. Такой информацией поделилась руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова. Об этом сообщил телеканал "360".Аипова подчеркнула, что отходы должны располагаться лишь в специально отведенных для этого местах.В 2022 году незаконные свалки обнаружили в Дубне, Клину, Солнечногорске, Балашихе. Кроме того, специалисты уничтожили навалы мусора в Бронницах, Ступине, Домодедове, Раменском, Ленинском, Серпухове, Павловском Посаде, Коломне, Одинцове, Красногорске, Подольске и Наро-Фоминске. Собственников территорий привлекли к ответственности."Мы стараемся работать на опережение и направляем предостережения. Объясняем собственникам, как соблюдать требования к содержанию земель", – рассказала Светлана Аипова.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)