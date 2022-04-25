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Более 30 незаконных свалок устранили в Подмосковье с начала года
Более 30 незаконных свалок устранили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 25.04.2022
Более 30 незаконных свалок устранили в Подмосковье с начала года
Инспекторы обнаружили 31 незаконную свалку на территории Подмосковья с начала 2022 года. Места хранения отходов располагались в 16 городских округах. Такой... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:07
2022-04-25T19:07
2022-04-25T19:07
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Инспекторы обнаружили 31 незаконную свалку на территории Подмосковья с начала 2022 года. Места хранения отходов располагались в 16 городских округах. Такой информацией поделилась руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова. Об этом сообщил телеканал "360".Аипова подчеркнула, что отходы должны располагаться лишь в специально отведенных для этого местах.В 2022 году незаконные свалки обнаружили в Дубне, Клину, Солнечногорске, Балашихе. Кроме того, специалисты уничтожили навалы мусора в Бронницах, Ступине, Домодедове, Раменском, Ленинском, Серпухове, Павловском Посаде, Коломне, Одинцове, Красногорске, Подольске и Наро-Фоминске. Собственников территорий привлекли к ответственности."Мы стараемся работать на опережение и направляем предостережения. Объясняем собственникам, как соблюдать требования к содержанию земель", – рассказала Светлана Аипова.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
Инспекторы обнаружили 31 незаконную свалку на территории Подмосковья с начала 2022 года. Места хранения отходов располагались в 16 городских округах. Такой информацией поделилась руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Аипова подчеркнула, что отходы должны располагаться лишь в специально отведенных для этого местах.
В 2022 году незаконные свалки обнаружили в Дубне, Клину, Солнечногорске, Балашихе. Кроме того, специалисты уничтожили навалы мусора в Бронницах, Ступине, Домодедове, Раменском, Ленинском, Серпухове, Павловском Посаде, Коломне, Одинцове, Красногорске, Подольске и Наро-Фоминске. Собственников территорий привлекли к ответственности.
"Мы стараемся работать на опережение и направляем предостережения. Объясняем собственникам, как соблюдать требования к содержанию земель", – рассказала Светлана Аипова.