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Более 30 незаконных свалок устранили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 25.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220425/svalki-1785388574.html
Более 30 незаконных свалок устранили в Подмосковье с начала года
Более 30 незаконных свалок устранили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 25.04.2022
Более 30 незаконных свалок устранили в Подмосковье с начала года
Инспекторы обнаружили 31 незаконную свалку на территории Подмосковья с начала 2022 года. Места хранения отходов располагались в 16 городских округах. Такой... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:07
2022-04-25T19:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Инспекторы обнаружили 31 незаконную свалку на территории Подмосковья с начала 2022 года. Места хранения отходов располагались в 16 городских округах. Такой информацией поделилась руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова. Об этом сообщил телеканал "360".Аипова подчеркнула, что отходы должны располагаться лишь в специально отведенных для этого местах.В 2022 году незаконные свалки обнаружили в Дубне, Клину, Солнечногорске, Балашихе. Кроме того, специалисты уничтожили навалы мусора в Бронницах, Ступине, Домодедове, Раменском, Ленинском, Серпухове, Павловском Посаде, Коломне, Одинцове, Красногорске, Подольске и Наро-Фоминске. Собственников территорий привлекли к ответственности."Мы стараемся работать на опережение и направляем предостережения. Объясняем собственникам, как соблюдать требования к содержанию земель", – рассказала Светлана Аипова.
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московская область (подмосковье)
19:07 25.04.2022
 

Более 30 незаконных свалок устранили в Подмосковье с начала года

© РИА Новости / Алексей МайшевЭкскаватор работает на свалке
Экскаватор работает на свалке - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Инспекторы обнаружили 31 незаконную свалку на территории Подмосковья с начала 2022 года. Места хранения отходов располагались в 16 городских округах. Такой информацией поделилась руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова. Об этом сообщил телеканал "360".
Аипова подчеркнула, что отходы должны располагаться лишь в специально отведенных для этого местах.
В 2022 году незаконные свалки обнаружили в Дубне, Клину, Солнечногорске, Балашихе. Кроме того, специалисты уничтожили навалы мусора в Бронницах, Ступине, Домодедове, Раменском, Ленинском, Серпухове, Павловском Посаде, Коломне, Одинцове, Красногорске, Подольске и Наро-Фоминске. Собственников территорий привлекли к ответственности.
"Мы стараемся работать на опережение и направляем предостережения. Объясняем собственникам, как соблюдать требования к содержанию земель", – рассказала Светлана Аипова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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