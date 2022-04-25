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Строительство школы на 1100 мест завершили в Павловском Посаде - РИА Новости, 25.04.2022
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https://ria.ru/20220425/stroitelstvo-1785265822.html
Строительство школы на 1100 мест завершили в Павловском Посаде
Строительство школы на 1100 мест завершили в Павловском Посаде - РИА Новости, 25.04.2022
Строительство школы на 1100 мест завершили в Павловском Посаде
Строительство школы на 1100 мест завершили в городском округе Павловский Посад Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:56
2022-04-25T11:02
новости подмосковья
павловский посад
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Строительство школы на 1100 мест завершили в городском округе Павловский Посад Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя.Школа построена по нацпроекту "Образование" за счет бюджетных средств."Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Новое образовательное учреждение сможет принять 1,1 тысячи учеников. В школе созданы все условия для учебы, занятий спортом и творчеством. Школа также соответствует всем требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды", - говорится в сообщении.В здании общей площадью 18 тысяч квадратных метров предусмотрены современные учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, спортивные и актовый залы, библиотечно-информационный центр, просторная столовая с пищеблоком, административные кабинеты и вспомогательные помещения.
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павловский посад
10:56 25.04.2022 (обновлено: 11:02 25.04.2022)
 

Строительство школы на 1100 мест завершили в Павловском Посаде

© Фото : Министерство строительного комплекса Московской областиШкола на 1100 мест в городском округе Павловский Посад Московской области
Школа на 1100 мест в городском округе Павловский Посад Московской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Строительство школы на 1100 мест завершили в городском округе Павловский Посад Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя.
Школа построена по нацпроекту "Образование" за счет бюджетных средств.
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"Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Новое образовательное учреждение сможет принять 1,1 тысячи учеников. В школе созданы все условия для учебы, занятий спортом и творчеством. Школа также соответствует всем требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды", - говорится в сообщении.
В здании общей площадью 18 тысяч квадратных метров предусмотрены современные учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, спортивные и актовый залы, библиотечно-информационный центр, просторная столовая с пищеблоком, административные кабинеты и вспомогательные помещения.
 
Новости ПодмосковьяПавловский Посад
 
 
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