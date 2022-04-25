https://ria.ru/20220425/stroitelstvo-1785265822.html

Строительство школы на 1100 мест завершили в Павловском Посаде

Строительство школы на 1100 мест завершили в Павловском Посаде - РИА Новости, 25.04.2022

Строительство школы на 1100 мест завершили в Павловском Посаде

Строительство школы на 1100 мест завершили в городском округе Павловский Посад Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:56

2022-04-25T10:56

2022-04-25T11:02

новости подмосковья

павловский посад

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Строительство школы на 1100 мест завершили в городском округе Павловский Посад Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя.Школа построена по нацпроекту "Образование" за счет бюджетных средств."Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Новое образовательное учреждение сможет принять 1,1 тысячи учеников. В школе созданы все условия для учебы, занятий спортом и творчеством. Школа также соответствует всем требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды", - говорится в сообщении.В здании общей площадью 18 тысяч квадратных метров предусмотрены современные учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, спортивные и актовый залы, библиотечно-информационный центр, просторная столовая с пищеблоком, административные кабинеты и вспомогательные помещения.

https://ria.ru/20220421/transport-1784757095.html

павловский посад

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

павловский посад