https://ria.ru/20220425/spetsialisty-1785274433.html

Кириенко заявил, что запрос на отечественных специалистов растет

Кириенко заявил, что запрос на отечественных специалистов растет - РИА Новости, 25.04.2022

Кириенко заявил, что запрос на отечественных специалистов растет

Сегодня в мире настало время перемен, которые влекут за собой "удивительное время возможностей", с уходом иностранных компаний с российского рынка растёт запрос РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:29

2022-04-25T11:29

2022-04-25T11:29

общество

россия

сергей кириенко

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Сегодня в мире настало время перемен, которые влекут за собой "удивительное время возможностей", с уходом иностранных компаний с российского рынка растёт запрос на отечественных специалистов, сказал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко."Россия сегодня ставит перед собой масштабные и амбициозные цели. То, что нас будут пытаться ограничивать, такое бывало не раз в нашей истории. Но это значит, что мы должны будем эти задачи реализовывать сами. Но иногда уход иностранных компаний из России или исчезновение возможностей просто купить какую-то готовую продукцию за границей - это вызов. Ну конечно вызов, но это и возможности, что эту самую продукцию мы должны будем сделать у себя, и сделать ещё лучше , потому что это запросы на людей, которые умеют производить, это запрос на организаторов, которые способны это организовать, на людей, которые хотят стать учеными или технологами, которые хотят разрабатывать продукцию",- сказал Кириенко, выступая на площадке общества "Знание".Кириенко подчеркнул, что сегодня перед молодёжью открывается время возможностей, потому что настало время перемен: "везде в мире происходят большие, грандиозные перемены, практически во всех сферах без исключения, а время больших перемен - это время больших возможностей", - добавил он."Как говорят, во время больших перемен, если поднимается сильный ветер, то выигрывает не тот, кто пытается построить заслон, выигрывает тот , кто строит ветряную мельницу, а ещё ещё лучше - поднимает паруса", - заключил он.

https://ria.ru/20220326/ipoteka-1780237974.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, сергей кириенко