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Кириенко заявил, что запрос на отечественных специалистов растет - РИА Новости, 25.04.2022
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Кириенко заявил, что запрос на отечественных специалистов растет
Кириенко заявил, что запрос на отечественных специалистов растет - РИА Новости, 25.04.2022
Кириенко заявил, что запрос на отечественных специалистов растет
Сегодня в мире настало время перемен, которые влекут за собой "удивительное время возможностей", с уходом иностранных компаний с российского рынка растёт запрос РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:29
2022-04-25T11:29
общество
россия
сергей кириенко
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Сегодня в мире настало время перемен, которые влекут за собой "удивительное время возможностей", с уходом иностранных компаний с российского рынка растёт запрос на отечественных специалистов, сказал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко."Россия сегодня ставит перед собой масштабные и амбициозные цели. То, что нас будут пытаться ограничивать, такое бывало не раз в нашей истории. Но это значит, что мы должны будем эти задачи реализовывать сами. Но иногда уход иностранных компаний из России или исчезновение возможностей просто купить какую-то готовую продукцию за границей - это вызов. Ну конечно вызов, но это и возможности, что эту самую продукцию мы должны будем сделать у себя, и сделать ещё лучше , потому что это запросы на людей, которые умеют производить, это запрос на организаторов, которые способны это организовать, на людей, которые хотят стать учеными или технологами, которые хотят разрабатывать продукцию",- сказал Кириенко, выступая на площадке общества "Знание".Кириенко подчеркнул, что сегодня перед молодёжью открывается время возможностей, потому что настало время перемен: "везде в мире происходят большие, грандиозные перемены, практически во всех сферах без исключения, а время больших перемен - это время больших возможностей", - добавил он."Как говорят, во время больших перемен, если поднимается сильный ветер, то выигрывает не тот, кто пытается построить заслон, выигрывает тот , кто строит ветряную мельницу, а ещё ещё лучше - поднимает паруса", - заключил он.
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общество, россия, сергей кириенко
11:29 25.04.2022
 
Кириенко заявил, что запрос на отечественных специалистов растет

Первый замглавы АП Кириенко заявил, что запрос на отечественных специалистов растет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Сегодня в мире настало время перемен, которые влекут за собой "удивительное время возможностей", с уходом иностранных компаний с российского рынка растёт запрос на отечественных специалистов, сказал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
"Россия сегодня ставит перед собой масштабные и амбициозные цели. То, что нас будут пытаться ограничивать, такое бывало не раз в нашей истории. Но это значит, что мы должны будем эти задачи реализовывать сами. Но иногда уход иностранных компаний из России или исчезновение возможностей просто купить какую-то готовую продукцию за границей - это вызов. Ну конечно вызов, но это и возможности, что эту самую продукцию мы должны будем сделать у себя, и сделать ещё лучше , потому что это запросы на людей, которые умеют производить, это запрос на организаторов, которые способны это организовать, на людей, которые хотят стать учеными или технологами, которые хотят разрабатывать продукцию",- сказал Кириенко, выступая на площадке общества "Знание".
Кириенко подчеркнул, что сегодня перед молодёжью открывается время возможностей, потому что настало время перемен: "везде в мире происходят большие, грандиозные перемены, практически во всех сферах без исключения, а время больших перемен - это время больших возможностей", - добавил он.
"Как говорят, во время больших перемен, если поднимается сильный ветер, то выигрывает не тот, кто пытается построить заслон, выигрывает тот , кто строит ветряную мельницу, а ещё ещё лучше - поднимает паруса", - заключил он.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 14:53
Молодые IT-специалисты смогут получить льготную ипотеку
 
ОбществоРоссияСергей Кириенко
 
 
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