Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал выполнять все меры соцподдержки населения - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/sotspodderzhka-1785306739.html
Путин призвал выполнять все меры соцподдержки населения
Путин призвал выполнять все меры соцподдержки населения - РИА Новости, 25.04.2022
Путин призвал выполнять все меры соцподдержки населения
Надо добиваться, чтобы все меры соцподдержки выполнялись, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:44
2022-04-25T14:11
владимир путин
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761479526_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_93b886d13545692985a30a808683679b.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Надо добиваться, чтобы все меры соцподдержки выполнялись, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас правительство, наши регионы реализуют масштабные меры поддержки граждан России, и надо добиваться, чтобы эти механизмы социальной поддержки бесперебойно работали на всех уровнях. Имею в виду в том числе своевременное перечисление пенсий, выплаты пособий малообеспеченным и многодетным семьям, расширение программ содействия занятости", - сказал Путин в ходе коллегии Генеральной прокуратуры.Президент призвал выстроить систему надзора за соблюдением законности при реализации мер по соцподдержке."Прошу прокуроров в рамках своих полномочий выстраивать специальную систему надзора за соблюдением законности при реализации мер по поддержке граждан и всех наших ключевых социально ориентированных программ", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20220423/matpomosch-1785035036.html
https://ria.ru/20220411/putin-1782947900.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761479526_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_5d60c2f6f0560b6e8229a11f70f1939e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия
13:44 25.04.2022 (обновлено: 14:11 25.04.2022)
 
Путин призвал выполнять все меры соцподдержки населения

Президент Путин: надо добиваться, чтобы все меры социальной поддержки выполнялись

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Надо добиваться, чтобы все меры соцподдержки выполнялись, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас правительство, наши регионы реализуют масштабные меры поддержки граждан России, и надо добиваться, чтобы эти механизмы социальной поддержки бесперебойно работали на всех уровнях. Имею в виду в том числе своевременное перечисление пенсий, выплаты пособий малообеспеченным и многодетным семьям, расширение программ содействия занятости", - сказал Путин в ходе коллегии Генеральной прокуратуры.
Выплата денег - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 01:16
Юрист рассказала, когда вам положена матпомощь от работы
Президент призвал выстроить систему надзора за соблюдением законности при реализации мер по соцподдержке.
"Прошу прокуроров в рамках своих полномочий выстраивать специальную систему надзора за соблюдением законности при реализации мер по поддержке граждан и всех наших ключевых социально ориентированных программ", - подчеркнул Путин.
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 17:01
Путин поручил усилить социально-экономическую поддержку россиян
 
Владимир ПутинОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала