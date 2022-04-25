https://ria.ru/20220425/sotspodderzhka-1785306739.html

Путин призвал выполнять все меры соцподдержки населения

Путин призвал выполнять все меры соцподдержки населения - РИА Новости, 25.04.2022

Путин призвал выполнять все меры соцподдержки населения

Надо добиваться, чтобы все меры соцподдержки выполнялись, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:44

2022-04-25T13:44

2022-04-25T14:11

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Надо добиваться, чтобы все меры соцподдержки выполнялись, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас правительство, наши регионы реализуют масштабные меры поддержки граждан России, и надо добиваться, чтобы эти механизмы социальной поддержки бесперебойно работали на всех уровнях. Имею в виду в том числе своевременное перечисление пенсий, выплаты пособий малообеспеченным и многодетным семьям, расширение программ содействия занятости", - сказал Путин в ходе коллегии Генеральной прокуратуры.Президент призвал выстроить систему надзора за соблюдением законности при реализации мер по соцподдержке."Прошу прокуроров в рамках своих полномочий выстраивать специальную систему надзора за соблюдением законности при реализации мер по поддержке граждан и всех наших ключевых социально ориентированных программ", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220423/matpomosch-1785035036.html

https://ria.ru/20220411/putin-1782947900.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, общество, россия