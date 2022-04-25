13:44 25.04.2022 (обновлено: 14:11 25.04.2022)
Путин призвал выполнять все меры соцподдержки населения
Президент Путин: надо добиваться, чтобы все меры социальной поддержки выполнялись
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Надо добиваться, чтобы все меры соцподдержки выполнялись, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас правительство, наши регионы реализуют масштабные меры поддержки граждан России, и надо добиваться, чтобы эти механизмы социальной поддержки бесперебойно работали на всех уровнях. Имею в виду в том числе своевременное перечисление пенсий, выплаты пособий малообеспеченным и многодетным семьям, расширение программ содействия занятости", - сказал Путин в ходе коллегии Генеральной прокуратуры.
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Президент призвал выстроить систему надзора за соблюдением законности при реализации мер по соцподдержке.
"Прошу прокуроров в рамках своих полномочий выстраивать специальную систему надзора за соблюдением законности при реализации мер по поддержке граждан и всех наших ключевых социально ориентированных программ", - подчеркнул Путин.
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