https://ria.ru/20220425/sotrudnichestvo-1785364262.html
Нижегородские и узбекские вузы подписали 14 документов о сотрудничестве
Нижегородские и узбекские вузы подписали 14 документов о сотрудничестве - РИА Новости, 25.04.2022
Нижегородские и узбекские вузы подписали 14 документов о сотрудничестве
Представители нижегородских и узбекских вузов подписали 14 документов о сотрудничестве, сообщает правительство Нижегородской области. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:38
2022-04-25T17:38
2022-04-25T17:38
нижегородская область
глеб никитин
узбекистан
нижегородская область
ташкент
в мире
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Представители нижегородских и узбекских вузов подписали 14 документов о сотрудничестве, сообщает правительство Нижегородской области.Делегация российского региона участвует в выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходит с 25 по 27 апреля в Ташкенте (Узбекистан). В рамках визита губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с министром высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодиром Тошкуловым."Наше взаимодействие в научно-образовательной сфере затрагивает, в первую очередь, партнёрство на уровне высшего образования. Именно поэтому сегодня в состав нижегородской делегации впервые вошли представители университетов, заинтересованных в расширении связей с партнёрами из Узбекистана. На сегодняшний день между нижегородскими и узбекскими вузами действует уже 22 соглашения о сотрудничестве. И могу отметить обоюдное желание не только к поддержанию имеющихся, но и к установлению новых контактов", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Нижегородские и узбекские вузы подписали еще 14 документов о сотрудничестве. Со стороны Узбекистана новыми партнёрами Нижегородского университета имени Лобачевского, Нижегородского лингвистического университета, Нижегородского технического университета, Приволжского медицинского университета и Нижегородского педагогического университета стали Каршинский государственный университет, Ташкентский государственный транспортный университет, Ташкентский финансовый институт, Ташкентский университет информационных технологий и многие другие."Благодаря договорным документам будет активизирован обмен студентами и преподавателями в рамках обучения и стажировок, появится возможность разработать совместные тематические образовательные программы и реализовать инновационные проекты в научной сфере, провести международные конференции, симпозиумы, семинары", - говорится в сообщении.Никитин подчеркнул, что в нынешнем учебном году в 11 нижегородских вузах обучается 1 028 граждан Узбекистана, что составляет почти 20% от общего числа всех иностранных студентов в регионе. "По сравнению с прошлым годом интерес узбекских абитуриентов к нашему образованию вырос более чем втрое. По числу иностранных студентов, прибывших в регион, Узбекистан занимает второе место, немногим уступая лишь Египту. И это далеко не предел",- отметил глава региона.
https://ria.ru/20220425/vystavka-1785320381.html
https://ria.ru/20220425/sotrudnichestvo-1785302191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб никитин, узбекистан, нижегородская область, ташкент, в мире
Нижегородские и узбекские вузы подписали 14 документов о сотрудничестве
Нижегородские и узбекские вузы подписали 14 документов о сотрудничестве
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Представители нижегородских и узбекских вузов подписали 14 документов о сотрудничестве, сообщает правительство Нижегородской области.
Делегация российского региона участвует в выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходит с 25 по 27 апреля в Ташкенте (Узбекистан
). В рамках визита губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
провел рабочую встречу с министром высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодиром Тошкуловым.
"Наше взаимодействие в научно-образовательной сфере затрагивает, в первую очередь, партнёрство на уровне высшего образования. Именно поэтому сегодня в состав нижегородской делегации впервые вошли представители университетов, заинтересованных в расширении связей с партнёрами из Узбекистана. На сегодняшний день между нижегородскими и узбекскими вузами действует уже 22 соглашения о сотрудничестве. И могу отметить обоюдное желание не только к поддержанию имеющихся, но и к установлению новых контактов", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Нижегородские и узбекские вузы подписали еще 14 документов о сотрудничестве. Со стороны Узбекистана новыми партнёрами Нижегородского университета имени Лобачевского, Нижегородского лингвистического университета, Нижегородского технического университета, Приволжского медицинского университета и Нижегородского педагогического университета стали Каршинский государственный университет, Ташкентский государственный транспортный университет, Ташкентский финансовый институт, Ташкентский университет информационных технологий и многие другие.
"Благодаря договорным документам будет активизирован обмен студентами и преподавателями в рамках обучения и стажировок, появится возможность разработать совместные тематические образовательные программы и реализовать инновационные проекты в научной сфере, провести международные конференции, симпозиумы, семинары", - говорится в сообщении.
Никитин подчеркнул, что в нынешнем учебном году в 11 нижегородских вузах обучается 1 028 граждан Узбекистана, что составляет почти 20% от общего числа всех иностранных студентов в регионе. "По сравнению с прошлым годом интерес узбекских абитуриентов к нашему образованию вырос более чем втрое. По числу иностранных студентов, прибывших в регион, Узбекистан занимает второе место, немногим уступая лишь Египту
. И это далеко не предел",- отметил глава региона.