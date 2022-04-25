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Нижегородская область будет сотрудничать с Навоийской областью Узбекистана - РИА Новости, 25.04.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220425/sotrudnichestvo-1785302191.html
Нижегородская область будет сотрудничать с Навоийской областью Узбекистана
Нижегородская область будет сотрудничать с Навоийской областью Узбекистана - РИА Новости, 25.04.2022
Нижегородская область будет сотрудничать с Навоийской областью Узбекистана
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и хоким (глава администрации) Навоийской области Республики Узбекистан Нормат Турсунов подписали меморандум о... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:20
2022-04-25T13:20
нижегородская область
экономика
навоийская область
нижегородская область
узбекистан
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и хоким (глава администрации) Навоийской области Республики Узбекистан Нормат Турсунов подписали меморандум о намерениях сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства российского региона.Это пятый регион Узбекистана, с которым у Нижегородской области подписаны документы о сотрудничестве. В 2021 году был подписан меморандум о намерениях сотрудничества между правительством Нижегородской области и хокимиятом Бухарской области. Ранее были заключены соглашения о сотрудничестве с Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Ташкентской областями."В рамках документа стороны планируют развивать сотрудничество по представляющим взаимный интерес направлениям - промышленному производству, строительству, химии и нефтехимии, торговле и логистике, пищевой промышленности, а также гуманитарной сферы (наука, образование, спорт, туризм)", - говорится в сообщении.В частности, планируется создать максимально благоприятные условия для организации прямых связей между предприятиями, реализации инвестиционных проектов, совместной производственной и предпринимательской деятельности."Я с большим оптимизмом смотрю на сотрудничество именно с этим регионом, потому что, по сути, он является свободной экономической зоной. Это означает, что все совместные предприятия и локализация наших производств здесь более выгодна. Также есть специальные правительственные программы по поддержке в Навоийской области логистических и транспортных возможностей", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Никитин подчеркнул, что Нижегородская область обрела пятого узбекского партнера, и выразил уверенность, что подписание меморандума придаст ещё больший импульс двустороннему сотрудничеству в торгово-экономической и культурно-образовательной сферах."Планируем взаимодействовать по многим направлениям - машиностроение, горнодобывающая, химическая, электротехническая, аграрная отрасли. Также у нас есть совместные наработки с крупными предприятиями в части локализации производств, продукция которых сегодня в Навоийскую область импортируется. Мы договорились с губернатором открыть новые торговые дома. Меморандум - это первый этап, первый шаг в налаживании взаимоотношений, которые будут полезными для обоих регионов", - цитирует пресс-служба слова Турсунова.Нижегородское предприятие по производству дробильно-сортировочного оборудования "Дробмаш" уже установило контакт с Навоийской областью. В настоящее время ведется подготовка к открытию дочернего предприятия в Узбекистане. Оно будет резидентом свободной экономической зоны Навои (Навоийская область). Его задача – локализовать на этой базе крупноузловую сборку продукции "Дробмаш" для дальнейшей реализации не только в Республике Узбекистан, но и во всём среднеазиатском регионе.
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экономика, навоийская область, нижегородская область, узбекистан, глеб никитин
13:20 25.04.2022
 
Нижегородская область будет сотрудничать с Навоийской областью Узбекистана

Нижегородская область будет сотрудничать с Навоийской областью Узбекистана

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и хоким (глава администрации) Навоийской области Республики Узбекистан Нормат Турсунов подписали меморандум о намерениях сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства российского региона.
Это пятый регион Узбекистана, с которым у Нижегородской области подписаны документы о сотрудничестве. В 2021 году был подписан меморандум о намерениях сотрудничества между правительством Нижегородской области и хокимиятом Бухарской области. Ранее были заключены соглашения о сотрудничестве с Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Ташкентской областями.
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"В рамках документа стороны планируют развивать сотрудничество по представляющим взаимный интерес направлениям - промышленному производству, строительству, химии и нефтехимии, торговле и логистике, пищевой промышленности, а также гуманитарной сферы (наука, образование, спорт, туризм)", - говорится в сообщении.
В частности, планируется создать максимально благоприятные условия для организации прямых связей между предприятиями, реализации инвестиционных проектов, совместной производственной и предпринимательской деятельности.
"Я с большим оптимизмом смотрю на сотрудничество именно с этим регионом, потому что, по сути, он является свободной экономической зоной. Это означает, что все совместные предприятия и локализация наших производств здесь более выгодна. Также есть специальные правительственные программы по поддержке в Навоийской области логистических и транспортных возможностей", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Никитин подчеркнул, что Нижегородская область обрела пятого узбекского партнера, и выразил уверенность, что подписание меморандума придаст ещё больший импульс двустороннему сотрудничеству в торгово-экономической и культурно-образовательной сферах.
"Планируем взаимодействовать по многим направлениям - машиностроение, горнодобывающая, химическая, электротехническая, аграрная отрасли. Также у нас есть совместные наработки с крупными предприятиями в части локализации производств, продукция которых сегодня в Навоийскую область импортируется. Мы договорились с губернатором открыть новые торговые дома. Меморандум - это первый этап, первый шаг в налаживании взаимоотношений, которые будут полезными для обоих регионов", - цитирует пресс-служба слова Турсунова.
Нижегородское предприятие по производству дробильно-сортировочного оборудования "Дробмаш" уже установило контакт с Навоийской областью. В настоящее время ведется подготовка к открытию дочернего предприятия в Узбекистане. Оно будет резидентом свободной экономической зоны Навои (Навоийская область). Его задача – локализовать на этой базе крупноузловую сборку продукции "Дробмаш" для дальнейшей реализации не только в Республике Узбекистан, но и во всём среднеазиатском регионе.
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