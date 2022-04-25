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Тюменская область и провинция Хэйлунцзян договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 25.04.2022
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Тюменская область и провинция Хэйлунцзян договорились о сотрудничестве
Тюменская область и провинция Хэйлунцзян договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 25.04.2022
Тюменская область и провинция Хэйлунцзян договорились о сотрудничестве
Тюменская область и китайская провинция Хэйлунцзян в ходе российско-китайского онлайн-форума "Бизнес неделя России и Китая" заключили соглашение о... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:53
2022-04-25T10:53
россия-китай: главное
китай
тюменская область
экономика
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МОСКВА, 25 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Тюменская область и китайская провинция Хэйлунцзян в ходе российско-китайского онлайн-форума "Бизнес неделя России и Китая" заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает портал Rossaprimavera.ruсо ссылкой на региональное инвестиционное агентство."Китай как внешнеторговый партнер для нашего региона имеет большое значение. В прошлом году наши предприятия отгрузили львиную долю своей продукции. Теперь на Востоке находим замену западному импорту для региональных производств", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.Стороны договорились о совместном решении вопросов международной кооперации, увеличении объема взаимной торговли, повышении экспортно-импортного потенциала двух регионов.
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китай, тюменская область, экономика
10:53 25.04.2022
 

Тюменская область и провинция Хэйлунцзян договорились о сотрудничестве

CC BY-SA 4.0 / Anton585 / Сухопутный порт Суйфэньхэ / Cropped imageСухопутный порт Суйфэньхэ, провинция Хэйлунцзян
Сухопутный порт Суйфэньхэ, провинция Хэйлунцзян - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
CC BY-SA 4.0 / Anton585 / Сухопутный порт Суйфэньхэ / Cropped image
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МОСКВА, 25 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Тюменская область и китайская провинция Хэйлунцзян в ходе российско-китайского онлайн-форума "Бизнес неделя России и Китая" заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает портал Rossaprimavera.ruсо ссылкой на региональное инвестиционное агентство.
"Китай как внешнеторговый партнер для нашего региона имеет большое значение. В прошлом году наши предприятия отгрузили львиную долю своей продукции. Теперь на Востоке находим замену западному импорту для региональных производств", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.
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22 апреля, 14:26Россия-Китай: Главное
Магазин товаров из РФ откроется на китайском маркетплейсе JD.hk в апреле
Стороны договорились о совместном решении вопросов международной кооперации, увеличении объема взаимной торговли, повышении экспортно-импортного потенциала двух регионов.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайТюменская областьЭкономика
 
 
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