https://ria.ru/20220425/sotrudnichestvo-1785262330.html

Тюменская область и провинция Хэйлунцзян договорились о сотрудничестве

Тюменская область и провинция Хэйлунцзян договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 25.04.2022

Тюменская область и провинция Хэйлунцзян договорились о сотрудничестве

Тюменская область и китайская провинция Хэйлунцзян в ходе российско-китайского онлайн-форума "Бизнес неделя России и Китая" заключили соглашение о... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:53

2022-04-25T10:53

2022-04-25T10:53

россия-китай: главное

китай

тюменская область

экономика

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МОСКВА, 25 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Тюменская область и китайская провинция Хэйлунцзян в ходе российско-китайского онлайн-форума "Бизнес неделя России и Китая" заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает портал Rossaprimavera.ruсо ссылкой на региональное инвестиционное агентство."Китай как внешнеторговый партнер для нашего региона имеет большое значение. В прошлом году наши предприятия отгрузили львиную долю своей продукции. Теперь на Востоке находим замену западному импорту для региональных производств", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.Стороны договорились о совместном решении вопросов международной кооперации, увеличении объема взаимной торговли, повышении экспортно-импортного потенциала двух регионов.

https://ria.ru/20220422/tovary-1784916411.html

китай

тюменская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, тюменская область, экономика