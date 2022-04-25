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Тюменская область и провинция Хэйлунцзян договорились о сотрудничестве
Тюменская область и провинция Хэйлунцзян договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 25.04.2022
Тюменская область и провинция Хэйлунцзян договорились о сотрудничестве
Тюменская область и китайская провинция Хэйлунцзян в ходе российско-китайского онлайн-форума "Бизнес неделя России и Китая" заключили соглашение о... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:53
2022-04-25T10:53
2022-04-25T10:53
россия-китай: главное
китай
тюменская область
экономика
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МОСКВА, 25 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Тюменская область и китайская провинция Хэйлунцзян в ходе российско-китайского онлайн-форума "Бизнес неделя России и Китая" заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает портал Rossaprimavera.ruсо ссылкой на региональное инвестиционное агентство."Китай как внешнеторговый партнер для нашего региона имеет большое значение. В прошлом году наши предприятия отгрузили львиную долю своей продукции. Теперь на Востоке находим замену западному импорту для региональных производств", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.Стороны договорились о совместном решении вопросов международной кооперации, увеличении объема взаимной торговли, повышении экспортно-импортного потенциала двух регионов.
https://ria.ru/20220422/tovary-1784916411.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, тюменская область, экономика