https://ria.ru/20220425/sloveniya-1785230840.html
Премьер Словении выразил сожаление в связи с результатом его партии
Премьер Словении выразил сожаление в связи с результатом его партии - РИА Новости, 25.04.2022
Премьер Словении выразил сожаление в связи с результатом его партии
Премьер Словении Янез Янша выразил сожаление в связи с результатом его Словенской демократической партии (SDS) на прошедших в воскресенье парламентских выборах, РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T01:29
2022-04-25T01:29
2022-04-25T01:30
в мире
словения
янез янша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93987/03/939870339_0:413:1333:1163_1920x0_80_0_0_23fc0e91e925181eab10354ae0755ccf.jpg
БЕЛГРАД, 25 апр - РИА Новости. Премьер Словении Янез Янша выразил сожаление в связи с результатом его Словенской демократической партии (SDS) на прошедших в воскресенье парламентских выборах, где она отстает более чем на 10% от лидера голосования.Оппозиционное левоцентристское "Движение Свобода" побеждает на парламентских выборах в Словении с 34,50%, согласно предварительным данным Государственной избирательной комиссии после подсчета 99,26% голосов."Результат никоим образом не меняет нашу программу или принципы. Мы всегда готовы сотрудничать для общего блага Словении, независимо от того, находимся ли в правительстве или в оппозиции", — заверил Янша собравшихся. Его цитирует Twitter партии.Его главный оппонент – лидер "Движения Свобода" Роберт Голоб обратился к своим сторонникам вечером в воскресенье по видеосвязи, так как болеет COVID-19, и заявил, что словенцы хотят перемен, "сегодня люди пляшут, а завтра новый день" и необходимо трудиться. В штаб-квартире его сторонники праздновали победу.Согласно последним данным, оппозиционная левоцентристская партия Голоба набирает 34,50% голосов, правящая Словенская демократическая партия Янши - 23,62%, "Новая Словения" (NSi) главы минобороны Матея Тонина получает 6,87%, Социал-демократы (SD) европарламентария Тани Файон набирают 6,65%, "Левые" (Levica) получают 4,33%. Другие политические силы не преодолевают 4-процентный барьер. Явка составила свыше 69%.Выбирались по 11 депутатов от каждой из восьми избирательных единиц-округов, также по одному представителю итальянского и венгерского нацменьшинств от членов общин – всего 90 парламентариев. Волеизъявление проходило с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск) на примерно 3 тысячах участков на территории страны и в 30 диппредставительствах за рубежом, а также по почте. Правом голоса обладали почти 1,7 миллиона человек, из них более 106 тысяч – за границей.
https://ria.ru/20220401/flag-1781197272.html
https://ria.ru/20220316/evrosoyuz-1778534969.html
словения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93987/03/939870339_0:288:1333:1288_1920x0_80_0_0_43cc7e89050f0f0ec98c6f19023c26c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словения, янез янша
01:29 25.04.2022 (обновлено: 01:30 25.04.2022)
Премьер Словении выразил сожаление в связи с результатом его партии
Премьер Словении выразил сожаление в связи с результатом его партии на выборах
БЕЛГРАД, 25 апр - РИА Новости. Премьер Словении Янез Янша выразил сожаление в связи с результатом его Словенской демократической партии (SDS) на прошедших в воскресенье парламентских выборах, где она отстает более чем на 10% от лидера голосования.
Оппозиционное левоцентристское "Движение Свобода" побеждает на парламентских выборах в Словении
с 34,50%, согласно предварительным данным Государственной избирательной комиссии после подсчета 99,26% голосов.
"Мне жаль, что не все партии, которые так или иначе сотрудничали с правящей коалицией, выступили вместе. В этом случае результат бы был другим", — заявил словенский премьер в штабе своего движения в ночь на понедельник.
"Результат никоим образом не меняет нашу программу или принципы. Мы всегда готовы сотрудничать для общего блага Словении, независимо от того, находимся ли в правительстве или в оппозиции", — заверил Янша собравшихся. Его цитирует Twitter партии.
Его главный оппонент – лидер "Движения Свобода" Роберт Голоб обратился к своим сторонникам вечером в воскресенье по видеосвязи, так как болеет COVID-19, и заявил, что словенцы хотят перемен, "сегодня люди пляшут, а завтра новый день" и необходимо трудиться. В штаб-квартире его сторонники праздновали победу.
Согласно последним данным, оппозиционная левоцентристская партия Голоба набирает 34,50% голосов, правящая Словенская демократическая партия Янши - 23,62%, "Новая Словения" (NSi) главы минобороны Матея Тонина получает 6,87%, Социал-демократы (SD) европарламентария Тани Файон набирают 6,65%, "Левые" (Levica) получают 4,33%. Другие политические силы не преодолевают 4-процентный барьер. Явка составила свыше 69%.
Выбирались по 11 депутатов от каждой из восьми избирательных единиц-округов, также по одному представителю итальянского и венгерского нацменьшинств от членов общин – всего 90 парламентариев. Волеизъявление проходило с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск) на примерно 3 тысячах участков на территории страны и в 30 диппредставительствах за рубежом, а также по почте. Правом голоса обладали почти 1,7 миллиона человек, из них более 106 тысяч – за границей.