https://ria.ru/20220425/sloveniya-1785230840.html

Премьер Словении выразил сожаление в связи с результатом его партии

Премьер Словении выразил сожаление в связи с результатом его партии - РИА Новости, 25.04.2022

Премьер Словении выразил сожаление в связи с результатом его партии

Премьер Словении Янез Янша выразил сожаление в связи с результатом его Словенской демократической партии (SDS) на прошедших в воскресенье парламентских выборах, РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T01:29

2022-04-25T01:29

2022-04-25T01:30

в мире

словения

янез янша

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БЕЛГРАД, 25 апр - РИА Новости. Премьер Словении Янез Янша выразил сожаление в связи с результатом его Словенской демократической партии (SDS) на прошедших в воскресенье парламентских выборах, где она отстает более чем на 10% от лидера голосования.Оппозиционное левоцентристское "Движение Свобода" побеждает на парламентских выборах в Словении с 34,50%, согласно предварительным данным Государственной избирательной комиссии после подсчета 99,26% голосов."Результат никоим образом не меняет нашу программу или принципы. Мы всегда готовы сотрудничать для общего блага Словении, независимо от того, находимся ли в правительстве или в оппозиции", — заверил Янша собравшихся. Его цитирует Twitter партии.Его главный оппонент – лидер "Движения Свобода" Роберт Голоб обратился к своим сторонникам вечером в воскресенье по видеосвязи, так как болеет COVID-19, и заявил, что словенцы хотят перемен, "сегодня люди пляшут, а завтра новый день" и необходимо трудиться. В штаб-квартире его сторонники праздновали победу.Согласно последним данным, оппозиционная левоцентристская партия Голоба набирает 34,50% голосов, правящая Словенская демократическая партия Янши - 23,62%, "Новая Словения" (NSi) главы минобороны Матея Тонина получает 6,87%, Социал-демократы (SD) европарламентария Тани Файон набирают 6,65%, "Левые" (Levica) получают 4,33%. Другие политические силы не преодолевают 4-процентный барьер. Явка составила свыше 69%.Выбирались по 11 депутатов от каждой из восьми избирательных единиц-округов, также по одному представителю итальянского и венгерского нацменьшинств от членов общин – всего 90 парламентариев. Волеизъявление проходило с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск) на примерно 3 тысячах участков на территории страны и в 30 диппредставительствах за рубежом, а также по почте. Правом голоса обладали почти 1,7 миллиона человек, из них более 106 тысяч – за границей.

https://ria.ru/20220401/flag-1781197272.html

https://ria.ru/20220316/evrosoyuz-1778534969.html

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в мире, словения, янез янша