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Росгвардейцы обнаружили схрон диверсантов в Херсонской области - РИА Новости, 25.04.2022
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https://ria.ru/20220425/skhron-1785359325.html
Росгвардейцы обнаружили схрон диверсантов в Херсонской области
Росгвардейцы обнаружили схрон диверсантов в Херсонской области - РИА Новости, 25.04.2022
Росгвардейцы обнаружили схрон диверсантов в Херсонской области
Росгвардейцы обнаружили крупный схрон диверсантов в Херсонской области, изъяты и уничтожены более 40 тысяч патронов и 40 гранат, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:21
2022-04-25T17:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Росгвардейцы обнаружили крупный схрон диверсантов в Херсонской области, изъяты и уничтожены более 40 тысяч патронов и 40 гранат, сообщает пресс-служба ведомства."Подразделением специального назначения Росгвардии в одном из лесных массивов Херсонской области обнаружен схрон с оружием, боеприпасами и приборами, предназначенными для ведения диверсионно-террористической деятельности. Из незаконного оборота изъяты три автомата АК-74, три пулемета ПКТ, четыре противотанковые управляемые ракеты, 40 гранат, свыше 40 тысяч патронов различного калибра и шесть оптических приборов различной модификации", - отмечается в релизе.В ведомстве добавили, что боеприпасы и спецтехнику уничтожили безопасным образом.
https://ria.ru/20220422/ukraina-1784997441.html
украина
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в мире, украина, россия, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр
17:21 25.04.2022 (обновлено: 17:31 25.04.2022)
 
Росгвардейцы обнаружили схрон диверсантов в Херсонской области

Росгвардейцы изъяли и уничтожили более 40 тысяч патронов и 40 гранат в схроне под Херсоном

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Росгвардейцы обнаружили крупный схрон диверсантов в Херсонской области, изъяты и уничтожены более 40 тысяч патронов и 40 гранат, сообщает пресс-служба ведомства.
"Подразделением специального назначения Росгвардии в одном из лесных массивов Херсонской области обнаружен схрон с оружием, боеприпасами и приборами, предназначенными для ведения диверсионно-террористической деятельности. Из незаконного оборота изъяты три автомата АК-74, три пулемета ПКТ, четыре противотанковые управляемые ракеты, 40 гранат, свыше 40 тысяч патронов различного калибра и шесть оптических приборов различной модификации", - отмечается в релизе.
В ведомстве добавили, что боеприпасы и спецтехнику уничтожили безопасным образом.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияХерсонская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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