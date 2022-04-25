https://ria.ru/20220425/skhron-1785359325.html

Росгвардейцы обнаружили схрон диверсантов в Херсонской области

Росгвардейцы обнаружили схрон диверсантов в Херсонской области - РИА Новости, 25.04.2022

Росгвардейцы обнаружили схрон диверсантов в Херсонской области

Росгвардейцы обнаружили крупный схрон диверсантов в Херсонской области, изъяты и уничтожены более 40 тысяч патронов и 40 гранат, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:21

2022-04-25T17:21

2022-04-25T17:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

херсонская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784376199_0:170:2981:1847_1920x0_80_0_0_a7c8f6101d1dabdd5f10d1829638b95b.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Росгвардейцы обнаружили крупный схрон диверсантов в Херсонской области, изъяты и уничтожены более 40 тысяч патронов и 40 гранат, сообщает пресс-служба ведомства."Подразделением специального назначения Росгвардии в одном из лесных массивов Херсонской области обнаружен схрон с оружием, боеприпасами и приборами, предназначенными для ведения диверсионно-террористической деятельности. Из незаконного оборота изъяты три автомата АК-74, три пулемета ПКТ, четыре противотанковые управляемые ракеты, 40 гранат, свыше 40 тысяч патронов различного калибра и шесть оптических приборов различной модификации", - отмечается в релизе.В ведомстве добавили, что боеприпасы и спецтехнику уничтожили безопасным образом.

https://ria.ru/20220422/ukraina-1784997441.html

украина

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр