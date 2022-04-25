https://ria.ru/20220425/shou-rum-1785393037.html
Любимов: надеемся на внимание бизнеса Киргизии к рязанскому шоу-руму
Любимов: надеемся на внимание бизнеса Киргизии к рязанскому шоу-руму - РИА Новости, 25.04.2022
Любимов: надеемся на внимание бизнеса Киргизии к рязанскому шоу-руму
Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил надежду, что шоу-рум региональных производителей, открывшийся в киргизском Бишкеке, привлечет внимание... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:30
2022-04-25T19:30
2022-04-25T19:54
рязанская область
экономика
киргизия
рязанская область
бишкек
россия
николай любимов
в мире
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РЯЗАНЬ, 25 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил надежду, что шоу-рум региональных производителей, открывшийся в киргизском Бишкеке, привлечет внимание бизнеса Киргизии и станет полезной площадкой, сообщает правительство области.В понедельник в рамках работы в Киргизии бизнес-миссии Рязанской области в городе Бишкеке открылся мобильный шоу-рум продукции и услуг производителей региона. Здесь представлено более 300 единиц продукции от 60 ведущих рязанских предприятий. На площадке организовано пространство для очных переговоров, предусмотрена возможность выйти на связь с рязанскими производителями по видео-конференц-связи. Представлены все возможности региона по продвижению инвестиционных проектов, туристский потенциал и транспортная логистика.По словам Любимова, это уже четвертый шоу-рум за последний год, который организован Рязанской областью в странах ближнего зарубежья. По его мнению, проект зарекомендовал себя как эффективный формат развития экспорта, торгово-экономического партнерства и установления новых деловых контактов."Все предыдущие шоу-румы прошли успешно, причем и для рязанских бизнесменов, и для принимающих сторон. Мы тщательно формировали экспозицию, постарались учесть интересы и потребности киргизской экономики, ориентировались и на текущий и на перспективный спрос. Поэтому надеемся, что шоу-рум привлечет внимание бишкекского бизнеса и в целом станет полезной площадкой", - цитирует слова Любимова его пресс-служба.Любимов поблагодарил киргизских коллег за помощь в организации мобильного шоу-рума, который будет работать в Бишкеке два месяца. "Мы видим, что сейчас экономические связи меняют свой характер. Возможности прирастают по многим направлениям, в том числе в расширении производств, создании совместных предприятий. В этом контексте мы видим перспективы в производстве строительных материалов, технологического оборудования, производственных комплексов. Будем изучать опыт и развивать эти направления с нашими новыми партнерами", - сказал председатель правления Российско-Киргизского фонда развития Артем Новиков, осмотрев мобильный шоу-рум.В первый день работы уже достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве рязанских и бишкекских предпринимателей, работающих в сферах пищевой промышленности, систем безопасности и охраны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, киргизия, рязанская область, бишкек, россия, николай любимов, в мире
19:30 25.04.2022 (обновлено: 19:54 25.04.2022)
Любимов: надеемся на внимание бизнеса Киргизии к рязанскому шоу-руму
Любимов выразил надежду, что рязанский шоу-рум привлечет внимание бизнеса в Киргизии
РЯЗАНЬ, 25 апр - РИА Новости.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил надежду, что шоу-рум региональных производителей, открывшийся в киргизском Бишкеке, привлечет внимание бизнеса Киргизии и станет полезной площадкой, сообщает
правительство области.
В понедельник в рамках работы в Киргизии
бизнес-миссии Рязанской области
в городе Бишкеке
открылся мобильный шоу-рум продукции и услуг производителей региона. Здесь представлено более 300 единиц продукции от 60 ведущих рязанских предприятий. На площадке организовано пространство для очных переговоров, предусмотрена возможность выйти на связь с рязанскими производителями по видео-конференц-связи. Представлены все возможности региона по продвижению инвестиционных проектов, туристский потенциал и транспортная логистика.
По словам Любимова, это уже четвертый шоу-рум за последний год, который организован Рязанской областью в странах ближнего зарубежья. По его мнению, проект зарекомендовал себя как эффективный формат развития экспорта, торгово-экономического партнерства и установления новых деловых контактов.
"Все предыдущие шоу-румы прошли успешно, причем и для рязанских бизнесменов, и для принимающих сторон. Мы тщательно формировали экспозицию, постарались учесть интересы и потребности киргизской экономики, ориентировались и на текущий и на перспективный спрос. Поэтому надеемся, что шоу-рум привлечет внимание бишкекского бизнеса и в целом станет полезной площадкой", - цитирует слова Любимова его пресс-служба.
Любимов поблагодарил киргизских коллег за помощь в организации мобильного шоу-рума, который будет работать в Бишкеке два месяца. "Мы видим, что сейчас экономические связи меняют свой характер. Возможности прирастают по многим направлениям, в том числе в расширении производств, создании совместных предприятий. В этом контексте мы видим перспективы в производстве строительных материалов, технологического оборудования, производственных комплексов. Будем изучать опыт и развивать эти направления с нашими новыми партнерами", - сказал председатель правления Российско-Киргизского фонда развития Артем Новиков, осмотрев мобильный шоу-рум.
В первый день работы уже достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве рязанских и бишкекских предпринимателей, работающих в сферах пищевой промышленности, систем безопасности и охраны.