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Омские мастера устроили шоу ремесленных традиций для жителей Поднебесной - РИА Новости, 25.04.2022
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Омские мастера устроили шоу ремесленных традиций для жителей Поднебесной
Омские мастера устроили шоу ремесленных традиций для жителей Поднебесной - РИА Новости, 25.04.2022
Омские мастера устроили шоу ремесленных традиций для жителей Поднебесной
Гончарному мастерству обучали по видеосвязи в рамках развития экономических и культурных связей, пишет портал Vesti-omsk.ru. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:00
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китай
омск
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МОСКВА, 25 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Гончарному мастерству обучали по видеосвязи в рамках развития экономических и культурных связей, пишет портал Vesti-omsk.ru.Дело в том, что Омск и китайский город Кайфын - города-побратимы. Соглашение действует с 2009 года. И подобные взаимодействия между городами происходят регулярно. В конце онлайн-занятия своими впечатлениями об особенностях русских ремесленных традиций поделились и сами китайцы. А мастер народных промыслов Андрей Задерий рассказал китайским ученикам художественных школ о премудростях сибирского гончарного мастерства и поделился секретами.
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китай, омск
11:00 25.04.2022
 

Омские мастера устроили шоу ремесленных традиций для жителей Поднебесной

© РИА Новости / Илья НаймушинРабота за гончарным кругом
Работа за гончарным кругом - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Гончарному мастерству обучали по видеосвязи в рамках развития экономических и культурных связей, пишет портал Vesti-omsk.ru.
Дело в том, что Омск и китайский город Кайфын - города-побратимы. Соглашение действует с 2009 года. И подобные взаимодействия между городами происходят регулярно. В конце онлайн-занятия своими впечатлениями об особенностях русских ремесленных традиций поделились и сами китайцы. А мастер народных промыслов Андрей Задерий рассказал китайским ученикам художественных школ о премудростях сибирского гончарного мастерства и поделился секретами.
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22 апреля, 14:26Россия-Китай: Главное
Магазин товаров из РФ откроется на китайском маркетплейсе JD.hk в апреле
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайОмск
 
 
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