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Омские мастера устроили шоу ремесленных традиций для жителей Поднебесной
Омские мастера устроили шоу ремесленных традиций для жителей Поднебесной - РИА Новости, 25.04.2022
Омские мастера устроили шоу ремесленных традиций для жителей Поднебесной
Гончарному мастерству обучали по видеосвязи в рамках развития экономических и культурных связей, пишет портал Vesti-omsk.ru. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:00
2022-04-25T11:00
2022-04-25T11:00
россия-китай: главное
китай
омск
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МОСКВА, 25 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Гончарному мастерству обучали по видеосвязи в рамках развития экономических и культурных связей, пишет портал Vesti-omsk.ru.Дело в том, что Омск и китайский город Кайфын - города-побратимы. Соглашение действует с 2009 года. И подобные взаимодействия между городами происходят регулярно. В конце онлайн-занятия своими впечатлениями об особенностях русских ремесленных традиций поделились и сами китайцы. А мастер народных промыслов Андрей Задерий рассказал китайским ученикам художественных школ о премудростях сибирского гончарного мастерства и поделился секретами.
https://ria.ru/20220422/tovary-1784916411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, омск