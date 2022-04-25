https://ria.ru/20220425/shou-1785262927.html

Омские мастера устроили шоу ремесленных традиций для жителей Поднебесной

Омские мастера устроили шоу ремесленных традиций для жителей Поднебесной - РИА Новости, 25.04.2022

Омские мастера устроили шоу ремесленных традиций для жителей Поднебесной

Гончарному мастерству обучали по видеосвязи в рамках развития экономических и культурных связей, пишет портал Vesti-omsk.ru. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:00

2022-04-25T11:00

2022-04-25T11:00

россия-китай: главное

китай

омск

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МОСКВА, 25 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Гончарному мастерству обучали по видеосвязи в рамках развития экономических и культурных связей, пишет портал Vesti-omsk.ru.Дело в том, что Омск и китайский город Кайфын - города-побратимы. Соглашение действует с 2009 года. И подобные взаимодействия между городами происходят регулярно. В конце онлайн-занятия своими впечатлениями об особенностях русских ремесленных традиций поделились и сами китайцы. А мастер народных промыслов Андрей Задерий рассказал китайским ученикам художественных школ о премудростях сибирского гончарного мастерства и поделился секретами.

https://ria.ru/20220422/tovary-1784916411.html

китай

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, омск