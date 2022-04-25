Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске завуч оттаскал ученицу за волосы из-за забытой сменной обуви - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/shkola-1785238067.html
В Хабаровске завуч оттаскал ученицу за волосы из-за забытой сменной обуви
В Хабаровске завуч оттаскал ученицу за волосы из-за забытой сменной обуви - РИА Новости, 25.04.2022
В Хабаровске завуч оттаскал ученицу за волосы из-за забытой сменной обуви
Завуч школы в Хабаровске оттаскал ученицу за волосы из-за забытой дома сменной обуви, за проступок педагога уволят, сообщила РИА Новости начальник городского... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T07:55
2022-04-25T07:55
происшествия
хабаровск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg
ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Завуч школы в Хабаровске оттаскал ученицу за волосы из-за забытой дома сменной обуви, за проступок педагога уволят, сообщила РИА Новости начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.В соцсетях в понедельник распространилась запись с камер видеонаблюдения со школы №58 в Хабаровске, где завуч по воспитательной работе Александр Кузин схватил 9-классницу за волосы и потащил на улицу.Она уточнила, что перед родителем школьницы извинилась "за такого учителя". Мама пострадавшей написала заявление в полицию."Я свое мнение выразила директору школы - считаю, что завуч сегодня же должен быть уволен за действия, которые непозволительны со стороны учителя по отношению к ребенку. На видео все видно, тут даже и разговаривать не о чем", - констатировала Матвеенкова.Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска начала изучать видеозапись. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц общеобразовательного учреждения, сообщило надзорное ведомство.
https://ria.ru/20181121/1533190460.html
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_046d95273a26c27319c9655e594c5b79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровск
07:55 25.04.2022
 
В Хабаровске завуч оттаскал ученицу за волосы из-за забытой сменной обуви

В Хабаровске завуч оттаскал ученицу за волосы из-за забытой сменной обуви

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Завуч школы в Хабаровске оттаскал ученицу за волосы из-за забытой дома сменной обуви, за проступок педагога уволят, сообщила РИА Новости начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.
В соцсетях в понедельник распространилась запись с камер видеонаблюдения со школы №58 в Хабаровске, где завуч по воспитательной работе Александр Кузин схватил 9-классницу за волосы и потащил на улицу.
"Ученица 9 класса забыла дома сменную обувь. Завуч написал объяснительную, где пояснил, что хотел ее взять за плечо, а получилось за волосы. Он сказал идти ей за "сменкой", но она его не послушалась и прошла в школу", - рассказала Матвеенкова.
Она уточнила, что перед родителем школьницы извинилась "за такого учителя". Мама пострадавшей написала заявление в полицию.
"Я свое мнение выразила директору школы - считаю, что завуч сегодня же должен быть уволен за действия, которые непозволительны со стороны учителя по отношению к ребенку. На видео все видно, тут даже и разговаривать не о чем", - констатировала Матвеенкова.
Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска начала изучать видеозапись. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц общеобразовательного учреждения, сообщило надзорное ведомство.
Издевательство над подростком - РИА Новости, 1920, 21.11.2018
21 ноября 2018, 08:00
"Один душил, второй ударил в пах". Ученика избили прямо во время урока
 
ПроисшествияХабаровск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала