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В Хабаровске завуч оттаскал ученицу за волосы из-за забытой сменной обуви
В Хабаровске завуч оттаскал ученицу за волосы из-за забытой сменной обуви - РИА Новости, 25.04.2022
В Хабаровске завуч оттаскал ученицу за волосы из-за забытой сменной обуви
Завуч школы в Хабаровске оттаскал ученицу за волосы из-за забытой дома сменной обуви, за проступок педагога уволят, сообщила РИА Новости начальник городского... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T07:55
2022-04-25T07:55
2022-04-25T07:55
происшествия
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Завуч школы в Хабаровске оттаскал ученицу за волосы из-за забытой дома сменной обуви, за проступок педагога уволят, сообщила РИА Новости начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.В соцсетях в понедельник распространилась запись с камер видеонаблюдения со школы №58 в Хабаровске, где завуч по воспитательной работе Александр Кузин схватил 9-классницу за волосы и потащил на улицу.Она уточнила, что перед родителем школьницы извинилась "за такого учителя". Мама пострадавшей написала заявление в полицию."Я свое мнение выразила директору школы - считаю, что завуч сегодня же должен быть уволен за действия, которые непозволительны со стороны учителя по отношению к ребенку. На видео все видно, тут даже и разговаривать не о чем", - констатировала Матвеенкова.Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска начала изучать видеозапись. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц общеобразовательного учреждения, сообщило надзорное ведомство.
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происшествия, хабаровск
В Хабаровске завуч оттаскал ученицу за волосы из-за забытой сменной обуви
В Хабаровске завуч оттаскал ученицу за волосы из-за забытой сменной обуви
ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Завуч школы в Хабаровске оттаскал ученицу за волосы из-за забытой дома сменной обуви, за проступок педагога уволят, сообщила РИА Новости начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.
В соцсетях в понедельник распространилась запись с камер видеонаблюдения со школы №58 в Хабаровске
, где завуч по воспитательной работе Александр Кузин схватил 9-классницу за волосы и потащил на улицу.
"Ученица 9 класса забыла дома сменную обувь. Завуч написал объяснительную, где пояснил, что хотел ее взять за плечо, а получилось за волосы. Он сказал идти ей за "сменкой", но она его не послушалась и прошла в школу", - рассказала Матвеенкова.
Она уточнила, что перед родителем школьницы извинилась "за такого учителя". Мама пострадавшей написала заявление в полицию.
"Я свое мнение выразила директору школы - считаю, что завуч сегодня же должен быть уволен за действия, которые непозволительны со стороны учителя по отношению к ребенку. На видео все видно, тут даже и разговаривать не о чем", - констатировала Матвеенкова.
Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска начала изучать видеозапись. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц общеобразовательного учреждения, сообщило надзорное ведомство.