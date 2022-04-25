https://ria.ru/20220425/shkola-1785238067.html

В Хабаровске завуч оттаскал ученицу за волосы из-за забытой сменной обуви

В Хабаровске завуч оттаскал ученицу за волосы из-за забытой сменной обуви - РИА Новости, 25.04.2022

В Хабаровске завуч оттаскал ученицу за волосы из-за забытой сменной обуви

Завуч школы в Хабаровске оттаскал ученицу за волосы из-за забытой дома сменной обуви, за проступок педагога уволят, сообщила РИА Новости начальник городского... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T07:55

2022-04-25T07:55

2022-04-25T07:55

происшествия

хабаровск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg

ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Завуч школы в Хабаровске оттаскал ученицу за волосы из-за забытой дома сменной обуви, за проступок педагога уволят, сообщила РИА Новости начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.В соцсетях в понедельник распространилась запись с камер видеонаблюдения со школы №58 в Хабаровске, где завуч по воспитательной работе Александр Кузин схватил 9-классницу за волосы и потащил на улицу.Она уточнила, что перед родителем школьницы извинилась "за такого учителя". Мама пострадавшей написала заявление в полицию."Я свое мнение выразила директору школы - считаю, что завуч сегодня же должен быть уволен за действия, которые непозволительны со стороны учителя по отношению к ребенку. На видео все видно, тут даже и разговаривать не о чем", - констатировала Матвеенкова.Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска начала изучать видеозапись. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц общеобразовательного учреждения, сообщило надзорное ведомство.

https://ria.ru/20181121/1533190460.html

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровск