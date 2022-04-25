https://ria.ru/20220425/sanktsii-1785350077.html

Глава Еврокомиссии призвала Индию поддержать санкции против России

Глава Еврокомиссии призвала Индию поддержать санкции против России - РИА Новости, 25.04.2022

Глава Еврокомиссии призвала Индию поддержать санкции против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Индию и страны всего мира поддержать санкции против России в связи с событиями на Украине. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:48

2022-04-25T16:48

2022-04-25T16:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

россия

индия

украина

санкции в отношении россии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Индию и страны всего мира поддержать санкции против России в связи с событиями на Украине."В Европе мы рассматриваем агрессию России как прямую угрозу нашей безопасности. Мы позаботимся о том, чтобы неспровоцированная и неоправданная агрессия против Украины стала стратегическим провалом. Вот почему мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине бороться за свободу. Вот почему мы ввели массированные, жесткие и эффективные санкции. Санкции никогда не являются самостоятельным решением. Они встроены в более широкую стратегию, включающую дипломатические элементы и элементы безопасности. И именно поэтому мы разработали санкции таким образом, чтобы поддерживать их в течение более длительного периода времени, потому что это дает нам рычаги для достижения дипломатического решения, которое принесет прочный мир. И мы настоятельно призываем всех членов международного сообщества поддержать наши усилия по достижению прочного мира", - сказала она на форуме Raisina Dialogue.Глава Еврокомиссии отметила, что события на Украине повлияют на Индо-Тихоокеанский регион. "То, что происходит на Украине, окажет влияние на Индо-Тихоокеанский регион. Страны, пострадавшие от двухлетней пандемии COVID, должны сейчас иметь дело с ростом цен на зерно, энергоносители и удобрения", - сказала она. Фон дер Ляйен отметила, что происходящее на Украине "не только определит будущее Европы, но и глубоко затронет Индо-Тихоокеанский регион и остальной мир".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.Индия стала одной из немногих стран, которые воздержались при голосовании по резолюции СБ ООН, осуждающей действия РФ, и неоднократно призывала решить конфликт на Украине дипломатическим путем.

https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html

https://ria.ru/20220407/reysy-1782248620.html

россия

индия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, россия, индия, украина, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр