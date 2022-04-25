https://ria.ru/20220425/sanktsii-1785233353.html

ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против России

ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против России - РИА Новости, 25.04.2022

ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против России

Евросоюз готовит шестой пакет санкций против Москвы, которые затронут импорт нефти из России, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T03:13

2022-04-25T03:13

2022-04-25T03:45

экономика

россия

еврокомиссия

санкции в отношении россии

урсула фон дер ляйен

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Евросоюз готовит шестой пакет санкций против Москвы, которые затронут импорт нефти из России, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Times.По словам вице-президента ЕК, детали санкций, касающихся российской нефти, еще не согласованы. Он отметил, что они могу включать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. Россия в 2021 году была основным поставщиком, обеспечив примерно 45 процентов импорта ЕС "голубого топлива", сообщала ранее Еврокомиссия. К середине мая она планирует представить план, как ликвидировать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти заявили о готовности к такому сценарию и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный Банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что привело к недовольству граждан некоторых стран ЕС.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

https://ria.ru/20220424/dolg-1785168626.html

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экономика, россия, еврокомиссия, санкции в отношении россии, урсула фон дер ляйен, евросоюз, в мире