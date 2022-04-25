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ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против России - РИА Новости, 25.04.2022
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ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против России
ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против России - РИА Новости, 25.04.2022
ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против России
Евросоюз готовит шестой пакет санкций против Москвы, которые затронут импорт нефти из России, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T03:13
2022-04-25T03:45
экономика
россия
еврокомиссия
санкции в отношении россии
урсула фон дер ляйен
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Евросоюз готовит шестой пакет санкций против Москвы, которые затронут импорт нефти из России, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Times.По словам вице-президента ЕК, детали санкций, касающихся российской нефти, еще не согласованы. Он отметил, что они могу включать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. Россия в 2021 году была основным поставщиком, обеспечив примерно 45 процентов импорта ЕС "голубого топлива", сообщала ранее Еврокомиссия. К середине мая она планирует представить план, как ликвидировать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти заявили о готовности к такому сценарию и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный Банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что привело к недовольству граждан некоторых стран ЕС.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
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экономика, россия, еврокомиссия, санкции в отношении россии, урсула фон дер ляйен, евросоюз, в мире
03:13 25.04.2022 (обновлено: 03:45 25.04.2022)
 
ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против России

Вице-президент ЕК Домбровскис: ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против России

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкФлаги Европейского союза и России
Флаги Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Евросоюз готовит шестой пакет санкций против Москвы, которые затронут импорт нефти из России, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Times.
"Мы работаем над шестым пакетом санкций, один из рассматриваемых вопросов — это некая форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны делать это таким образом, чтобы они усиливали давление на Россию, но при этом минимизировали ущерб для нас самих", — заявил Домбровскис.
По словам вице-президента ЕК, детали санкций, касающихся российской нефти, еще не согласованы. Он отметил, что они могу включать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.
Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. Россия в 2021 году была основным поставщиком, обеспечив примерно 45 процентов импорта ЕС "голубого топлива", сообщала ранее Еврокомиссия. К середине мая она планирует представить план, как ликвидировать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти заявили о готовности к такому сценарию и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный Банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что привело к недовольству граждан некоторых стран ЕС.
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