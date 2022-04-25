11:28 25.04.2022 (обновлено: 11:58 25.04.2022)
С-500 запустили в серийное производство
"Алмаз-Антей" заявил о запуске системы С-500 в серийное производство
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНовейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр
Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Началось серийное производство новейшей системы ПВО ПРО С-500 ("Прометей"), заявил гендиректор концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Ян Новиков в интервью журналу "Национальная оборона".
"Организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК (зенитно-ракетных систем и комплексов. — Прим. ред). С-500 по силам стать основой системы ВКО России", — сказал он.
Гендиректор подчеркнул, что С-500 поступит в войска в сроки, определенные гособоронзаказом.
С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитно-ракетных систем "земля — воздух". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения — около 600 километров.
Госиспытания С-500 начались в 2020 году. Тогда замглавы Минобороны Алексей Криворучко заявил, что военные рассчитывают получить первые ЗРС в 2021 году, а серийная поставка начнется еще через четыре года.
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