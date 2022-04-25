https://ria.ru/20220425/s-500-1785274127.html

С-500 запустили в серийное производство

С-500 запустили в серийное производство - РИА Новости, 25.04.2022

С-500 запустили в серийное производство

Началось серийное производство новейшей системы ПВО ПРО С-500 ("Прометей"), заявил гендиректор концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Ян Новиков в... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:28

2022-04-25T11:28

2022-04-25T11:58

безопасность

россия

с-500 (зенитный ракетный комплекс)

концерн пво "алмаз-антей"

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Началось серийное производство новейшей системы ПВО ПРО С-500 ("Прометей"), заявил гендиректор концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Ян Новиков в интервью журналу "Национальная оборона".Гендиректор подчеркнул, что С-500 поступит в войска в сроки, определенные гособоронзаказом.С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитно-ракетных систем "земля — воздух". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения — около 600 километров.Госиспытания С-500 начались в 2020 году. Тогда замглавы Минобороны Алексей Криворучко заявил, что военные рассчитывают получить первые ЗРС в 2021 году, а серийная поставка начнется еще через четыре года.

https://ria.ru/20211231/perevooruzhenie-1762969504.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, с-500 (зенитный ракетный комплекс), концерн пво "алмаз-антей"