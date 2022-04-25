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С-500 запустили в серийное производство - РИА Новости, 25.04.2022
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С-500 запустили в серийное производство
С-500 запустили в серийное производство - РИА Новости, 25.04.2022
С-500 запустили в серийное производство
Началось серийное производство новейшей системы ПВО ПРО С-500 ("Прометей"), заявил гендиректор концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Ян Новиков в... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:28
2022-04-25T11:58
безопасность
россия
с-500 (зенитный ракетный комплекс)
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Началось серийное производство новейшей системы ПВО ПРО С-500 ("Прометей"), заявил гендиректор концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Ян Новиков в интервью журналу "Национальная оборона".Гендиректор подчеркнул, что С-500 поступит в войска в сроки, определенные гособоронзаказом.С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитно-ракетных систем "земля — воздух". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения — около 600 километров.Госиспытания С-500 начались в 2020 году. Тогда замглавы Минобороны Алексей Криворучко заявил, что военные рассчитывают получить первые ЗРС в 2021 году, а серийная поставка начнется еще через четыре года.
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безопасность, россия, с-500 (зенитный ракетный комплекс), концерн пво "алмаз-антей"
11:28 25.04.2022 (обновлено: 11:58 25.04.2022)
 
С-500 запустили в серийное производство

"Алмаз-Антей" заявил о запуске системы С-500 в серийное производство

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНовейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр
Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Началось серийное производство новейшей системы ПВО ПРО С-500 ("Прометей"), заявил гендиректор концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Ян Новиков в интервью журналу "Национальная оборона".
"Организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК (зенитно-ракетных систем и комплексов. — Прим. ред). С-500 по силам стать основой системы ВКО России", — сказал он.
Гендиректор подчеркнул, что С-500 поступит в войска в сроки, определенные гособоронзаказом.
С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитно-ракетных систем "земля — воздух". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения — около 600 километров.
Госиспытания С-500 начались в 2020 году. Тогда замглавы Минобороны Алексей Криворучко заявил, что военные рассчитывают получить первые ЗРС в 2021 году, а серийная поставка начнется еще через четыре года.
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БезопасностьРоссияС-500 (зенитный ракетный комплекс)Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
 
 
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