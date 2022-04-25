Рейтинг@Mail.ru
Русофобия культивируется в мире на самом высшем уровне, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/rusofobiya-1785415521.html
Русофобия культивируется в мире на самом высшем уровне, заявил Лавров
Русофобия культивируется в мире на самом высшем уровне, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2022
Русофобия культивируется в мире на самом высшем уровне, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров констатирует, что русофобия и настоящий расизм ко всему русскому культивируется в мире на самом высшем уровне. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T23:04
2022-04-25T23:04
в мире
россия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a3451c9d13b834ab9ffe7a1e34a0c9c.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатирует, что русофобия и настоящий расизм ко всему русскому культивируется в мире на самом высшем уровне."Особенно сейчас, когда русофобия и настоящий расизм по отношению ко всем русскому культивируется на самом высшем уровне", - сказал министр в эфире Первого канала."Как недавно сказал, если брать соседа США - Канаду, господин (Джастин) Трюдо, премьер-министр заявил, что надо наказать (Владимира) Путина и всех, кто его поддерживает, и добавил, не только Россия, но и все русские заплатят за то, что происходит, вот, просто так", - добавил министр.
https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915835_299:0:2900:1950_1920x0_80_0_0_6fca2e108395470ee190a2345599db6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров
23:04 25.04.2022
 
Русофобия культивируется в мире на самом высшем уровне, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что русофобия культивируется в мире на самом высшем уровне

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатирует, что русофобия и настоящий расизм ко всему русскому культивируется в мире на самом высшем уровне.
"Особенно сейчас, когда русофобия и настоящий расизм по отношению ко всем русскому культивируется на самом высшем уровне", - сказал министр в эфире Первого канала.
"Как недавно сказал, если брать соседа США - Канаду, господин (Джастин) Трюдо, премьер-министр заявил, что надо наказать (Владимира) Путина и всех, кто его поддерживает, и добавил, не только Россия, но и все русские заплатят за то, что происходит, вот, просто так", - добавил министр.
Люди с флагами России - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 08:00
Русофобия убивает. К чему приведет блокада России
 
В миреРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала