https://ria.ru/20220425/rusofobiya-1785415521.html

Русофобия культивируется в мире на самом высшем уровне, заявил Лавров

Русофобия культивируется в мире на самом высшем уровне, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2022

Русофобия культивируется в мире на самом высшем уровне, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатирует, что русофобия и настоящий расизм ко всему русскому культивируется в мире на самом высшем уровне. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T23:04

2022-04-25T23:04

2022-04-25T23:04

в мире

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатирует, что русофобия и настоящий расизм ко всему русскому культивируется в мире на самом высшем уровне."Особенно сейчас, когда русофобия и настоящий расизм по отношению ко всем русскому культивируется на самом высшем уровне", - сказал министр в эфире Первого канала."Как недавно сказал, если брать соседа США - Канаду, господин (Джастин) Трюдо, премьер-министр заявил, что надо наказать (Владимира) Путина и всех, кто его поддерживает, и добавил, не только Россия, но и все русские заплатят за то, что происходит, вот, просто так", - добавил министр.

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, сергей лавров