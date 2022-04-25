https://ria.ru/20220425/rusofobiya-1785415521.html
Русофобия культивируется в мире на самом высшем уровне, заявил Лавров
Русофобия культивируется в мире на самом высшем уровне, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2022
Русофобия культивируется в мире на самом высшем уровне, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров констатирует, что русофобия и настоящий расизм ко всему русскому культивируется в мире на самом высшем уровне. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T23:04
2022-04-25T23:04
2022-04-25T23:04
в мире
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатирует, что русофобия и настоящий расизм ко всему русскому культивируется в мире на самом высшем уровне."Особенно сейчас, когда русофобия и настоящий расизм по отношению ко всем русскому культивируется на самом высшем уровне", - сказал министр в эфире Первого канала."Как недавно сказал, если брать соседа США - Канаду, господин (Джастин) Трюдо, премьер-министр заявил, что надо наказать (Владимира) Путина и всех, кто его поддерживает, и добавил, не только Россия, но и все русские заплатят за то, что происходит, вот, просто так", - добавил министр.
https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров
Русофобия культивируется в мире на самом высшем уровне, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что русофобия культивируется в мире на самом высшем уровне