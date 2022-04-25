https://ria.ru/20220425/rusofobiya-1785303694.html
Посол в Дании рассказал о случаях русофобии
Посол в Дании рассказал о случаях русофобии - РИА Новости, 25.04.2022
Посол в Дании рассказал о случаях русофобии
Посол России в Дании Владимир Барбин указал на случаи русофобии на бытовом уровне в стране. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:31
2022-04-25T13:31
2022-04-25T13:33
в мире
дания
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посол России в Дании Владимир Барбин указал на случаи русофобии на бытовом уровне в стране."Русофобия присутствует, присутствует и на бытовом уровне, что касается посольства, многие фирмы, с которыми мы сотрудничали на протяжении многих лет, которые обеспечивали нас канцелярскими принадлежностями, отказываются с нами работать", - сообщил он в эфире канала "Россия 24".
https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, россия
13:31 25.04.2022 (обновлено: 13:33 25.04.2022)
Посол в Дании рассказал о случаях русофобии
Посол России в Дании Барбин указал на случаи русофобии на бытовом уровне в стране