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Посол в Дании рассказал о случаях русофобии - РИА Новости, 25.04.2022
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Посол в Дании рассказал о случаях русофобии
Посол в Дании рассказал о случаях русофобии - РИА Новости, 25.04.2022
Посол в Дании рассказал о случаях русофобии
Посол России в Дании Владимир Барбин указал на случаи русофобии на бытовом уровне в стране. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:31
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в мире
дания
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посол России в Дании Владимир Барбин указал на случаи русофобии на бытовом уровне в стране."Русофобия присутствует, присутствует и на бытовом уровне, что касается посольства, многие фирмы, с которыми мы сотрудничали на протяжении многих лет, которые обеспечивали нас канцелярскими принадлежностями, отказываются с нами работать", - сообщил он в эфире канала "Россия 24".
https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html
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в мире, дания, россия
13:31 25.04.2022 (обновлено: 13:33 25.04.2022)
 
Посол в Дании рассказал о случаях русофобии

Посол России в Дании Барбин указал на случаи русофобии на бытовом уровне в стране

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкКопенгаген
Копенгаген - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Копенгаген. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посол России в Дании Владимир Барбин указал на случаи русофобии на бытовом уровне в стране.
"Русофобия присутствует, присутствует и на бытовом уровне, что касается посольства, многие фирмы, с которыми мы сотрудничали на протяжении многих лет, которые обеспечивали нас канцелярскими принадлежностями, отказываются с нами работать", - сообщил он в эфире канала "Россия 24".
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