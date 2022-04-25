https://ria.ru/20220425/rusofobiya-1785303694.html

Посол в Дании рассказал о случаях русофобии

Посол в Дании рассказал о случаях русофобии - РИА Новости, 25.04.2022

Посол в Дании рассказал о случаях русофобии

Посол России в Дании Владимир Барбин указал на случаи русофобии на бытовом уровне в стране. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:31

2022-04-25T13:31

2022-04-25T13:33

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дания

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посол России в Дании Владимир Барбин указал на случаи русофобии на бытовом уровне в стране."Русофобия присутствует, присутствует и на бытовом уровне, что касается посольства, многие фирмы, с которыми мы сотрудничали на протяжении многих лет, которые обеспечивали нас канцелярскими принадлежностями, отказываются с нами работать", - сообщил он в эфире канала "Россия 24".

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

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Ольга Маркова

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Ольга Маркова

в мире, дания, россия