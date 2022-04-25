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Технологическое развитие России не замедляется, заявил Чернышенко - РИА Новости, 25.04.2022
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Технологическое развитие России не замедляется, заявил Чернышенко
Технологическое развитие России не замедляется, заявил Чернышенко - РИА Новости, 25.04.2022
Технологическое развитие России не замедляется, заявил Чернышенко
Технологическое развитие России не замедляется, несмотря на международные события, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:35
2022-04-25T17:35
экономика
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Технологическое развитие России не замедляется, несмотря на международные события, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Несмотря на международные события, технологическое развитие не замедляется. Во всяком случае, мы пока не увидели какого-то замедления", - сказал Чернышенко на заседании совета по развитию цифровой экономики.
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экономика, россия, дмитрий чернышенко
17:35 25.04.2022
 
Технологическое развитие России не замедляется, заявил Чернышенко

Чернышенко: технологическое развитие России не замедляется, несмотря на ситуацию в мире

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Технологическое развитие России не замедляется, несмотря на международные события, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Несмотря на международные события, технологическое развитие не замедляется. Во всяком случае, мы пока не увидели какого-то замедления", - сказал Чернышенко на заседании совета по развитию цифровой экономики.
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 18:10
Эксперты предположили, что санкции ЕС в IT-сфере не повлияют на Россию
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Чернышенко
 
 
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