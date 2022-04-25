https://ria.ru/20220425/razvitie-1785363163.html

Технологическое развитие России не замедляется, заявил Чернышенко

Технологическое развитие России не замедляется, заявил Чернышенко - РИА Новости, 25.04.2022

Технологическое развитие России не замедляется, заявил Чернышенко

Технологическое развитие России не замедляется, несмотря на международные события, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:35

2022-04-25T17:35

2022-04-25T17:35

экономика

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Технологическое развитие России не замедляется, несмотря на международные события, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Несмотря на международные события, технологическое развитие не замедляется. Во всяком случае, мы пока не увидели какого-то замедления", - сказал Чернышенко на заседании совета по развитию цифровой экономики.

https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782586187.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, дмитрий чернышенко