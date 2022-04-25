https://ria.ru/20220425/razvitie-1785363163.html
Технологическое развитие России не замедляется, заявил Чернышенко
Технологическое развитие России не замедляется, заявил Чернышенко - РИА Новости, 25.04.2022
Технологическое развитие России не замедляется, заявил Чернышенко
Технологическое развитие России не замедляется, несмотря на международные события, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:35
2022-04-25T17:35
2022-04-25T17:35
экономика
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Технологическое развитие России не замедляется, несмотря на международные события, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Несмотря на международные события, технологическое развитие не замедляется. Во всяком случае, мы пока не увидели какого-то замедления", - сказал Чернышенко на заседании совета по развитию цифровой экономики.
https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782586187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий чернышенко
Технологическое развитие России не замедляется, заявил Чернышенко
Чернышенко: технологическое развитие России не замедляется, несмотря на ситуацию в мире