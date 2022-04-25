https://ria.ru/20220425/rassledovanie-1785313099.html

В СК доложат о расследовании уничтожения инсталляции в поддержку ВС России

В СК доложат о расследовании уничтожения инсталляции в поддержку ВС России - РИА Новости, 25.04.2022

В СК доложат о расследовании уничтожения инсталляции в поддержку ВС России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела об уничтожении в Москве инсталляции бабушки со... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:08

2022-04-25T14:08

2022-04-25T14:11

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела об уничтожении в Москве инсталляции бабушки со Знаменем Победы, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Стрижову доложить о расследовании уголовного дела об уничтожении в Москве фигуры бабушки со Знаменем Победы, символизирующей борьбу с нацизмом на Украине", - говорится в сообщении.По данным следствия, 22 апреля мужчина сломал картонную инсталляцию бабушки со Знаменем Победы, которая была расположена в районе Куркино в Москве. Правоохранители задержали подозреваемого.Подчеркивается, что следователи установят обстоятельства случившегося и мотивы мужчины. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли к украинским военным с советским флагом. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.После этого в различных городах России стали появляться баннеры и муралы с изображениями бабушки с советским флагом. Подобные рисунки появились в российских городах, например, в Белгороде, Ярославле, Екатеринбурге и Мурманске, а воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптура бабушки с советским флагом появится в Воронеже ко Дню Победы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, москва, россия, украина