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Между Стамбулом и Софией восстановлено железнодорожное сообщение
Между Стамбулом и Софией восстановлено железнодорожное сообщение - РИА Новости, 25.04.2022
Между Стамбулом и Софией восстановлено железнодорожное сообщение
После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, 25 апреля восстановлено железнодорожное сообщение между Стамбулом и Софией, пишет BgNews. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:17
2022-04-25T16:17
2022-04-25T16:17
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, 25 апреля восстановлено железнодорожное сообщение между Стамбулом и Софией, пишет BgNews.С территории Турции поезд отправляется в 22 часа и прибывает на Центральный вокзал болгарской столицы через 11 часов 35 минут. В обратном направлении состав уходит в 18:30 и достигает пункта назначения на следующий день в семь часов утра. Стоимость билетов начинается от 21 евро.С 3 июня на летний сезон планируется присоединять к составу вагон, который доставит пассажиров из Стамбула в Бухарест.Стамбул — одно из самых популярных направлений у россиян. Восстановление железнодорожного маршрута расширяет возможности для путешествия по югу Европы.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Между Стамбулом и Софией восстановлено железнодорожное сообщение
Между Стамбулом и Софией с 25 апреля станет курсировать экспресс – после двух лет перерыва