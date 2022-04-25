https://ria.ru/20220425/puteshestviya-1785330199.html

Между Стамбулом и Софией восстановлено железнодорожное сообщение

Между Стамбулом и Софией восстановлено железнодорожное сообщение - РИА Новости, 25.04.2022

Между Стамбулом и Софией восстановлено железнодорожное сообщение

После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, 25 апреля восстановлено железнодорожное сообщение между Стамбулом и Софией, пишет BgNews. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:17

2022-04-25T16:17

2022-04-25T16:17

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, 25 апреля восстановлено железнодорожное сообщение между Стамбулом и Софией, пишет BgNews.С территории Турции поезд отправляется в 22 часа и прибывает на Центральный вокзал болгарской столицы через 11 часов 35 минут. В обратном направлении состав уходит в 18:30 и достигает пункта назначения на следующий день в семь часов утра. Стоимость билетов начинается от 21 евро.С 3 июня на летний сезон планируется присоединять к составу вагон, который доставит пассажиров из Стамбула в Бухарест.Стамбул — одно из самых популярных направлений у россиян. Восстановление железнодорожного маршрута расширяет возможности для путешествия по югу Европы.

https://ria.ru/20220423/alma-ata-1784792130.html

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софия (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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