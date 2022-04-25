Депутат не исключил дальнейших провокаций Киева против журналистов
Депутат не исключил дальнейших провокаций Киева против российских журналистов и политиков
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Провокации со стороны украинских властей в отношении ряда журналистов и политиков после инцидента с журналистом ВГТРК Владимиром Соловьевым могут продолжиться, Киев не первый раз занимается подобной деятельность, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что были задержаны неонацисты, планировавшие по заданию Киева убийство известного российского журналиста Владимира Соловьева.
"Это, с одной стороны, признание достаточно стройной информационной политики России, с другой, нужно понимать, что провокации, которые мы в принципе предполагали, они могут быть и по отношению ко многим другим политикам, не только журналистам. Не исключаю, что они могут готовить и другие провокации", - подчеркнул депутат.
Как подчеркнул парламентарий, подобные действия в отношении журналистов и политиков стали не в новинку для Киева.
"То, что Украина занимается этим на государственном уровне - это не секрет. Так было с не только с журналистами на территории ДНР и ЛНР или у нас сейчас попытка, это было и у них, когда они избавлялись от журналистов террористическим путем. Советую спецслужбам США и Киева помнить о большом опыте России в борьбе с терроризмом", - резюмировал он.