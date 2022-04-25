https://ria.ru/20220425/provokatsii-1785401624.html

Депутат не исключил дальнейших провокаций Киева против журналистов

Депутат не исключил дальнейших провокаций Киева против журналистов - РИА Новости, 25.04.2022

Депутат не исключил дальнейших провокаций Киева против журналистов

Провокации со стороны украинских властей в отношении ряда журналистов и политиков после инцидента с журналистом ВГТРК Владимиром Соловьевым могут продолжиться,... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T20:41

2022-04-25T20:41

2022-04-25T20:41

владимир соловьев (телеведущий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

украина

происшествия

в мире

адальби шхагошев

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Провокации со стороны украинских властей в отношении ряда журналистов и политиков после инцидента с журналистом ВГТРК Владимиром Соловьевым могут продолжиться, Киев не первый раз занимается подобной деятельность, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что были задержаны неонацисты, планировавшие по заданию Киева убийство известного российского журналиста Владимира Соловьева.Как подчеркнул парламентарий, подобные действия в отношении журналистов и политиков стали не в новинку для Киева."То, что Украина занимается этим на государственном уровне - это не секрет. Так было с не только с журналистами на территории ДНР и ЛНР или у нас сейчас попытка, это было и у них, когда они избавлялись от журналистов террористическим путем. Советую спецслужбам США и Киева помнить о большом опыте России в борьбе с терроризмом", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220425/simonyan-1785392322.html

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украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир соловьев (телеведущий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, происшествия, в мире, адальби шхагошев