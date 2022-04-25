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Депутат не исключил дальнейших провокаций Киева против журналистов - РИА Новости, 25.04.2022
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Депутат не исключил дальнейших провокаций Киева против журналистов
Депутат не исключил дальнейших провокаций Киева против журналистов - РИА Новости, 25.04.2022
Депутат не исключил дальнейших провокаций Киева против журналистов
Провокации со стороны украинских властей в отношении ряда журналистов и политиков после инцидента с журналистом ВГТРК Владимиром Соловьевым могут продолжиться,... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T20:41
2022-04-25T20:41
владимир соловьев (телеведущий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
украина
происшествия
в мире
адальби шхагошев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Провокации со стороны украинских властей в отношении ряда журналистов и политиков после инцидента с журналистом ВГТРК Владимиром Соловьевым могут продолжиться, Киев не первый раз занимается подобной деятельность, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что были задержаны неонацисты, планировавшие по заданию Киева убийство известного российского журналиста Владимира Соловьева.Как подчеркнул парламентарий, подобные действия в отношении журналистов и политиков стали не в новинку для Киева."То, что Украина занимается этим на государственном уровне - это не секрет. Так было с не только с журналистами на территории ДНР и ЛНР или у нас сейчас попытка, это было и у них, когда они избавлялись от журналистов террористическим путем. Советую спецслужбам США и Киева помнить о большом опыте России в борьбе с терроризмом", - резюмировал он.
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владимир соловьев (телеведущий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, происшествия, в мире, адальби шхагошев
20:41 25.04.2022
 
Депутат не исключил дальнейших провокаций Киева против журналистов

Депутат не исключил дальнейших провокаций Киева против российских журналистов и политиков

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Провокации со стороны украинских властей в отношении ряда журналистов и политиков после инцидента с журналистом ВГТРК Владимиром Соловьевым могут продолжиться, Киев не первый раз занимается подобной деятельность, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что были задержаны неонацисты, планировавшие по заданию Киева убийство известного российского журналиста Владимира Соловьева.
"Это, с одной стороны, признание достаточно стройной информационной политики России, с другой, нужно понимать, что провокации, которые мы в принципе предполагали, они могут быть и по отношению ко многим другим политикам, не только журналистам. Не исключаю, что они могут готовить и другие провокации", - подчеркнул депутат.
Как подчеркнул парламентарий, подобные действия в отношении журналистов и политиков стали не в новинку для Киева.
"То, что Украина занимается этим на государственном уровне - это не секрет. Так было с не только с журналистами на территории ДНР и ЛНР или у нас сейчас попытка, это было и у них, когда они избавлялись от журналистов террористическим путем. Советую спецслужбам США и Киева помнить о большом опыте России в борьбе с терроризмом", - резюмировал он.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 19:25
Симоньян прокомментировала информацию о планах Киева убить ее
 
Владимир Соловьев (телеведущий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияУкраинаПроисшествияВ миреАдальби Шхагошев
 
 
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