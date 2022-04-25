https://ria.ru/20220425/prokuratura-1785319723.html

Прокуроры проконтролируют использование средств на вычислительную технику

Прокуроры проконтролируют использование средств на вычислительную технику - РИА Новости, 25.04.2022

Прокуроры проконтролируют использование средств на вычислительную технику

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил уделить особое внимание контролю использования средств, выделяемых в стране на новые производства вычислительной... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:35

2022-04-25T14:35

2022-04-25T14:35

владимир путин

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил уделить особое внимание контролю использования средств, выделяемых в стране на новые производства вычислительной техники.Кроме того, он поручил прокурорам обеспечить неукоснительное исполнение комплекса антисанкционных законодательных решений в сфере контрактной системы, градостроительства, землепользования, налогов и сборов."В целях оперативного реагирования на правонарушения усиливайте взаимодействие с органами ФСБ и МВД России", - добавил генпрокурор.Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, с 2025 года использование иностранных программ на критической инфраструктуре будет полностью запрещено.

https://ria.ru/20220425/vk-1785240168.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)