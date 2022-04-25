Прокуроры проконтролируют использование средств на вычислительную технику
Генпрокуратура проконтролирует использование средств на вычислительной техники
Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил уделить особое внимание контролю использования средств, выделяемых в стране на новые производства вычислительной техники.
"В сегодняшних реалиях при определении направлений надзора в экономическом секторе сосредоточьте свое внимание на целевом использовании средств, выделяемых на организацию новых производств вычислительной техники, оборудования, систем управления и в целом импортозамещение", - сказал Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры.
Кроме того, он поручил прокурорам обеспечить неукоснительное исполнение комплекса антисанкционных законодательных решений в сфере контрактной системы, градостроительства, землепользования, налогов и сборов.
"В целях оперативного реагирования на правонарушения усиливайте взаимодействие с органами ФСБ и МВД России", - добавил генпрокурор.
Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, с 2025 года использование иностранных программ на критической инфраструктуре будет полностью запрещено.