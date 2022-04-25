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Прокуроры проконтролируют использование средств на вычислительную технику - РИА Новости, 25.04.2022
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Прокуроры проконтролируют использование средств на вычислительную технику
Прокуроры проконтролируют использование средств на вычислительную технику - РИА Новости, 25.04.2022
Прокуроры проконтролируют использование средств на вычислительную технику
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил уделить особое внимание контролю использования средств, выделяемых в стране на новые производства вычислительной... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:35
2022-04-25T14:35
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил уделить особое внимание контролю использования средств, выделяемых в стране на новые производства вычислительной техники.Кроме того, он поручил прокурорам обеспечить неукоснительное исполнение комплекса антисанкционных законодательных решений в сфере контрактной системы, градостроительства, землепользования, налогов и сборов."В целях оперативного реагирования на правонарушения усиливайте взаимодействие с органами ФСБ и МВД России", - добавил генпрокурор.Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, с 2025 года использование иностранных программ на критической инфраструктуре будет полностью запрещено.
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владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
14:35 25.04.2022
 
Прокуроры проконтролируют использование средств на вычислительную технику

Генпрокуратура проконтролирует использование средств на вычислительной техники

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИгорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил уделить особое внимание контролю использования средств, выделяемых в стране на новые производства вычислительной техники.
"В сегодняшних реалиях при определении направлений надзора в экономическом секторе сосредоточьте свое внимание на целевом использовании средств, выделяемых на организацию новых производств вычислительной техники, оборудования, систем управления и в целом импортозамещение", - сказал Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры.
Кроме того, он поручил прокурорам обеспечить неукоснительное исполнение комплекса антисанкционных законодательных решений в сфере контрактной системы, градостроительства, землепользования, налогов и сборов.
"В целях оперативного реагирования на правонарушения усиливайте взаимодействие с органами ФСБ и МВД России", - добавил генпрокурор.
Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, с 2025 года использование иностранных программ на критической инфраструктуре будет полностью запрещено.
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 08:27
VK попросило правительство найти им вычислительную технику, пишут СМИ
 
Владимир ПутинРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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