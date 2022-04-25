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Прокуратура жестко пресекала пропаганду экстремизма, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2022
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Прокуратура жестко пресекала пропаганду экстремизма, заявил Путин
Прокуратура жестко пресекала пропаганду экстремизма, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2022
Прокуратура жестко пресекала пропаганду экстремизма, заявил Путин
Прокуратурой жестко пресекалась пропаганда экстремизма и незаконная деятельность неправительственных организаций, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:46
2022-04-25T13:56
владимир путин
генеральная прокуратура рф
безопасность
общество
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Прокуратурой жестко пресекалась пропаганда экстремизма и незаконная деятельность неправительственных организаций, заявил президент России Владимир Путин."Во многом благодаря вашим усилиям снизилось количество необоснованных проверок бизнеса, жестко пресекалась пропаганда экстремизма в информационном пространстве, противоправная деятельность некоторых неправительственных организаций", - сказал он на коллегии Генпрокуратуры РФ.Органам прокуратуры необходимо и далее наращивать результативность работы по сем ключевым направлениям, подчеркнул президент.
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владимир путин, генеральная прокуратура рф, безопасность, общество, россия
13:46 25.04.2022 (обновлено: 13:56 25.04.2022)
 
Прокуратура жестко пресекала пропаганду экстремизма, заявил Путин

Президент Путин отметил, что прокуратура жестко пресекала пропаганду экстремизма

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Прокуратурой жестко пресекалась пропаганда экстремизма и незаконная деятельность неправительственных организаций, заявил президент России Владимир Путин.
"Во многом благодаря вашим усилиям снизилось количество необоснованных проверок бизнеса, жестко пресекалась пропаганда экстремизма в информационном пространстве, противоправная деятельность некоторых неправительственных организаций", - сказал он на коллегии Генпрокуратуры РФ.
Органам прокуратуры необходимо и далее наращивать результативность работы по сем ключевым направлениям, подчеркнул президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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Владимир ПутинГенеральная прокуратура РФБезопасностьОбществоРоссия
 
 
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