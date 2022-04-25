https://ria.ru/20220425/prokuratura-1785307083.html

Прокуратура жестко пресекала пропаганду экстремизма, заявил Путин

Прокуратура жестко пресекала пропаганду экстремизма, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2022

Прокуратура жестко пресекала пропаганду экстремизма, заявил Путин

Прокуратурой жестко пресекалась пропаганда экстремизма и незаконная деятельность неправительственных организаций, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:46

2022-04-25T13:46

2022-04-25T13:56

владимир путин

генеральная прокуратура рф

безопасность

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Прокуратурой жестко пресекалась пропаганда экстремизма и незаконная деятельность неправительственных организаций, заявил президент России Владимир Путин."Во многом благодаря вашим усилиям снизилось количество необоснованных проверок бизнеса, жестко пресекалась пропаганда экстремизма в информационном пространстве, противоправная деятельность некоторых неправительственных организаций", - сказал он на коллегии Генпрокуратуры РФ.Органам прокуратуры необходимо и далее наращивать результативность работы по сем ключевым направлениям, подчеркнул президент.

https://ria.ru/20220425/zapad-1785307462.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, генеральная прокуратура рф, безопасность, общество, россия