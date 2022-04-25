https://ria.ru/20220425/prokuratura-1785307083.html
Прокуратура жестко пресекала пропаганду экстремизма, заявил Путин
Прокуратура жестко пресекала пропаганду экстремизма, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2022
Прокуратура жестко пресекала пропаганду экстремизма, заявил Путин
Прокуратурой жестко пресекалась пропаганда экстремизма и незаконная деятельность неправительственных организаций, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:46
2022-04-25T13:46
2022-04-25T13:56
владимир путин
генеральная прокуратура рф
безопасность
общество
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Прокуратурой жестко пресекалась пропаганда экстремизма и незаконная деятельность неправительственных организаций, заявил президент России Владимир Путин."Во многом благодаря вашим усилиям снизилось количество необоснованных проверок бизнеса, жестко пресекалась пропаганда экстремизма в информационном пространстве, противоправная деятельность некоторых неправительственных организаций", - сказал он на коллегии Генпрокуратуры РФ.Органам прокуратуры необходимо и далее наращивать результативность работы по сем ключевым направлениям, подчеркнул президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, генеральная прокуратура рф, безопасность, общество, россия
13:46 25.04.2022 (обновлено: 13:56 25.04.2022)
Прокуратура жестко пресекала пропаганду экстремизма, заявил Путин
Президент Путин отметил, что прокуратура жестко пресекала пропаганду экстремизма