https://ria.ru/20220425/prokat-1785383936.html

Минкультуры поддержит национальное кино в 2022 году

Минкультуры поддержит национальное кино в 2022 году - РИА Новости, 25.04.2022

Минкультуры поддержит национальное кино в 2022 году

Министерство культуры РФ поддержит национальное кино, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:52

2022-04-25T18:52

2022-04-25T18:53

культура

новости культуры

кино и сериалы

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министерство культуры РФ поддержит национальное кино, сообщили в пресс-службе ведомства.Поддержку в прокате до конца 2022 года получат дебютные фильмы, созданные при финансовом участии Минкультуры РФ, и неигровое кино."Дополнительно будет поддержан прокат игровых фильмов в период с 1 июня по 30 сентября 2022 года. Размер одной субсидии составит до четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220425/prokat-1785262638.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)