https://ria.ru/20220425/prokat-1785383936.html
Минкультуры поддержит национальное кино в 2022 году
Минкультуры поддержит национальное кино в 2022 году - РИА Новости, 25.04.2022
Минкультуры поддержит национальное кино в 2022 году
Министерство культуры РФ поддержит национальное кино, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:52
2022-04-25T18:52
2022-04-25T18:53
культура
новости культуры
кино и сериалы
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министерство культуры РФ поддержит национальное кино, сообщили в пресс-службе ведомства.Поддержку в прокате до конца 2022 года получат дебютные фильмы, созданные при финансовом участии Минкультуры РФ, и неигровое кино."Дополнительно будет поддержан прокат игровых фильмов в период с 1 июня по 30 сентября 2022 года. Размер одной субсидии составит до четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
18:52 25.04.2022 (обновлено: 18:53 25.04.2022)
Минкультуры поддержит национальное кино в 2022 году
В Минкультуры РФ заявили, что будут выделены субсидии на прокат отечественных фильмов
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министерство культуры РФ поддержит национальное кино, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Российские компании-дистрибьюторы смогут претендовать на получение государственных субсидий на прокат национальных фильмов на территории РФ в 2022 году. Данная мера направлена на поддержку кинотеатрального проката в условиях санкций", —поясняет пресс-служба.
Поддержку в прокате до конца 2022 года получат дебютные фильмы, созданные при финансовом участии Минкультуры РФ, и неигровое кино.
"Дополнительно будет поддержан прокат игровых фильмов в период с 1 июня по 30 сентября 2022 года. Размер одной субсидии составит до четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.