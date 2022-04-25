https://ria.ru/20220425/proizvodstvo-1785322654.html

Никишина: компании РФ готовы локализовывать производство в Узбекистане

Никишина: компании РФ готовы локализовывать производство в Узбекистане - РИА Новости, 25.04.2022

Никишина: компании РФ готовы локализовывать производство в Узбекистане

Российские компании готовы производить в Узбекистане высокотехнологичную продукцию и Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) готов их поддержать на этом... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:47

2022-04-25T14:47

2022-04-25T14:47

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские компании готовы производить в Узбекистане высокотехнологичную продукцию и Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) готов их поддержать на этом пути, заявила в ходе пленарной сессии на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Правительство республики Узбекистан очень планомерно и системно занимается повышением конкурентоспособности промышленности, в том числе за счет технического перевооружения. У российских и узбекских компаний в этой сфере сложилось стабильное и довольно успешное взаимодействие. Компании из России как экспортируют свою технологичную продукцию, так и участвуют в создании производственных высокотехнологичных предприятий в Узбекистане, а сейчас с интересом смотрят на возможности свободных экономических зон и локализации своих производств на территории республики", - сказала Никишина.По ее словам, локализация российского производства в Узбекистане дает преимущества обеим сторонам."Для Узбекистана это новые рабочие места, разработки и инвестиции, необходимые для технологического прорыва. А российским компаниям локализация позволит оптимизировать производственные цепочки и на более выгодных условиях реализовывать свою продукцию как на местном рынке, так и в других экспортных направлениях", – подчеркнула глава РЭЦ.Свою продукцию Made in Russia на выставке "Иннопром" представляют почти 20 высокотехнологичных компаний из России. Они проведут более 200 деловых переговоров, в том числе по вопросам локализации производства.

https://ria.ru/20220411/eksportery-1782901786.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, россия