https://ria.ru/20220425/proizvodstvo-1785322654.html
Никишина: компании РФ готовы локализовывать производство в Узбекистане
Никишина: компании РФ готовы локализовывать производство в Узбекистане - РИА Новости, 25.04.2022
Никишина: компании РФ готовы локализовывать производство в Узбекистане
Российские компании готовы производить в Узбекистане высокотехнологичную продукцию и Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) готов их поддержать на этом... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:47
2022-04-25T14:47
2022-04-25T14:47
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские компании готовы производить в Узбекистане высокотехнологичную продукцию и Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) готов их поддержать на этом пути, заявила в ходе пленарной сессии на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Правительство республики Узбекистан очень планомерно и системно занимается повышением конкурентоспособности промышленности, в том числе за счет технического перевооружения. У российских и узбекских компаний в этой сфере сложилось стабильное и довольно успешное взаимодействие. Компании из России как экспортируют свою технологичную продукцию, так и участвуют в создании производственных высокотехнологичных предприятий в Узбекистане, а сейчас с интересом смотрят на возможности свободных экономических зон и локализации своих производств на территории республики", - сказала Никишина.По ее словам, локализация российского производства в Узбекистане дает преимущества обеим сторонам."Для Узбекистана это новые рабочие места, разработки и инвестиции, необходимые для технологического прорыва. А российским компаниям локализация позволит оптимизировать производственные цепочки и на более выгодных условиях реализовывать свою продукцию как на местном рынке, так и в других экспортных направлениях", – подчеркнула глава РЭЦ.Свою продукцию Made in Russia на выставке "Иннопром" представляют почти 20 высокотехнологичных компаний из России. Они проведут более 200 деловых переговоров, в том числе по вопросам локализации производства.
https://ria.ru/20220411/eksportery-1782901786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, россия
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости
. Российские компании готовы производить в Узбекистане высокотехнологичную продукцию и Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) готов их поддержать на этом пути, заявила в ходе пленарной сессии на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте
генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Правительство республики Узбекистан очень планомерно и системно занимается повышением конкурентоспособности промышленности, в том числе за счет технического перевооружения. У российских и узбекских компаний в этой сфере сложилось стабильное и довольно успешное взаимодействие. Компании из России как экспортируют свою технологичную продукцию, так и участвуют в создании производственных высокотехнологичных предприятий в Узбекистане, а сейчас с интересом смотрят на возможности свободных экономических зон и локализации своих производств на территории республики", - сказала Никишина.
По ее словам, локализация российского производства в Узбекистане дает преимущества обеим сторонам.
"Для Узбекистана это новые рабочие места, разработки и инвестиции, необходимые для технологического прорыва. А российским компаниям локализация позволит оптимизировать производственные цепочки и на более выгодных условиях реализовывать свою продукцию как на местном рынке, так и в других экспортных направлениях", – подчеркнула глава РЭЦ.
Свою продукцию Made in Russia на выставке "Иннопром" представляют почти 20 высокотехнологичных компаний из России. Они проведут более 200 деловых переговоров, в том числе по вопросам локализации производства.